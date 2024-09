Comerciantes FC, el club que construirá el primer centro de entrenamiento en Iquitos y está cerca del ascenso a la Liga 1 con jugadores de la región

Comerciantes FC, el club que cuenta con una política de identidad, construirá el primer centro de entrenamiento en Iquitos y se acerca a la Liga 1 2025.

La identidad no se negocia, se defiende, se cuida y se potencia. Comerciantes FC entiendó a la perfección esta frase y lo plasma en un campeonato de fútbol, como la Liga 2, donde solo hay un objetivo definido: conseguir el ascenso.

Este equipo ha contemplado que si la sensación que provoca el subir a Primera División es inmensa, puede ser aún más grande lográndolo con la gente de tu zona. Fue así como desarrolló una identidad de contar con jugadores de la región de Loreto.

Hoy en día, más del 50% del plantel está conformado por talentos loretanos y, como si fuera poco, están soñando despiertos. Son primeros en su grupo y se acercan al principal objetivo de la mano de su técnico Gustavo Roverano.

En esa línea, Infobae Perú se contactó con el presidente de Comerciantes FC, Christian Becerra, para conocer de cerca la historia de este modesto club pero con muchas aspiraciones en el fútbol peruano. Hablamos de la construcción de su centro de entrenamiento, mejoras en su estadio, la ilusión del pueblo de Loreto y más.

Christian Becerra lidera a Comerciantes FC en su ascenso a la Liga 1 2025.

- ¿Cómo nace la idea de fundar Comerciantes FC?

Comerciantes FC fue fundado el 20 de agosto del 2017 por un grupo de comerciantes para participar de la Liga Distrital de Belén. En 2018 se compitió en el primer torneo, llegando a la etapa departamental. En 2019 a 2021 se participó en la etapa nacional, fuimos eliminados en cuartos de final por un equipo de Tumbes. El objetivo siempre fue ser parte del fútbol peruano, hoy en día, estamos encaminados, cerca de llegar a la élite del fútbol, la Liga 1.

- En lo personal, ¿cómo te involucraste con Comerciantes FC?

Fue poco a poco. En 2022, comencé a formar parte más importante del club, cuando afrontamos la finalísima de Copa Perú. Represento a un grupo de hermanos empresarios, entonces nos involucramos. En 2023 nos dedicamos de lleno a la administración y fui elegido como presidente. Siempre hemos estado involucrados en etapas de fútbol amateur, somos muy futboleros, de ahí viene el gusto de ser integrante del club.

- ¿Qué obstáculos has tenido que superar para tener a Comerciantes FC con un buen presente?

Esos obstáculos permanecen, desde afuera pueden ver que nos estamos manejando muy bien, es así, pero para lograrlo trabajamos mucho. Al inicio buscamos el apoyo de las empresas más representativas de la zona, pero lastimosamente no hemos contando con su apoyo de sponsor.

- Comerciantes FC es un club con mucha identidad, tienen la política de contratar a jugadores de la región de Loreto, ¿cómo surgió ello?

Siempre hubo, lo que pasa es que en Copa Perú te exigen que haya participación de futbolistas de la región, te obliga. Pero, en 2022, nosotros lo tomamos como una política del club, decidimos que como mínimo haya el 50% de futbolistas loretanos, incluso hemos pasado ese límite, este año tenemos el 70% de futbolistas loretanos, no solo el plantel sino también el equipo titular, demostrando que hay talento en el región y hay mucho más, se necesita más trabajo. Lastimosamente en el estado no hay una política que promueva el deporte en general, por ejemplo, en Iquitos, no hay canchas para que los niños puedan desarrollarse. Ese es uno de nuestros objetivos, tener más infraestructura para poder trabajar y descubrir más talentos. Captarlos desde temprana edad y tener el 100% de futbolistas loretanos en Comerciantes FC. Por ahora es imposible, pero en un futuro tenemos la esperanza que así sea. Quisiéramos que alguno de nuestros jugadores sea convocado a la selección mayor o juvenil.

