Alianza Lima fichó a Federico Girotti por tres años: “El camino empieza hoy”

El delantero argentino fue oficializado y defenderá la camiseta ‘blanquiazul’ hasta el 2028. Se unirá al ataque junto a Paolo Guerrero y Luis Ramos

Y la espera terminó: Federico Girotti fichó por Alianza Lima por las próximas tres temporadas. El delantero argentino llegó a Lima el pasado lunes 29 de diciembre y pasó los exámenes médicos correspondientes.

Una vez superadas las pruebas, los ‘blanquiazules’ hicieron oficial la llegada del ‘9′ con un empoderador video, donde se le muestra todos los rincones de Matute, su nueva casa hasta el 2028.

“Un nuevo reto. Un nuevo desafío. Bienvenido a Alianza Lima, Federico Girotti. El camino empieza hoy”, publicó el cuadro victoriano en redes sociales.

El jugador de 26 años se unirá al plantel de Pablo Guede para afrontar los nuevos objetivos del 2026: recuperar el protagonismo en la Liga 1 y superar el campañón que se realizó en la edición 2025 de la Copa Libertadores. Se unirá al nuevo ataque que conformará con Paolo Guerrero, y Luis Ramos.

Las primeras palabras de Federico Girotti tras llegada a Alianza Lima

El delantero argentino pisó suelo limeño y de inmediato acudió a un centro de salud para pasar los exámenes correspondientes antes de firmar su contrato con Alianza Lima, la tarde del lunes 30 de diciembre. Federico Girotti fue el jugador más asediado por la prensa, y lo siguió cada pasó que dio por la capital.

El exTalleres de Córdoba dio sus primeras palabras antes de ser oficializado por los ‘blanquiazules’. “Muy contento y con mucha ilusión”, aseguró en su salida del hotel.

El millonario monto que pagó Alianza Lima por Federico Girotti

El acuerdo que selló la llegada de Federico Girotti a Alianza Lima se estructuró a partir de un entendimiento verbal entre los dirigentes de ambas instituciones, lo que permitió que la transferencia definitiva se concretara sin mayores dilaciones. Se conoció que el club victoriano adquirió el 50% de los derechos económicos del futbolista por un monto de 1.6 millones de dólares, cifra que lo posiciona como una de las incorporaciones más costosas del mercado local.

“Federico Girotti va a jugar en Alianza Lima. Contrato de 3 años. Transferencia definitiva. El club peruano compra el 50% de los derechos económicos y el 100% de los federativos”, informó el periodista argentino, Marcelo Bee Sellares.

La negociación tomó un giro crucial cuando el argentino intervino personalmente para destrabar los últimos puntos pendientes, lo que facilitó que el traspaso avanzara hasta su cierre. Con el contrato firmado, el reto inmediato para Girotti será adaptarse con rapidez al plantel durante la pretemporada y responder a la inversión realizada, mientras busca consolidarse como titular en un equipo que aspira a competir en todos los frentes durante la presente campaña.

La emotiva despedida de Talleres de Córdoba a Federico Girotti

El cuadro argentino realizó un emotivo video de despedida a Federico Girotti que lo publicó a través de sus redes sociales. También le dedicó bonitas palabras, donde agradeció su desempeño y resaltó su calidad como jugador y persona.

“El Club Talleres informa que el delantero albiazul continuará su carrera en uno de los equipos más importantes del fútbol peruano. La transferencia a la importante Institución peruana se realiza de manera definitiva, conservando Talleres el 50% de los derechos económicos. Agradecemos a Federico su paso por la institución y le deseamos muchos éxitos en su nueva etapa profesional en el fútbol del extranjero”, emitió Talleres en sus canales oficiales.

