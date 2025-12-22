Perú Deportes

Yoshimar Yotún relató curiosa anécdota con Kaká en Orlando City: “Fue lindo jugar con un Balón de Oro”

El mediocampista peruano contó detalles de la convivencia con el astro brasileño en el conjunto de la MLS y de un acontecimiento llamativo

Guardar
El volante peruano contó detalles de la vivencia con el astro brasileño en el cuadro de la MLS. (Video: La Fe de Cuto)

No son muchos los jugadores peruanos que han tenido la posibilidad de estar en la élite mundial y/o de compartir con los ‘cracks’. Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas, Paolo Guerrero y André Carrillo fueron los últimos. Sin embargo, Yoshimar Yotún también lo hizo, sobre todo cuando militó en Orlando City, donde coincidió con Kaká. En ese sentido, ‘Yoshi’ relató curiosa anécdota con el astro brasileño en el equipo de la MLS.

Desde su llegada en 2017, la atención al detalle se hizo evidente. Al arribar al aeropuerto de Orlando, el personal del club, junto con el representante, Carlos Delgado, lo recibieron y lo condujeron a una suite reservada especialmente para él. La logística, cuidadosamente organizada, buscaba garantizar comodidad y facilitar su transición a un entorno completamente diferente al que conocía.

El primer contacto con el plantel representó un momento clave en su adaptación. Apenas terminó su primer desayuno en las instalaciones del club, comenzaron a llegar los futbolistas más reconocidos del plantel. Entre ellos, el brasileño Kaká, el italiano Antonio Nocerino y el zaguero Leo Pereira llamaron especialmente su atención. Para Yotún, saludar a un exjugador de Real Madrid y AC Milan, además de ganador del Balón de Oro, resultó un momento cargado de nerviosismo y admiración.

“Balón de Oro, Real Madrid, AC Milán... Lo veía y pensaba cómo lo saludo ‘¿qué tal Kaká?’, porque él se llama Ricardo, ‘¿qué le digo, Kaká? ¿cómo?’, ‘hola’ nomás le dije; y él me dijo ‘bienvenido, esto, que el otro, lo que necesites’. Ahí agarré un poco de moral y lo importante es que habían varios sudamericanos, colombianos, brasileros y ahí agarré fuerza, también con los americanos y canadienses”, comentó en ‘La Fe de Cuto’.

Yoshimar Yotún y Kaká en
Yoshimar Yotún y Kaká en Orlando City de la MLS. - créditos: Orlando City

Aunque el contrato original contemplaba cuatro temporadas, su paso por el equipo duró tan solo un año y medio. El nacimiento de su segundo hijo en Orlando reforzó el vínculo emocional con la ciudad, aunque las exigencias profesionales y familiares definieron su salida temprano. “Lo disfruté poco a Kaká porque tuvo que irse, y porque yo también estuve poco tiempo. Tenía cuatro años de contrato, pero solo estuve un año y medio. Era hermoso, me quise quedar, pero la ‘candela’ era la ‘candela’. Había nacido mi segundo hijo, Valentino, en Orlando. Disfruté poco, la ciudad nos encantó, el país lindo, Orlando hermoso, me hubiera encantado quedarme y hacer vida ahí, pero los deberes me llamaban, tenía que irme a asegurar a mi familia”, expresó Yotún.

Yoshimar Yotún y la anécdota con Kaká en Orlando City

El contacto diario con Kaká dentro y fuera del campo de entrenamiento brindó a Yoshimar Yotún la oportunidad de conocer de cerca a uno de los referentes mundiales del fútbol. El comportamiento del brasileño destacó por su liderazgo y humildad en situaciones cotidianas.

Es un señor. Nunca lo vi perder la cabeza, incluso en momentos en los que perdíamos. De Orlando a Los Ángeles eran cinco horas de viaje y ese jueves nos daban libre para ir a cenar. Él nos llevaba a todos los sudamericanos a comer. Comíamos de todo y, a la hora de pagar, hacíamos ‘la mentirosa’, el amague de querer pagar ‘ya, ¿cuánto es?’. Y él decía ‘no, dejen ahí, yo invito’. Esa era su sencillez, porque podía haberse ido a comer solo o con algún italiano como Nocerino, con el que jugó en AC Milan”, contó.

