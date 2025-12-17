Perú Deportes

Reimond Manco advierte que Pablo Guede expondrá a jugadores indisciplinados en Alianza Lima: “Ya manifestó su manera de trabajar”

El exfutbolista ‘blanquiazul’ señaló que el técnico argentino pondrá orden en la interna y lo comparó con Néstor Gorosito

Guardar
El exjugador se refirió a la incorporación del técnico argentino en el club 'blanquiazul'. (Denganche)

Pablo Guede fue presentado el martes 16 de diciembre como flamante técnico de Alianza Lima para la fase previa de la Copa Libertadores y Liga 1 2026. El argentino brindó declaraciones, las cuales estuvieron centradas en las reglas de disciplina y la idea de juego que plasmará en el plantel ‘blanquiazul’.

Las palabras de Guede desataron múltiples comentarios en redes sociales y programas deportivos. Por ejemplo, Reimond Manco, exjugador y ahora panelista, se refirió al manejo de vestuario del ‘gaucho’ en la última edición del espacio digital llamado ‘Línea de 5′. El exintegrante de ‘Los Jotitas’ afirmó que el exPuebla no tendrá miedo de exponer a los indisciplinados.

El futbolista no debería tener ninguna consecuencia si ya conversó y manifestó su manera de trabajar, y todos están alineados. En teoría, las cosas deberían funcionar correctamente. Luego, en el campo, se puede ganar o perder; eso es parte del fútbol. Fuera del campo, por cómo se han manejado las cosas en Alianza en el último año, creo que él ha sido claro y está dejando todo en orden”, inició.

Manco, asimismo, manifestó que Pablo Guede debería contactarse con los figuras de Alianza Lima y darles a conocer las reglas internas, con el objetivo de que se establezca una relación donde prime la buena convivencia y sobre todo el respeto. Ese será el camino para cumplir los objetivos colectivos.

Es relevante que esté llamando a los referentes para explicarles su método y preguntarles si están comprometidos o no. Ese compromiso es fundamental, tanto en el fútbol como en la vida”, sentenció el exmediocampista de Juan Aurich.

Reimond Manco advierte que Pablo
Reimond Manco advierte que Pablo Guede expondrá a jugadores indisciplinados en Alianza Lima.

Manco afirmó que Guede es distinto a Gorosito

Por otro lado, Reimond Manco -como hincha de Alianza Lima- quedó conforme con la conferencia de prensa de Pablo Guede. Asimismo, el exjugador de la selección peruana realizó una comparación entre el flamante entrenador de los ‘íntimos’ y Néstor Gorosito, quien no tuvo el manejo correcto del vestuario durante este 2025. Eso sí, pidió tiempo para que el nuevo estratega plasme su idea en el ‘equipo del pueblo’.

"Creo que habló lo justo y necesario. Dejó claro que tiene un perfil totalmente distinto al de Gorosito, y eso era lo que se buscaba. Hay que darle una oportunidad; no podemos juzgarlo por el primer partido ni pedir el regreso de Gorosito de inmediato. Cuando vino Gorosito, se habló mucho tras la Copa Nacional y luego, ante cualquier dificultad, ya se pedía que se fuera. Lo mismo no puede suceder ahora. El verdadero trabajo del nuevo entrenador se va a notar después del tercer mes”, añadió.

Franco Navarro respalda a Pablo Guede en la disciplina

Pablo Guede quiere añadir rigurosidad en el vestuario de Alianza Lima, teniendo en cuenta lo que pasó en el 2025 con el club ‘blanquiazul’. Esta iniciativa ha sido respaldada por el director deportivo, Franco Navarro, quien también dio a conocer las medidas drásticas de cara a la siguiente temporada.

