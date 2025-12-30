El contundente mensaje de José Jerí para autorizar la Noche Blanquiazul de Alianza Lima y la Noche Crema de Universitario el mismo día

El presidente del Perú dio el visto bueno para llevar a cabo ambos eventos deportivos y contó cómo resguardarán la seguridad en las calles. (Video: Presidencia de la República del Perú)

En los últimos días se había desatado una batalla fuera de las canchas. Esto debido a que Alianza Lima y Universitario de Deportes decidieron programar sus respectivas fechas de presentación el mismo día: 24 de enero, algo que generó que el Ministerior del Interior solicite la postergación, una postura que generó el rechazo de ambos clubes.

Sin embargo, luego de una reunión que se llevó a cabo el lunes 29 de diciembre en Palacio de Gobierno con las máximas autoridades del país, incluyendo a la Policía Nacional, el presidente del Perú, José Jerí, manifestó un contundente mensaje tras dar el visto bueno para llevar a cabo ambos eventos deportivos y con todas las garantías.

A través de las redes sociales de la Presidencia del Perú, se dio a conocer un video donde se visualiza al mandatario de la nación en una junta con los representantes de la ‘U’ (el administrador Franco Velazco y el abogado Adrián Gilabert) y del club ‘íntimo’ (el administrador Fernando Cabada), además de directivos policiales y demás representantes.

El presidente del Perú, José Jerí, reunido con representantes de Alianza Lima y Universitario para la definición de la Noche Blanquiazul y la Noche Crema. - créditos: Presidencia de la República del Perú

“¿Lo hacemos?“, comenzó preguntando el titular de la nación, para luego lanzar una advertencia sobre los cuidados respectivos que tienen que tener para que las hinchadas de ambos clubes no se crucen: “Con esas exigencias, pero siempre hay que cautelar y sobrecautelar el orden dentro del mismo escenario. Y creo que ambos estamos plenamente comprometidos, ¿cierto?”“.

De la misma manera, José Jerí entendió que podría haber una trifulca, pero instó a la Policía Nacional a redoblar esfuerzos para que la tranquilidad reine en las calles limeñas. “Mientras unos queremos que todo salga bien, siempre hay uno o dos que quieren ahí... Hay que anticiparlo con las hinchadas, que estemos comprometidos, la policía tiene un reto, cumplan el procedimiento y que el 24 sea un buen día para los dos clubes”, sostuvo.

Sin duda, la intervención del presidente del Perú fue importante para que la Noche Blanquiazul y la Noche Crema puedan contar con los respaldos requeridos el mismo día. Alianza Lima había reclamado que ellos presentaron primero los documentos para que el duelo con Inter Miami. Pero desde Universitario se rehusó a cambiar de fecha para el cotejo con Universidad de Chile. Y pese a que el Ministerior del Interior había rechazado los dos eventos el 24 de enero, al final se pusieron de acuerdo con las instituciones y habrá una trabajo exhaustivo para respaldar la calma en la ciudad.

La Noche Blanquiazul y la Noche Crema se podrán realizar el 24 de enero.

¿Qué dijeron los directivos de Universitario y Alianza Lima?

Tras la confirmación oficial para que la Noche Crema y la Noche Blanquiazul se realicen el mismo día, los administradores de Universitario y Alianza Lima se pronunciaron sobre la decisión y destacaron la coordinación entre las autoridades para garantizar la seguridad de ambos eventos.

Franco Velazco sostuvo que la medida responde a un trabajo conjunto y a la confianza en la capacidad de la Policía Nacional del Perú. “Se ha tomado la mejor decisión, siempre lo dijimos. La PNP está capacitada para llevar a cabo los dos eventos sin problemas. La Noche Crema está pactada para el 24 de enero. Hubo buena predisposición del presidente, del ministro del Interior y de las demás autoridades para propiciar que se brinden las garantías y se lleven a cabo los dos eventos en los horarios establecidos”, afirmó.

Velazco enfatizó el rol de los clubes en el llamado a la responsabilidad de los hinchas: “Ahora nos toca, como clubes, hacer un llamado a nuestros hinchas para que el día del evento se realice de la mejor manera, que el hincha de la ‘U’ participe de la Noche Crema y pueda gozar del espectáculo. Tenemos que ser recíprocos para que el evento se lleve a cabo sin inconvenientes”.

Por su parte, Fernando Cabada valoró el diálogo entre las partes y la prioridad dada al desarrollo del deporte. “Aprecio que se haya dado esta reunión, que haya habido voluntad de solucionar las cosas. Presentamos los papeles en tiempo y forma, y más aún cuando tenemos contratos. Nosotros estamos tranquilos con lo que tiene que ver con nosotros”. Cabada remarcó la importancia de mantener el orden nacional: “Para el presidente, lo que prima es el deporte y mantener el orden nacional. Es lo que se está dando y allí estamos nosotros apoyando”.