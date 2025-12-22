Yoshimar Yotún relató curiosa anécdota con Kaká en Orlando City: “Fue lindo jugar con un Balón de Oro”

El volante peruano contó detalles de la vivencia con el astro brasileño en el cuadro de la MLS. (Video: La Fe de Cuto)

No son muchos los jugadores peruanos que han tenido la posibilidad de estar en la élite mundial y/o de compartir con los ‘cracks’. Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas, Paolo Guerrero y André Carrillo fueron los últimos. Sin embargo, Yoshimar Yotún también lo hizo, sobre todo cuando militó en Orlando City, donde coincidió con Kaká. En ese sentido, ‘Yoshi’ relató curiosa anécdota con el astro brasileño en el equipo de la MLS.

Desde su llegada en 2017, la atención al detalle se hizo evidente. Al arribar al aeropuerto de Orlando, el personal del club, junto con el representante, Carlos Delgado, lo recibieron y lo condujeron a una suite reservada especialmente para él. La logística, cuidadosamente organizada, buscaba garantizar comodidad y facilitar su transición a un entorno completamente diferente al que conocía.

El primer contacto con el plantel representó un momento clave en su adaptación. Apenas terminó su primer desayuno en las instalaciones del club, comenzaron a llegar los futbolistas más reconocidos del plantel. Entre ellos, el brasileño Kaká, el italiano Antonio Nocerino y el zaguero Leo Pereira llamaron especialmente su atención. Para Yotún, saludar a un exjugador de Real Madrid y AC Milan, además de ganador del Balón de Oro, resultó un momento cargado de nerviosismo y admiración.

“Balón de Oro, Real Madrid, AC Milán... Lo veía y pensaba cómo lo saludo ‘¿qué tal Kaká?’, porque él se llama Ricardo, ‘¿qué le digo, Kaká? ¿cómo?’, ‘hola’ nomás le dije; y él me dijo ‘bienvenido, esto, que el otro, lo que necesites’. Ahí agarré un poco de moral y lo importante es que habían varios sudamericanos, colombianos, brasileros y ahí agarré fuerza, también con los americanos y canadienses”, comentó en ‘La Fe de Cuto’.

Yoshimar Yotún y Kaká en Orlando City de la MLS. - créditos: Orlando City

Aunque el contrato original contemplaba cuatro temporadas, su paso por el equipo duró tan solo un año y medio. El nacimiento de su segundo hijo en Orlando reforzó el vínculo emocional con la ciudad, aunque las exigencias profesionales y familiares definieron su salida temprano. “Lo disfruté poco a Kaká porque tuvo que irse, y porque yo también estuve poco tiempo. Tenía cuatro años de contrato, pero solo estuve un año y medio. Era hermoso, me quise quedar, pero la ‘candela’ era la ‘candela’. Había nacido mi segundo hijo, Valentino, en Orlando. Disfruté poco, la ciudad nos encantó, el país lindo, Orlando hermoso, me hubiera encantado quedarme y hacer vida ahí, pero los deberes me llamaban, tenía que irme a asegurar a mi familia”, expresó Yotún.

El contacto diario con Kaká dentro y fuera del campo de entrenamiento brindó a Yoshimar Yotún la oportunidad de conocer de cerca a uno de los referentes mundiales del fútbol. El comportamiento del brasileño destacó por su liderazgo y humildad en situaciones cotidianas.

“Es un señor. Nunca lo vi perder la cabeza, incluso en momentos en los que perdíamos. De Orlando a Los Ángeles eran cinco horas de viaje y ese jueves nos daban libre para ir a cenar. Él nos llevaba a todos los sudamericanos a comer. Comíamos de todo y, a la hora de pagar, hacíamos ‘la mentirosa’, el amague de querer pagar ‘ya, ¿cuánto es?’. Y él decía ‘no, dejen ahí, yo invito’. Esa era su sencillez, porque podía haberse ido a comer solo o con algún italiano como Nocerino, con el que jugó en AC Milan”, contó.

Previo al Mundial de Rusia 2018, el astro brasileño halagó al volante peruano. (Video: Digital TV Perú)

La cercanía entre los sudamericanos del plantel generaba un ambiente integrador y amigable. El volante peruano comentó que la presencia de exfutbolista de Real Madrid fue gratificante, ya que, a pesar de su exitosa trayectoria, optaba por compartir con sus compañeros y forjar vínculos más allá de los entrenamientos y los partidos. “Siento que estuvo mucho tiempo en Europa y que, cuando llegó a Orlando, se encontró con muchos sudamericanos y disfrutaba de eso. Por más que era un jugador top de clase mundial, nosotros lo respetábamos, pero también lo vacilábamos y él se sentía vivo. Creo que ahí estaba disfrutando. Lo gocé poco, pero fue lindo jugar con un Balón de Oro”, rememoró.

Cuando Kaká recibió el Balón de Oro 2007 tras una gran temporada con AC Milán de Italia. - créditos: EFE