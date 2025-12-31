Perú Deportes

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Los ‘blanquiazules’ participarán del torneo internacional en la pretemporada: se enfrentará a Independiente, Atlético Unión y Colo Colo. Entérate dónde sintonizar para ver los cotejos en territorio peruano

Guardar
Canal TV exclusivo que transmitirá
Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima se alista para iniciar su pretemporada internacional en el marco de la tradicional Serie Río de la Plata 2026, donde enfrentará a rivales de jerarquía como Independiente de Avellaneda y Atlético Unión de Argentina, así como a Colo Colo de Chile. La agenda que enfrentará el equipo dirigido por Pablo Guede ha sido diseñada para preparar al plantel ante los retos que plantea la temporada 2026.

Entre los principales objetivos que se ha trazado la institución figuran la obtención del título en la Liga 1 y avanzar en las fases previas de la Copa Libertadores. Para fortalecer sus posibilidades, la directiva realizó una profunda renovación en la plantilla, incorporando a Federico Girotti, Luis Ramos, Jairo Vélez, Alejandro Duarte, D’Alessandro Montenegro y Christian Carbajal.

El arranque oficial de la pretemporada está programado para el sábado 3 de enero, fecha en la que el comando técnico enfocará su labor en la integración y el ajuste de las nuevas incorporaciones. La participación en el torneo internacional será fundamental para que Guede analice el desempeño colectivo e individual ante oponentes de experiencia continental.

El anuncio oficial del fixture confirmó que los ‘íntimos’ afrontarán compromisos de alta exigencia en Uruguay durante el verano. Dentro del entorno del club, la atención se concentra en la capacidad del equipo para asimilar las nuevas ideas tácticas y en la rápida adaptación de los refuerzos, factores que se consideran cruciales para alcanzar las metas establecidas para la próxima temporada.

Equipos que participarán de la
Equipos que participarán de la Serie Río de la Plata 2026

Dónde ver los partidos de Alianza Lima en Perú por la Serie Río de la Plata 2026

Los partidos de la Serie Río de la Plata 2026 serán disputados con acceso libre para los aficionados, lo que permitirá que los hinchas acompañen a sus equipos en los estadios. Además, quienes no puedan asistir a los recintos podrán seguir el torneo a través de la señal de Disney+ Premium en Perú y toda Sudamérica y ESPN Premium en Argentina. La competencia se desarrollará entre el 10 y el 26 de enero, ofreciendo varias jornadas de fútbol tanto para quienes estén presentes en las tribunas como para quienes opten por la transmisión digital.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de los encuentros amistosos que afrontarán los ‘blanquiazules’ con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, y mucho más.

Alianza Lima se dispone a
Alianza Lima se dispone a trasladar su pretemporada a Uruguay, donde además disputará la Serie Río de La Plata. - Crédito: Difusión

Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

Sábado de 1 de enero

- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Miércoles 14 de enero

- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Domingo 18 de enero

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Fixture de Alianza Lima en
Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

Fixture completo de la Serie Río de la Plata

Independiente vs. Alianza Lima

  • Fecha: 10 de enero 
  • Hora: 19:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera

Cerro Largo vs. Atlético Tucumán

  • Fecha: 12 de enero
  • Hora: 19:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Charrúa

Huracán vs. Cerro Porteño

  • Fecha: 13 de enero
  • Hora: 16:15 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Parque Federico Saroldi

Unión vs. Alianza Lima

  • Fecha: 14 de enero
  • Hora: 16:15 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Parque Federico Saroldi

San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo

  • Fecha: 14 de enero
  • Hora: 19:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Luis Franzini

Progreso vs. Atlético Tucumán

  • Fecha: 15 de enero
  • Hora: 16:15 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Parque Federico Saroldi

Olimpia vs. Colo Colo

  • Fecha: 15 de enero
  • Hora: 19:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Luis Franzini

Montevideo Wanderers vs. Independiente

  • Fecha: 16 de enero
  • Hora: 19:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera

Defensor Sporting vs. Unión

  • Fecha: 17 de enero
  • Hora: 16:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Luis Franzini

San Lorenzo vs. Cerro Porteño

  • Fecha: 17 de enero
  • Hora: 18:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera

Atlético Juventud vs. Olimpia

  • Fecha: 18 de enero
  • Hora: 16:15 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Campus Maldonado

Colo Colo vs. Alianza Lima

  • Fecha: 18 de enero
  • Hora: 19:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera

Racing Club vs. Universidad de Concepción

  • Fecha: 19 de enero
  • Hora: 19:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Luis Franzini

Miramar Misiones vs. Colón

  • Fecha: 20 de enero
  • Hora: 18:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Parque Artigas Paysandú

Nacional vs. Deportes Concepción

  • Fecha: 20 de enero
  • Hora: 20:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Gran Parque Central

Peñarol vs. Colo Colo

  • Fecha: 21 de enero
  • Hora: 19:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Centenario

Montevideo Wanderers vs. Universidad de Concepción

  • Fecha: 22 de enero
  • Hora: 19:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera

Paysandú vs. Colón

  • Fecha: 23 de enero
  • Hora: 18:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Parque Artigas Paysandú

Montevideo City vs. Deportes Concepción

  • Fecha: 23 de enero
  • Hora: 20:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Charrúa

Paysandú vs. Miramar Misiones

  • Fecha: 26 de enero
  • Hora: 19:00 horas
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estadio: Parque Artigas Paysandú

Temas Relacionados

Alianza LimaSerie Río de la Plata 2026Independiente de AvellanedaAtlético UniónColo ColoAmistosoperu-deportes

Más Noticias

FC Cajamarca apuesta por el talento con pasado en Alianza Lima para afrontar su primera temporada en la Liga 1

El elenco recién ascendido ya ha confirmado la incorporación de Pablo Lavandeira y se mantiene a la expectativa de concretar las negociaciones con Hernán Barcos. Además, un grupo importante de jugadores ex ‘blanquiazules’ se mantiene en el radar

FC Cajamarca apuesta por el

Eddie Fleischman criticó a Jorge Fossati por reclamar deuda a Universitario: “Nunca lo escuché preocupado porque le debían a trabajadores de la FPF”

El periodista deportivo se refirió a las exigencias del DT uruguayo tras su salida de la ‘U’ y del monto pendiente con la directiva

Eddie Fleischman criticó a Jorge

Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima: precio y venta para los partidos de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Arrancará la venta de boletos para la última jornada de la Fase 1 del torneo nacional: las ‘blanquiazules’ chocarán con las chorrillanas en el duelo más llamativo de la fecha. Entérate todos los detalles

Entradas Alianza Lima vs Regatas

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

Álvaro Barco tiene a su ‘tapadito’ en este mercado de pases. El futbolista de 31 años llega de Racing Club

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

El icónico ‘Gavilán’ ha revelado que su nombre persistirá en la lista de acreedores, a partir del reciente plan de viabilidad presentado por la ‘U’ ante SUNAT, situación que ha generado decepción: “Son 14 años y al 2025 súmale seis más, o sea 20 años para cobrar una deuda”

Johan Fano lamenta el nuevo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE rechaza de plano una

JEE rechaza de plano una tacha contra la candidatura de Keiko Fujimori

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú el 7 de enero del 2026

Marisol Pérez Tello acusa al JNE de excluir su plancha por falla digital en plena inscripción electoral

Choque de trenes en Machu Picchu expone retrasos en obra de hospital, advierte alcalde

35 partidos políticos tienen candidatos con sentencias penales: Podemos Perú y Fuerza Popular encabezan la lista

ENTRETENIMIENTO

CristoRata asumirá pago de un

CristoRata asumirá pago de un mes a trabajadores despedidos tras polémica en hotel de Tarapoto

Radio Corazón se despide de la FM y apuesta por lo digital: así reaccionaron sus fanáticos

Marina Mora le da su respaldo a Maju Mantilla tras polémica con Gustavo Salcedo: “siempre la voy a querer”

El reencuentro de los hermanos Álvarez: así celebraron Arturo y Carlos la Navidad tras su reconciliación

Delany López conmueve con mensaje de apoyo a Youna tras su diagnóstico de leucemia

DEPORTES

FC Cajamarca apuesta por el

FC Cajamarca apuesta por el talento con pasado en Alianza Lima para afrontar su primera temporada en la Liga 1

Eddie Fleischman criticó a Jorge Fossati por reclamar deuda a Universitario: “Nunca lo escuché preocupado porque le debían a trabajadores de la FPF”

Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima: precio y venta para los partidos de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”