Dueño de América de Cali presionado por comprar el pase de Luis Ramos: clubes de México y Colombia ya tienen oferta

El delantero peruano tiene contrato con el club ‘escarlata’ hasta fin de año, pero Tulio Gómez, mandatario de la institución, está contra las cuerdas para adquirirlo por interés de otros equipos

Información sobre la posibilidad del club 'escarlata' de adquirir al delantero peruano antes interés de otros equipos. (Video: Hablemos de MAX)

Luis Ramos es uno de los delanteros peruanos que mejor rendimiento viene mostrando en el extranjero. Los 12 goles que ha anotado en lo que va de la presente temporada con América de Cali han generado diversas opiniones, sea para seguir en el club o emigrar a otra liga. Justamente, el dueño d de la institución, Tulio Gómez, se encuentra presionado para adquirir su pase ante ofertas de otros equipos del extranjero.

En declaraciones brindadas para ‘TV Perú Deportes’, el titular de los ‘diablos rojos’ reconoció que, mediante su hija Marcela Gómez Giraldo, tienen intención de comprar al ‘Tanque’ a Cusco FC. “Mi hija es la presidenta del club y va negociar con Cusco para comprar el pase de Luis Ramos, un gran profesional. No puedo decir la cifra, pero estamos muy cerquita a ese monto (un millón de dólares)”, precisó.

Información del periodista Alfredo Ccasa
Información del periodista Alfredo Ccasa Godoy sobre las declaraciones del dueño de América de Cali sobre Luis Ramos. - captura: Twitter Alfredo Ccasa Godoy

Por su parte, Gustavo Peralta también dio a conocer en el programa ‘Hablemos de MAX’ que la fecha límite para que América de Cali pueda hacerse con el 100% de los derechos de Luis Ramos es el 25 de noviembre.

Sin embargo, para el comunicador, las palabras de Tulio Gómez se han manifestado en varias oportunidades, pero que hasta el momento no ha habido una acción concreta de la entidad ‘escarlata’. A partir de ahí, advirtió la existencia de otras propuestas por el delantero peruano de Colombia, de México y de Perú.

“Puede ser que ellos tengan la intención, pero si no lo hacen formal, Ramos puede cerrar el 26 con el club de México, el otro de Colombia y con los de Perú. Un millón y medio vale el pase de Ramos”, contó.

El delantero peruano convirtió su gol número 13 con el cuadro 'escarlata'. (Video: Win Sports)

Por lo que se ha voceado, Junior de Barranquilla tiene en la mira a Luis Ramos para que se mantenga en Colombia. En tanto, Universitario de Deportes y Alianza Lima no lo han descartado pese a su millonaria clásula y las negociaciones que tendrían que realizar con el club dueño de su carta pase, Cusco FC.

Inclusive, el atacante de 25 años estuvo cerca de la ‘U’ a mediados de este año, pero la directiva de América de Cali se rehusó a soltarlo. Además, el hecho de soltar un fuerte monto económico a la entidad cusqueña impidió que se concrete la operación.

El periodista Gustavo Peralta informó que el delantero peruano aguarda culminar su cesión en América de Cali para firmar por la 'U'. (Video: PBO Campeonísimo)

Periodista colombiano sobre si América de Cali comprará a Luis Ramos

La situación de Luis Ramos en América de Cali, provocó diversas opiniones en el entorno del fútbol colombiano. El periodista deportivo, Felipe Espinal, abordó las alternativas que la directiva del ‘rojo’ evalúa en el venidero mercado de pases respecto a la continuidad del atacante y la posibilidad de adquirir la totalidad de su pase.

“No sé. América está detrás de un delantero y extranjero. Está el tema de (Miguel) Borja, del ‘Polaco’ Fydriszewski, el de (Luciano) Pons, por ahí se filtró el tema del venezolano Josef Martínez. Tengo la sensación de que esperarán hasta última hora”, detalló en el programa de YouTube, ‘Estudio Fútbol’.

De todos modos, para los caleños, la incorporación definitiva de artillero trujillano aparece como un escenario viable frente a la dificultad de acceder a otros jugadores de mayor cotización. “Es una competencia dura y no sé qué tanto aguanten dos ‘9’s, uno como suplente y otro como titular. Yo creo eso, pero no es que sea así. El tema de Borja está difícil porque lo quiere un equipo de México. Los otros están sobre la mesa: Josef no va a continuar en la MLS. Todo puede pasar en el mercado de pases”, sostuvo.

Por último, el comunicador también habló sobre las recientes declaraciones de Tulio Gómez. “¿Declaraciones del presidente de América de Cali? Yo creo que están esperando a ver cuáles cuajan. Puede que hagan el uso de la opción (de compra) porque es un delantero de selección peruana, tiene reventa que es importante por su edad. Yo esperaría a ver cómo es el desenlace porque hay nombres interesantes sobre la mesa”, agregó.