Previo al Mundial de Rusia 2018, el astro brasileño halagó al volante peruano. (Video: Digital TV Perú)

La cercanía entre los sudamericanos del plantel generaba un ambiente integrador y amigable. El volante peruano comentó que la presencia de exfutbolista de Real Madrid fue gratificante, ya que, a pesar de su exitosa trayectoria, optaba por compartir con sus compañeros y forjar vínculos más allá de los entrenamientos y los partidos. “Siento que estuvo mucho tiempo en Europa y que, cuando llegó a Orlando, se encontró con muchos sudamericanos y disfrutaba de eso. Por más que era un jugador top de clase mundial, nosotros lo respetábamos, pero también lo vacilábamos y él se sentía vivo. Creo que ahí estaba disfrutando. Lo gocé poco, pero fue lindo jugar con un Balón de Oro”, rememoró.

Cuando Kaká recibió el Balón
Cuando Kaká recibió el Balón de Oro 2007 tras una gran temporada con AC Milán de Italia. - créditos: EFE

Temas Relacionados

Yoshimar YotúnKakáOrlando CityMLSperu-deportes

Más Noticias

Giancarlo Granda advirtió a Alianza Lima por duelos ante 2 de Mayo: “Si no lo elimina, es un fracaso absoluto, apaguen las luces”

El periodista deportivo analizó al rival que enfrentará el conjunto ‘blanquiazul’ en la primera fase previa de la Copa Libertadores 2026, así como las posibilidades del equipo en el ámbito internacional

Giancarlo Granda advirtió a Alianza

¿Universitario sería líder? Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley si se acepta el reclamo ante Alianza Lima

El reclamo del club ‘crema’ por la alineación de cuatro extranjeras de su rival podría cambiar el resultado del clásico

¿Universitario sería líder? Así quedaría

La drástica decisión que planea la FPF para las Eliminatorias 2030: “La idea es sacar ventaja de la altura”

Desde la Federación Peruana de Fútbol optaron por definir las sedes de la ‘blanquirroja’ de cara al siguiente Mundial y sorprendió con una inédita plaza

La drástica decisión que planea

Facundo Morando minimizó error normativo y rechazó el reclamo de Universitario: “Nosotros lo ganamos en cancha”

El técnico de Alianza Lima decidió hablar a las cámaras de Latina, asumiendo el riesgo de una multa económica, y dio su versión de los hechos por la controversia del clásico de vóley

Facundo Morando minimizó error normativo

Universitario oficializó la contratación de Javier Rabanal como nuevo técnico para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

El DT español, que se desligó de Independiente del Valle, asumió las riendas del conjunto ‘merengue’ y apuntará al ‘tetra’, así como a buscar la trascendencia internacional

Universitario oficializó la contratación de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Video inédito muestra a Ciro

Video inédito muestra a Ciro Castillo saliendo de clínica en silla de ruedas y mascarilla minutos antes de su detención

Andy V afirma que Virgilio Acuña fue contactado por Susy Díaz para bloquear su candidatura a diputado

José Antonio Kast visitará Perú en enero: presidente electo de Chile se reunirá con José Jerí en Palacio de Gobierno

Acción Popular oficializa vacancia de Alfredo Barnechea y anuncia renovación total tras crisis interna

Reconocen maternidad subrogada por primera vez: TC ordena corregir filiación y legislar

ENTRETENIMIENTO

Expareja de Paolo Guerrero sorprende

Expareja de Paolo Guerrero sorprende al casarse en Europa: “Fui muy feliz”

Guillermo Dávila afirma su orgullo por Vasco Madueño y le dejó conmovedor mensaje: “Quisiera poderte ayudar el resto de mi vida”

Guillermo Dávila reveló su romance con Denisse Dibós y explicó por qué terminó: “Tenía que volver a Venezuela”

Guillermo Dávila confiesa que intentó besar a Gisela Valcárcel y revela cómo ella se resistió: “Era una mujer wow”

Guillermo Dávila admite distanciamiento con su hija por caso Vasco Madueño: “Está brava conmigo hace 8 años”

DEPORTES

Giancarlo Granda advirtió a Alianza

Giancarlo Granda advirtió a Alianza Lima por duelos ante 2 de Mayo: “Si no lo elimina, es un fracaso absoluto, apaguen las luces”

¿Universitario sería líder? Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley si se acepta el reclamo ante Alianza Lima

La drástica decisión que planea la FPF para las Eliminatorias 2030: “La idea es sacar ventaja de la altura”

Facundo Morando minimizó error normativo y rechazó el reclamo de Universitario: “Nosotros lo ganamos en cancha”

Universitario oficializó la contratación de Javier Rabanal como nuevo técnico para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026