“El gran pecado de Javier Rabanal es ser honesto y frontal, a veces cae mal”, la sincera opinión de periodista ecuatoriano sobre el DT de Universitario

Javier Rabanal fue presentado por todo lo alto como nuevo técnico de Universitario de Deportes el lunes 22 de diciembre. Luego de la salida de Jorge Fossati, el español fue el elegido para comandar a un equipo que quiere el tetracampeonato y llegar a instancias finales de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, no todo ha sido elogios, ya que desde Ecuador, el periodista deportivo, Joaquín Saavedra, dio una sincera opinión sobre el carácter del entrenador.

“El gran pecado del exentrenador de Independiente del Valle es ser honesto, frontal, no guardarse nada. Ir directo y de frente, no acomodar las cosas. Eso a veces cae mal”, fueron sus primeras palabras en ‘El Canal del Fútbol’.

La comunicación de Rabanal, según el periodista, no pasa por filtros ni eufemismos. “Te dice que eres malo, que jugaste mal, a algunos les cae mal. Quieren que se lo digan más bonito, que le acomoden las cosas. Que si no estás entrenando bien, que si no te cuidas, no gusta”, describió.

El periodista recordó también episodios mediáticos que pusieron a prueba el temple de Javier Rabanal. Uno de esos momentos fue una publicación sobre el jugador de Independiente del Valle, Darwin Guagua, quien tuvo un debut auspicioso esta temporada con 18 años, siendo convocado a la selección de Ecuador, pero con rendimientos irregulares. “Ese tuit de Darwin Guagua de que yo lo sé llevar o cuándo hay que ponerlo, que para mí está bien lo que dijo, pero ahí va de vuelta esto que digo por ser honesto, directo y frontal”, analizó.

Al estudiar la etapa del entrenador español al frente del ‘matagigantes’, el comunicador emitió una evaluación táctica concreta. “El ‘profe’ Rabanal contra Atlético Mineiro en Brasil regaló la media, no podía jugarle 4-3-3 a un equipo que iba con una línea de 3-5-3, cinco versus tres te van a ganar. Este es sencillito. No agregarle tanta palabrería ni nada”, sostuvo.

Javier Rabanal sobre la presión en Universitario

El propio Javier Rabanal abordó su llegada a Universitario y los desafíos que implica dirigir a uno de los clubes más populares del Perú y que viene de salir tricampeón nacional. “Tengo 46 años, llevo entrenando desde los 18, he ido subiendo peldaño a peldaño, he vivido diferentes tipos de presión. Este va a ser una presión de hinchada, de exigencia”, expresó el entrenador español, quien recordó el haber trabajado como asistente de una leyenda como Ruud van Nistelrooy en PSV Eindhoven.

El entrenador resaltó su experiencia con jugadores de alto perfil internacional. “Tengo que tratar con jugadores de jerarquía que han ganado trofeos, evidentemente. Pero ya he trabajado con jugadores de jerarquía que han ganado trofeos, en una función de segundo entrenador. Trabajé con Luuk de Jong, he trabajado con Xavi Simons, un jugador que en redes sociales tiene más seguidores que los clubes en los que juega; he trabajado con varios futbolistas que están en Premier League como Noni Madueke que está en Arsenal, Ibrahim Sangaré de Nottingham Forest o Cody Gakpo de Liverpool”, enumeró, además de subrayaer su contacto con talentos jóvenes como Johan Bakayoko, actual jugador de Leipzig de la Bundesliga.

La preparación táctica ha sido otro de los puntos mencionados por Javier Rabanal. “He preparado partidos de Champions League y de Europa League para enfrentar a rivales como Sampaoli, que luego me lo he encontrado como primer entrenador de Mineiro, y lo he tenido que coger de segundo entrenador y de primer entrenador. Esa parte del trabajo también la tengo ya ganada”, añadió.

