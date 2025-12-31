Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima se alista para iniciar su pretemporada internacional en el marco de la tradicional Serie Río de la Plata 2026, donde enfrentará a rivales de jerarquía como Independiente de Avellaneda y Atlético Unión de Argentina, así como a Colo Colo de Chile. La agenda que enfrentará el equipo dirigido por Pablo Guede ha sido diseñada para preparar al plantel ante los retos que plantea la temporada 2026.
Entre los principales objetivos que se ha trazado la institución figuran la obtención del título en la Liga 1 y avanzar en las fases previas de la Copa Libertadores. Para fortalecer sus posibilidades, la directiva realizó una profunda renovación en la plantilla, incorporando a Federico Girotti, Luis Ramos, Jairo Vélez, Alejandro Duarte, D’Alessandro Montenegro y Christian Carbajal.
El arranque oficial de la pretemporada está programado para el sábado 3 de enero, fecha en la que el comando técnico enfocará su labor en la integración y el ajuste de las nuevas incorporaciones. La participación en el torneo internacional será fundamental para que Guede analice el desempeño colectivo e individual ante oponentes de experiencia continental.
El anuncio oficial del fixture confirmó que los ‘íntimos’ afrontarán compromisos de alta exigencia en Uruguay durante el verano. Dentro del entorno del club, la atención se concentra en la capacidad del equipo para asimilar las nuevas ideas tácticas y en la rápida adaptación de los refuerzos, factores que se consideran cruciales para alcanzar las metas establecidas para la próxima temporada.
Dónde ver los partidos de Alianza Lima en Perú por la Serie Río de la Plata 2026
Los partidos de la Serie Río de la Plata 2026 serán disputados con acceso libre para los aficionados, lo que permitirá que los hinchas acompañen a sus equipos en los estadios. Además, quienes no puedan asistir a los recintos podrán seguir el torneo a través de la señal de Disney+ Premium en Perú y toda Sudamérica y ESPN Premium en Argentina. La competencia se desarrollará entre el 10 y el 26 de enero, ofreciendo varias jornadas de fútbol tanto para quienes estén presentes en las tribunas como para quienes opten por la transmisión digital.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles de los encuentros amistosos que afrontarán los ‘blanquiazules’ con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, y mucho más.
Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026
Sábado de 1 de enero
- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)
Miércoles 14 de enero
- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)
Domingo 18 de enero
- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)
Fixture completo de la Serie Río de la Plata
Independiente vs. Alianza Lima
- Fecha: 10 de enero
- Hora: 19:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera
Cerro Largo vs. Atlético Tucumán
- Fecha: 12 de enero
- Hora: 19:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Charrúa
Huracán vs. Cerro Porteño
- Fecha: 13 de enero
- Hora: 16:15 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Parque Federico Saroldi
Unión vs. Alianza Lima
- Fecha: 14 de enero
- Hora: 16:15 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Parque Federico Saroldi
San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo
- Fecha: 14 de enero
- Hora: 19:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Luis Franzini
Progreso vs. Atlético Tucumán
- Fecha: 15 de enero
- Hora: 16:15 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Parque Federico Saroldi
Olimpia vs. Colo Colo
- Fecha: 15 de enero
- Hora: 19:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Luis Franzini
Montevideo Wanderers vs. Independiente
- Fecha: 16 de enero
- Hora: 19:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera
Defensor Sporting vs. Unión
- Fecha: 17 de enero
- Hora: 16:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Luis Franzini
San Lorenzo vs. Cerro Porteño
- Fecha: 17 de enero
- Hora: 18:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera
Atlético Juventud vs. Olimpia
- Fecha: 18 de enero
- Hora: 16:15 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Campus Maldonado
Colo Colo vs. Alianza Lima
- Fecha: 18 de enero
- Hora: 19:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera
Racing Club vs. Universidad de Concepción
- Fecha: 19 de enero
- Hora: 19:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Luis Franzini
Miramar Misiones vs. Colón
- Fecha: 20 de enero
- Hora: 18:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Parque Artigas Paysandú
Nacional vs. Deportes Concepción
- Fecha: 20 de enero
- Hora: 20:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Gran Parque Central
Peñarol vs. Colo Colo
- Fecha: 21 de enero
- Hora: 19:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Centenario
Montevideo Wanderers vs. Universidad de Concepción
- Fecha: 22 de enero
- Hora: 19:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera
Paysandú vs. Colón
- Fecha: 23 de enero
- Hora: 18:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Parque Artigas Paysandú
Montevideo City vs. Deportes Concepción
- Fecha: 23 de enero
- Hora: 20:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Charrúa
Paysandú vs. Miramar Misiones
- Fecha: 26 de enero
- Hora: 19:00 horas
- Canal: Disney+ Premium
- Estadio: Parque Artigas Paysandú