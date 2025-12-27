Perú Deportes

César Vallejo realizó purga tras no lograr el ascenso a la Liga 1 2026: despidió a 17 jugadores encabezada por Alexander Succar

El equipo de ‘Chemo’ del Solar tomó radical decisión pensando en los objetivos para el 2026: “se cierra una etapa”

Guardar
César Vallejo realizó purga tras
César Vallejo realizó purga tras no lograr el ascenso a la Liga 1 2026

La Universidad César Vallejo (UCV) inició una profunda reestructuración tras su fallido intento de regresar a la máxima categoría del fútbol peruano. El club trujillano anunció la salida de 17 futbolistas de su plantel principal, en una decisión que marca un antes y un después en su proyecto deportivo.

La campaña 2025 de los ‘poetas’ estuvo marcada por la irregularidad y la falta de resultados en los momentos clave. El equipo no logró el objetivo de ascender a la Liga 1 2026 luego de perder frente Deportivo Moquegua en la definición de la Segunda División. Se quedó con el subcampeonato y no logró el objetivo de volver a la máximo categoría.

Ese hecho motivó un análisis interno y la determinación de realizar una “purga” en la plantilla. El club confirmó la salida de futbolistas como Joao Villamarín, Adrián Ascues, Máximo Rabines, Alexander Succar, Danilo Carando y Pedro Requena, entre otros. Finalizaron su vínculo en una de las reestructuraciones más drásticas de los últimos años.

“Se cierra una etapa y solo queda agradecer el profesionalismo y la entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos”, publicó el cuadro trujillano en sus redes sociales.

César Vallejo despidió a 17
César Vallejo despidió a 17 jugadores tras no lograr el ascenso a Liga 1 2026

El nuevo comienzo de César Vallejo para el 2026

El plantel trujillano ahora se enfocará en la búsqueda de refuerzos que permitan encarar la Liga 2 con mayores garantías de éxito. ‘Chemo’ del Solar tendrá una dura tarea que deberá resolver lo antes posible teniendo en cuenta los nuevos objetivos del 2026.

La salida masiva de jugadores implica también la oportunidad de dar espacio a jóvenes promesas y de renovar la identidad del club. La Universidad César Vallejo apuesta por un proyecto renovado, en el que la disciplina, el trabajo colectivo y la resiliencia serán pilares para intentar el retorno a la Primera División.

La decisión de despedir a 17 jugadores significa un giro radical en la historia reciente de la UCV. El desafío será reconstruir un plantel competitivo y devolverle al club su lugar en la élite del fútbol peruano. Por ahora, la palabra clave en Trujillo es “reinvención”, con la esperanza de que los cambios den frutos y que los ‘poetas’ vuelvan a ser protagonista en el próximo torneo de ascenso.

El equipo de Chemo del
El equipo de Chemo del Solar se juega su última carta ante CD Moquegua.

¿César Vallejo está viviendo crisis económica?

Las recientes actualizaciones en los registros oficiales del 19 de diciembre de 2025 revelaron que César Vallejo, club que pertenece a César Acuña, ha sido reportado ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) por mantener deudas coactivas que superan los 100 mil soles (aproximadamente USD 26.500).

Este escenario genera un contexto de presión adicional para el entorno de Acuña, actual candidato presidencial por Alianza para el Progreso, considerando la cercanía del proceso electoral de 2026. La situación financiera del club, sumada a la difusión pública de estos compromisos pendientes, incrementa la atención sobre el manejo económico vinculado al candidato en plena etapa preelectoral.

César Vallejo envuelto en polémica:
César Vallejo envuelto en polémica: SUNAT reporta más de 100 mil soles en deudas

Según la documentación oficial, la institución deportiva afronta obligaciones pendientes desde octubre de 2025, situación que propició su incorporación en las centrales de riesgo. El desglose de la deuda revela que 89.095 soles corresponden a compromisos con el Tesoro Públicoy17.065 soles están destinados a EsSalud.

La circunstancia de que una de las doce empresas vinculadas a César Acuña mantenga deudas asociadas a la seguridad social de sus empleados ha generado dudas en torno a la consistencia ética de sus propuestas públicas, orientadas a promover bienestar social y eficiencia administrativa. Este contraste ha sido motivo de cuestionamientos en el entorno político y social, ya que pone en tela de juicio la alineación entre las promesas electorales del candidato y la gestión real en sus empresas.

Temas Relacionados

César VallejoChemo del SolarLiga 2Alexander SuccarDanilo CarandoJoao Villamarínperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima fue contundente con pedido del Mininter de reprogramar la Noche Blanquiazul: “Se realizó el trámite con anticipación y conforme a ley”

El cuadro victoriano se pronunció a través de un comunicado y fue firme en resaltar que cumplieron con todos los requisitos para que su presentación no se vea afectada el próximo sábado 24 de enero en Matute

Infobae

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ estarán frente a frente con las ‘santas’ y definirán el liderato del campeonato. Sigue las incidencias del emocionante duelo

Alianza Lima vs San Martín

A qué hora juega Alianza Lima vs Universidad San Martín HOY por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima y Universidad San Martín protagonizarán este sábado a las 19:00 el duelo más esperado de la décima fecha de la Liga Peruana de Vóley, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador

A qué hora juega Alianza

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

El Ministerio de Interior solicitó juntarse con representantes ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ para llegar a un acuerdo respecto a sus presentaciones que están programadas para el mismo día: sábado 24 de enero

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul

Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos que definirá el futuro de los equipos: Manchester City buscará acercarse al liderato de la Premier League, Alianza Lima y San Martín protagonizarán partidazo en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 27
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE admite candidatura del prófugo

JEE admite candidatura del prófugo César Fernández a pesar de tener una condena vigente

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

Presentan tacha para traerse abajo a todos los candidatos de Fuerza Popular para el Senado

Políticos y exfuncionarios que se mantienen prófugos en el 2025 y algunos buscarían postular a las Elecciones 2026

Flor Pablo denuncia que el gobierno de José Jerí dejó sin defensa legal a víctimas en Amazonas, pero Minjus lo niega

ENTRETENIMIENTO

Josimar sorprende al compartir su

Josimar sorprende al compartir su lado más familiar con postal navideña junto a María Fe Saldaña y sus hijos

Darinka Ramírez defiende a su pareja de críticas sobre Jefferson Farfán: “Se hace cargo de una niña que no es de él”

Luto en la cumbia: fallece Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual y Pluma Dorada, a los 37 años

Guía de conciertos y fiestas para despedir el 2025: precios, horarios y detalles de los principales shows para recibir el Año Nuevo

‘Top Creators 2025′: el ranking de los 15 creadores e influencers digitales peruanos que destacaron este año

DEPORTES

Infobae

Alianza Lima fue contundente con pedido del Mininter de reprogramar la Noche Blanquiazul: “Se realizó el trámite con anticipación y conforme a ley”

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Universidad San Martín HOY por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo