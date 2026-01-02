Clasificación histórica de Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima cierra el 2025 con un inolvidable momento que todos los hinchas recordarán con emoción: participó por primera vez en el Mundial de Clubes de Vóley celebrado en Sao Paulo, Brasil. Fue el primer equipo peruano en disputar este torneo de élite. Las ‘blanquiazules’ alcanzaron el tercer puesto del grupo A, luego de enfrentar a potencias internacionales y obtener una victoria que marcó un hito para el vóley nacional.

El certamen se disputó del 9 al 14 de diciembre en territorio brasileño. La escuadra de Facundo Morando arrancaron su desafío con un plantel reforzado por jugadoras extranjeras y figuras nacionales, entre ellas Sandra Ostos, Maeva Orlé, Elina Rodríguez y Clarivett Yllescas. La delegación partió desde Lima acompañada por el aliento de sus hinchas, quienes despidieron al equipo en el Estadio Alejandro Villanueva.

En la fase de grupos, enfrentó a Osasco São Cristóvão de Brasil, Savino Del Bene Scandicci de Italia y Zhetysu VC de Kazajistán. Tras dos derrotas iniciales, el conjunto peruano consiguió su mayor logro al vencer por 3-1 al campeón asiático, sumando tres puntos en la tabla y logrando una victoria histórica para el vóley peruano. Este triunfo representó el primer partido ganado por un club peruano en una cita mundialista.

“La participación en el Mundial de Clubes nos llena de orgullo. Logramos una victoria histórica y demostramos que podemos competir entre los mejores equipos del mundo”, señaló el club a través de sus redes sociales. El cuerpo técnico y las jugadoras destacaron el esfuerzo realizado en cada partido y resaltaron el apoyo incondicional de la afición blanquiazul.

Competir en un torneo de este nivel exigió máxima entrega y disciplina. Las ‘íntimas’ se ganaron su lugar en el Mundial tras obtener el subcampeonato sudamericano, hecho que le permitirá buscar una nueva clasificación en la próxima edición del certamen continental.

Con este desempeño, Alianza dejó una huella imborrable en el vóley peruano y sudamericano. El club ratificó su ambición de representar al Perú en las más altas esferas del deporte y fortaleció el sueño de futuras generaciones de jugadoras peruanas.

Alianza Lima dentro del top 10 del mundo

Alianza Lima cerró el año 2025 con un logro sin precedentes al ubicarse dentro del top 9 del ranking Mundial de Clubes de Vóley 2025. Por primera vez, las ‘blanquiazules’ accedieron al grupo de las diez mejores escuadras del planeta, alcanzando una posición que refleja el crecimiento y la consolidación de su proyecto deportivo.

El avance del equipo es aún más significativo si se considera su historial reciente: en la temporada 2024, el cuadro victoriano ocupaba el puesto 166, y en tan solo un año ascendió más de 150 posiciones, consolidándose entre la élite del vóley internacional.

Este resultado es fruto del esfuerzo colectivo de jugadoras, cuerpo técnico y directivos, así como del respaldo de la hinchada aliancista. El club peruano demostró que el trabajo sostenido puede abrir puertas a nuevas oportunidades y elevar el nivel del deporte nacional.

Facundo Morando resaltó actuación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025

Alianza Lima hizo historia en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 y su participación marcó un hecho inédito para el voleibol peruano, ya que representó la primera ocasión en la que un conjunto nacional participó en este prestigioso certamen internacional. Facundo Morando destacó la entrega de las jugadoras y agradeció el aliento de toda la hinchada durante la cita mundialista.

“Primero agradecerle a toda la gente que vino a apoyar a estas chicas, a recibirlas. Es realmente emocionante. Ya estar en un Mundial es muy difícil. Ganar un partido es más difícil todavía. Hablábamos con María Alejandra Marín, que nos tocó ir a Mundiales de selección, quea veces un montón de equipos pasan por un Mundial y no ganan ni un set. Bueno, Alianza no solo ganó, sino que ganó un partido y eso es muy importante”, declaró el DT.