El próximo año no habrá tolerancia, sin importar de dónde venga. Por eso estamos felices de haber incorporado a Pablo, quien tiene una trayectoria importante y experiencia en manejar grupos como el nuestro. Él está feliz, nosotros también. Todos queremos salir primeros y vamos a trabajar para eso. El compromiso, la disciplina, el temperamento y el amor propio son esenciales. Reconocemos que algunos jugadores cometieron errores en momentos indebidos, pero eso no se repetirá”, apuntó.

Temas Relacionados

Pablo GuedeReimond MancoAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Franco Navarro admitió indisciplinas en Alianza Lima y anunció medidas drásticas para el 2026: “No habrá tolerancia, sin importar de dónde venga”

El director deportivo alzó la voz ante las faltas que se cometieron en la interna del club ‘blanquiazul’ durante esta temporada. Además, destacó la llegada de Pablo Guede

Franco Navarro admitió indisciplinas en

Pedro García marcó los desafíos que afrontará Pablo Guede en Alianza Lima: “Expulsiones, jugadores borrados, conflictos internos”

El periodista deportivo resaltó los problemas que deberá resolver el técnico argentino en su llegada a Matute: “Es complicado el panorama”

Pedro García marcó los desafíos

Jersson Vásquez anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años: “Hoy priorizo mi salud mental y física”

Luego de 22 años de actividad, el habitual lateral izquierdo se despide del balompié de alto rendimiento. Pese a lograr el ascenso con Deportivo Moquegua, decidió “ponerle fin a una linda carrera”

Jersson Vásquez anunció su retiro

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV del clásico por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ volverán al torneo nacional tras su participación en el Mundial de Clubes 2025: se medirán con las ‘pumas’ por primera vez en la temporada. Conoce los detalles del partidazo

Alianza Lima vs Universitario: día,

Se filtró el principal motivo por el que Universitario fichará a Javier Rabanal como nuevo DT en 2026: “Es muy distante del pensamiento anterior”

El periodista Horacio Zimmermann reveló la razón por la que la directiva de la ‘U’ apunta a reemplazar a Jorge Fossati con el técnico campeón con Independiente del Valle

Se filtró el principal motivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión Permanente aprueba informe que

Comisión Permanente aprueba informe que impone una segunda inhabilitación a Delia Espinoza por 10 años

Acción Popular en crisis: Edwin Martínez acusa a Víctor García Belaunde de “encubrir” a Julio Chávez

José Jerí es rechazado en Ayacucho: protestas exigen justicia por víctimas del 2022 y denuncian blindaje político

Piden al JNE anular internas de Renovación Popular y dejar a Rafael López Aliaga fuera de las Elecciones

Víctor Polay Campos seguirá procesado por el caso Las Gardenias: PJ inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad

ENTRETENIMIENTO

iOA aclara por qué se

iOA aclara por qué se negó a estar en El Gran Chef Famosos: “Necesitaba generar”

Jorge Luna y la vez que tuvo que ir al colegio de su hijo a tomarse fotos: “Jod*** a mi hijo porque querían un saludo”

La incómoda reacción de Ana Lucía Urbina sobre su relación con las chicas de Corazón Serrano: “Yo no opino de eso”

Ricardo Morán dedica programa de Yo Soy a Dominic Sánchez, imitador de Lennox, asesinado en Puente Piedra: “Era muy querido”

Julián Zucchi anuncia que la vida de Flor Pucarina llegará al cine y a más escenarios del Perú tras exitoso tributo con IA

DEPORTES

Franco Navarro admitió indisciplinas en

Franco Navarro admitió indisciplinas en Alianza Lima y anunció medidas drásticas para el 2026: “No habrá tolerancia, sin importar de dónde venga”

Pedro García marcó los desafíos que afrontará Pablo Guede en Alianza Lima: “Expulsiones, jugadores borrados, conflictos internos”

Jersson Vásquez anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años: “Hoy priorizo mi salud mental y física”

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV del clásico por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se filtró el principal motivo por el que Universitario fichará a Javier Rabanal como nuevo DT en 2026: “Es muy distante del pensamiento anterior”