Chrsitian Becerra dio detalles de cómo implementaron la iniciativa de fichar jugadores de la región de Loreto. (Infobae)

- Esa política hace que la gente sea más cercana al club, como un sentido de pertenencia....

Sí, el apoyo de la gente es vital, siempre jugamos con mucho público, el pueblo loretano está identificado con el club, se siente representado al tener muchos paisanos. Eso ha generado un ‘boom’, no es común que en Liga 2 un equipo tenga tanta acogida del público.

- Claramente, hay muchos ingresos por taquilla, ¿podría considerarse como el más importante para el club?

Está dentro del 50% del presupuesto del club. Cuando es fin de semana, los ingresos son mayores. Lo malo es que hay partidos que son día de semana y la gente no puede asistir.

Los hinchas de Comerciantes FC abarrotan el estadio Max Augustín fecha a fecha.

- ¿Cómo son los ingresos por derecho de transmisión?

La Federación no nos está dando nada por derecho de transmisión. El año pasado sí nos daban un monto, más apoyo en logística. Actualmente, solo nos apoya con los costos de viajes para los partidos de visitante. Los gastos restantes son cubiertos por la directiva. Además, con el buen momento futbolístico del club, han aumentado los sponsors.

- ¿Consideras que si hubiera más apoyado de la FPF, los clubes de Liga 2 ascenderían con mayor estabilidad?

Sí, no solo de la Federación, el tema es que el deporte debe ser una política de estado. El crecimiento del fútbol peruano no se va a solucionar con la participación de la Federación. Si no se suman, todo se vuelve costa arriba. Ojalá algún día los políticos entiendan que el fútbol es parte de la cultura y ayuda a mejorar la sociedad.

- Hablaste de infraestructura, ¿cuál fue la estrategia para recuperar el estadio Max Augustin?

El año pasado se autorizó cuando la Federación hizo la visita. En ese momento, parecía más losa que cancha de grass artificial. Eso era por el abandono y la falta de mantenimiento al césped. Entonces nosotros comenzamos a trabajar con asesoría de la FPF y otros especialistas, nos recomendaron hacer la descompactación, lo hicimos y mejoró mucho. Hasta hoy en día, seguimos haciendo trabajos, sabemos que no es la mejor cancha, pero tampoco es la peor, a comparación de los campos de Liga 2. Lo hemos tomado como un compromiso, a pesar que el estadio no nos pertenece, es del IPD.

- ¿Ya hay trabajos para mejorar el estadio de cara a una posible participación en la Liga 1?

Definitivamente. Para nosotros es clave mantener la localía por dos aspectos, el económico y futbolístico. Para nuestros futbolistas es motivante jugar en el Max Augustín por toda la gente que viene. Ya estamos en coordinaciones con el Gobierno Regional para el cambio de grass del estadio. Apenas se termine esta temporada, lo haremos, pensando en Liga 1. Además, nuestro estadio, probablemente, es el mejor de Liga 2 por la infraestructura y tampoco tenemos malla de protección, la gente es muy futbolera y respetuosa.

Comerciantes FC buscará mejorar y cambiar la cancha del Max Augustín pensando en la Liga 1.

- Dentro de sus planes, ¿existe la intención de construir un centro de entrenamiento?

Nosotros tenemos ese proyecto, sabemos que si no tenemos una infraestructura propia, se nos hace imposible continuar con esto, entonces ya estamos en ese camino de la implementación de la infraestructura, queremos tener nuestros campos de grass sintético y manejar nuestros propios tiempos, sin que estar viendo los horarios de disponibilidad. El terreno ya lo tenemos, falta implementarlo, en un futuro comenzaremos los trabajos.

- Pasando al presente deportivo, ¿qué sensaciones te genera el hecho de estar cerca de conseguir el anhelado ascenso?

Es una responsabilidad grande, desde que iniciamos no magnificamos todo lo que podíamos generar. Hoy en día vamos al estadio y vemos cómo la gente lo llena, como dirigentes tenemos que estar a la altura. La ilusión está, te mentiría si te digo que no pienso en el día que logremos el ascenso, esperemos que sea este año, estamos convencidos que será así por el excelente plantel.