Reimond Manco advierte que Pablo Guede expondrá a jugadores indisciplinados en Alianza Lima: “Ya manifestó su manera de trabajar”

El exjugador se refirió a la incorporación del técnico argentino en el club 'blanquiazul'.

Pablo Guede fue presentado el martes 16 de diciembre como flamante técnico de Alianza Lima para la fase previa de la Copa Libertadores y Liga 1 2026. El argentino brindó declaraciones, las cuales estuvieron centradas en las reglas de disciplina y la idea de juego que plasmará en el plantel ‘blanquiazul’.

Las palabras de Guede desataron múltiples comentarios en redes sociales y programas deportivos. Por ejemplo, Reimond Manco, exjugador y ahora panelista, se refirió al manejo de vestuario del ‘gaucho’ en la última edición del espacio digital llamado ‘Línea de 5′. El exintegrante de ‘Los Jotitas’ afirmó que el exPuebla no tendrá miedo de exponer a los indisciplinados.

“El futbolista no debería tener ninguna consecuencia si ya conversó y manifestó su manera de trabajar, y todos están alineados. En teoría, las cosas deberían funcionar correctamente. Luego, en el campo, se puede ganar o perder; eso es parte del fútbol. Fuera del campo, por cómo se han manejado las cosas en Alianza en el último año, creo que él ha sido claro y está dejando todo en orden”, inició.

Manco, asimismo, manifestó que Pablo Guede debería contactarse con los figuras de Alianza Lima y darles a conocer las reglas internas, con el objetivo de que se establezca una relación donde prime la buena convivencia y sobre todo el respeto. Ese será el camino para cumplir los objetivos colectivos.

“Es relevante que esté llamando a los referentes para explicarles su método y preguntarles si están comprometidos o no. Ese compromiso es fundamental, tanto en el fútbol como en la vida”, sentenció el exmediocampista de Juan Aurich.

Manco afirmó que Guede es distinto a Gorosito

Por otro lado, Reimond Manco -como hincha de Alianza Lima- quedó conforme con la conferencia de prensa de Pablo Guede. Asimismo, el exjugador de la selección peruana realizó una comparación entre el flamante entrenador de los ‘íntimos’ y Néstor Gorosito, quien no tuvo el manejo correcto del vestuario durante este 2025. Eso sí, pidió tiempo para que el nuevo estratega plasme su idea en el ‘equipo del pueblo’.

"Creo que habló lo justo y necesario. Dejó claro que tiene un perfil totalmente distinto al de Gorosito, y eso era lo que se buscaba. Hay que darle una oportunidad; no podemos juzgarlo por el primer partido ni pedir el regreso de Gorosito de inmediato. Cuando vino Gorosito, se habló mucho tras la Copa Nacional y luego, ante cualquier dificultad, ya se pedía que se fuera. Lo mismo no puede suceder ahora. El verdadero trabajo del nuevo entrenador se va a notar después del tercer mes”, añadió.

Franco Navarro respalda a Pablo Guede en la disciplina

Pablo Guede quiere añadir rigurosidad en el vestuario de Alianza Lima, teniendo en cuenta lo que pasó en el 2025 con el club ‘blanquiazul’. Esta iniciativa ha sido respaldada por el director deportivo, Franco Navarro, quien también dio a conocer las medidas drásticas de cara a la siguiente temporada.

“El próximo año no habrá tolerancia, sin importar de dónde venga. Por eso estamos felices de haber incorporado a Pablo, quien tiene una trayectoria importante y experiencia en manejar grupos como el nuestro. Él está feliz, nosotros también. Todos queremos salir primeros y vamos a trabajar para eso. El compromiso, la disciplina, el temperamento y el amor propio son esenciales. Reconocemos que algunos jugadores cometieron errores en momentos indebidos, pero eso no se repetirá”, apuntó.