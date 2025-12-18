Perú Deportes

‘Chorri’ Palacios cuestionó a Luis Ramos tras fichar por Alianza Lima, y le dejó firme advertencia: “Eso es lo que va a perder”

El exfutbolista se pronunció por el regreso del ‘Tanque’ al Perú luego de su paso por América de Cali y no dudó en mandarle un consejo

El exjugador habló de la llegada del 'Tanque' al cuadro 'blanquiazul' luego de su paso por América de Cali. (Video: Chorrigolazos)

Alianza Lima ha tomado nota de cómo terminó la última temporada y desde la directiva han optado por realizar fichajes concretos y de nivel para salir campeón nacional el 2026. La salida de Hernán Barcos fue un suceso que conmovió al hincha ‘aliancista’, pero que forma parte de una decisión para enrumbar al equipo. Luis Ramos llega para reemplazarlo por un contrato de tres años, un fichaje que ha tenido elogios y críticas. Justamente, Roberto Palacios cuestionó al ‘Tanque’ y le dejó una firme advertencia.

Para mí es un retroceso porque en Colombia el nivel es mucho más exigente. A él le hubiera ayudado muchísimo para poder en un momento ser convocado en la selección, llegar con otro nivel, porque hasta el momento no ha demostrado nada con la camiseta de la selección”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Chorrigolazos’.

El exfutbolista remarcó las expectativas que existían sobre el rendimiento del delantero nacional por su desempeño en Cusco FC y luego en América de Cali, algo que no ha conseguido con la selección peruana. “Siendo un gran delantero que se fue de Cusco FC justamente como goleador, entonces al menos yo tenía un poco más expectativas de él en la selección”, sostuvo.

En su análisis sobre el motivo de la vuelta a Perú, el ‘Chorri’ señaló: “Todavía hay tiempo. Ahora, regresar aquí a veces pasan cosas porque de repente ya no lo quieren allá. Decidió regresarse aquí porque no tenía otra oportunidad de seguir en el extranjero. Si yo estuviera en su lugar, buscaría siempre jugar afuera que jugar aquí, por ahora”. Con esta reflexión, el exjugador explicó que la competencia fuera del país contribuye de forma directa al crecimiento profesional y que Ramos, al regresar, priorizó la continuidad sobre la proyección internacional.

El delantero peruano convirtió su gol número 13 con el cuadro 'escarlata'. (Video: Win Sports)

‘Chorri’ Palacios y su consejo a Luis Ramos

En medio de sus observaciones, Roberto Palacios dejó un consejo directo a Luis Ramos sobre la importancia de elegir un equipo que le otorgue minutos y continuidad en el campo, dejando de lado el aspecto económico. “¿Si llega un equipo donde va a ser suplente, él mismo va a empezar a restarse opciones en la selección? Totalmente. Tiene que buscar un equipo donde pueda jugar, así él tenga que dejar de ganar en lo económico o de ganar lo mismo, pero llegar a un equipo donde él va a poder jugar, y eso es lo que va a perder”, afirmó.

El ídolo de Sporting Cristal mencionó, además, que una buena temporada puede ser la clave para acceder a mejores oportunidades. “Si al siguiente año le va bien, lo va a recuperar porque va a tener un mejor contrato, le va a ir bien, va a estar haciendo goles y otro equipo más grande lo va a querer”, planteó.

Al ser consultado sobre la competencia interna por un puesto de titular, el exfutbolista fue claro al referirse al reto que enfrenta Luis Ramos en Alianza Lima, sobre todo por la presencia de Paolo Guerrero, delantero y referente del club. “¿Pelearle el titularato a Paolo? Yo creo que sí, está para pelearlo”, sentenció.

Luis Ramos durante la firma
Luis Ramos durante la firma del contrato de Alianza Lima junto a los Navarro y Waldir Sáenz. - créditos: Alianza Lima

Lucha entre Alianza Lima y Universitario por Luis Ramos

No había sido la primera vez que Alianza Lima se interesa en Luis Ramos. De hecho, a mitad de esta campaña, cuando el atacante estuvo cerca de Universitario de Deportes, el club ‘victoriano’ le envió una oferta atractiva que el jugador rechazó, según contó el periodista Gustavo Peralta.

Inclusive, el nacido en Trujillo tenía mucho deseo de ir a la ‘U’ y lo declaró abiertamente ante la prensa. No obstante, se quedó en América de Cali donde acabó el curso con 12 goles, tres asistencias en 50 partidos.

