Perú Deportes

Qué resultados necesita Alianza Lima para quedar líder de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ cerrarán la primera etapa del torneo nacional frente Regatas Lima este domingo 4 de enero. Conoce los escenarios que tienen las bicampeonas

Qué necesita Alianza Lima para
Qué necesita Alianza Lima para quedar líder de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 está a punto de terminar y el futuro de los doce equipos se definirá en la última fecha de la primera ronda del torneo nacional. Alianza Lima tuvo que cambiar de planes tras la dura derrota frente San Martín por 3-1 la jornada pasada que se jugó la noche del sábado 27 de diciembre.

Las ‘blanquiazules’ no pudieron contrarrestar el poderío de las ‘santas’ y termminaron cayendo con sets de 19-25, 19-25, 25-20 y 24-26. Perdieron el invicto y están a punto de perder el liderato en la última recta de la primera etapa de la competición.

Las bicampeonas viven en incertidumbre debido a la resolución de la apelación que presentaron tras la sanción que recibieron por la indebida alineación de cuatro extranjeras en cancha durante el último clásico con Universitario de Deportes.

Mientra este tema se define, el equipo de Facundo Morando deberá asegurar los tres puntos frente Regatas Lima este domingo 4 de enero a las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Universidad San Martín se impone 3-1 sobre Alianza Lima en un duelo vibrante disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. | Latina TV

Los resultados que necesita Alianza Lima para quedar primero en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ definirán su puesto en la tabla de posiciones en la fecha 11 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Mientras se resuelve la apelación que presentó ante la Federación Peruana de Vóley (FPV), Alianza Lima se mantiene en el primer lugar con 27 puntos, el mismo puntaje tiene San Martín pero los sets en contra definió que el liderato hasta el momento.

El ente que preside Gino Vegas deberá responder el recurso presentado por el cuadro victoriano en los próximos días, antes de que concluya la última jornada de la primera rueda.

- Si Alianza Lima le gana a Regatas Lima: este resultado solo sirve si las bicampeonas resuelven el partido por 3-0 para que puedan sumar tres puntos. Y deberán esperar que Universitario de Deportes y San Martín pierdan sus encuentros o el peor de los casos ganen por un marcador de 3-2 para que solo puedan sumar 1 puntos. Ese escenario podrá darle el liderato al equipo de Facundo Morando.

- Si Alianza Lima pierde con Regatas Lima: este contexto dejará sin chances a las ‘íntimas’ de seguir como punteras y deberá esperar los resultados de la ‘U’ y las ‘santas’ para definir su lugar en la tabla de posiciones.

Alianza Lima derrotó 3-0 a
Alianza Lima derrotó 3-0 a Universitario en clásico de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

¿Cómo se jugará la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV, web, aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV, web, aplicativo)

Domingo 4 de enero

- Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina web y app)

- Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV, web, aplicativo)

- Alianza Lima vs Regatas Lima (17:00 horas / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV, web, aplicativo)

La programación de la fecha
La programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. - créditos: LPV

