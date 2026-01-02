Alexander Lecaros abandona la Liga 1 para probar suerte nuevamente en Brasil: fichó por el Sampaio Corrêa

Alexander Lecaros ha firmado un contrato de un año con el Sampaio Corrêa. - Crédito: Difusión

Alexander Lecaros ha decidido probarse, una vez más, en Brasil tras numerosos años militando en la Liga 1 de Perú. En esta ocasión, el intrépido extremo se ha desplazado al histórico Sampaio Corrêa de la Serie D (Cuarta División), motivado a hacerse un nombre en una categoría que podría ofrecerle exhibición dentro del sistema.

De 26 años, Lecaros ha iniciado la pretemporada con el Galinho da Serra en la Região dos Lagos al lado de sus nuevos compañeros, ganando una nota aprobatoria en los últimos duelos de preparación. El entrenador Luciano Quadros validó su contratación y espera que su experiencia contribuya en el crecimiento del plantel.

Cumplidas las etapas de trabajo, el atacante peruano demostró alegría por su retorno a una plaza que le dejó gratos recuerdos en el arranque de su carrera profesional. Además, ponderó la amabilidad y preocupación del comando técnico por su adaptación.

“Estoy muy feliz por estar en Brasil. Me he sentido muy cómodo en el tiempo en el que jugué aquí. Ahora en el Sampaio Corrêa veo muchas diferencias en cuanto a los otros clubes como la disponibilidad con sus jugadores. Es cuestión de acostumbrarme al físico y la fuerza. El grupo me recibió muy bien. El equipo está en crecimiento”, declaró Alexander.

El contrato de Lecaros será hasta finales del 2026, aunque existen posibilidades de una extensión siempre y cuando contribuya con registros estadísticos importantes en la campaña de una institución histórica que busca llegar a la división de bronce de Brasil. Su presencia, además, estará asegurada en los siguientes certámenes: Campeonato Carioca (Campeonato del Estado de Río de Janeiro), la Copa Sul-Sudeste (Copa Sur-Sureste) y la Copa Rio (Copa Río).

El Sampaio Corrêa nació en 1923 en São Luís, Maranhão. Su nombre honra a un hidroavión que visitó la ciudad. Conocido como el Bolivia Querida, el club creció entre torneos estatales y nacionales, alcanzando títulos maranhenses, campañas destacadas en la Serie B y una identidad popular profundamente regional que fortalece su hinchada fiel y su legado histórico duradero.