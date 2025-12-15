Perú Deportes

Catherine Flood lideró triunfo de Universitario con 31 puntos y ya palpita su primer clásico ante Alianza Lima: “Quiero ganar”

La atacante estadounidense volvió a destacar con las ‘pumas’ y ya tiene la mira puesta en el duelo ante las ‘íntimas’ de la próxima semana, un choque que afronta con gran expectativa

La atacante norteamericana de Universitario brilló con 31 puntos en triunfo ante Circolo. (Video: Latina)

Universitario de Deportes alcanzó su cuarta victoria consecutiva en la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y, una vez más, Catherine Flood fue el nombre propio de la jornada. La atacante estadounidense volvió a ser determinante para el triunfo de las ‘pumas’ y ya mira con gran expectativa el próximo desafío: el clásico frente a Alianza Lima, vigente bicampeón nacional.

Flood fue elegida nuevamente MVP de la ‘U’ tras su decisivo aporte en el ajustado triunfo ante Circolo Sportivo Italiano, un duelo que se resolvió en el tie-break. ‘Cat’ no solo destacó por su peso ofensivo, sino que también subrayó el valor de haber superado un partido de alta exigencia, ideal como antesala para el enfrentamiento ante las ‘íntimas’, programado para desarrollarse la próxima semana.

Al término del encuentro, la norteamericana remarcó el valor de haber sacado adelante un duelo complejo, pensando ya en el reto que se viene. “Yo creo que es un partido muy importante, porque jugamos contra Alianza en siete días. Es importante tener partidos difíciles, porque jugamos con Rebaza y ganamos en tres sets, pero también era muy importante ganar en cinco aquí”, señaló en declaraciones a Latina TV.

Catherine Flood también tuvo palabras de reconocimiento para el desempeño colectivo, resaltando el trabajo defensivo y ofensivo del equipo en los momentos clave. “Bloqueando la mejor fue Mara, estuvo fantástica”, comentó la atacante extranjera, quien además subrayó la mentalidad ganadora que percibe en el plantel. “Yo creo que las chicas en este equipo quieren ganar siempre”, añadió, reflejando el compromiso y la ambición que se vive dentro del grupo.

Catherine Flood lideró triunfo de
Catherine Flood lideró triunfo de Universitario con 31 puntos ante Circolo Sportivo Italiano. Crédito: Prensa U Vóley

Expectativa por su primer clásico

Otro aspecto que genera expectativa en Universitario es el cambio de escenario para las próximas fechas. La Liga Peruana de Vóley volverá a disputarse en el Polideportivo de Villa El Salvador, dejando atrás el Coliseo Miguel Grau del Callao, sede de las primeras jornadas. Para Flood, este nuevo contexto puede ser un factor positivo de cara al clásico que citará a hinchadas de dos instituciones grandes en las gradas.

“El partido será en el otro coliseo que es más grande, y será antes de Navidad, va a ser muy importante”, señaló la atacante, anticipando un duelo especial tanto por el rival como por el marco en el que se jugará. Finalmente, dejó en claro su objetivo principal de cara al enfrentamiento ante Alianza Lima: “Yo quiero ganar”, sentenció.

Con una actuación sobresaliente en la última fecha y la mirada puesta en el clásico, Catherine Flood se perfila como una de las piezas clave de Universitario en un duelo que promete ser de los más atractivos de la temporada. Ante Circolo ya exhibió todo su poderío ofensivo al anotar 31 puntos, y ahora apunta a sostener ese nivel cuando enfrente a las vigentes bicampeonas nacionales.

Las 'pumas' se impusieron en el 'tie-break' y se quedaron con la victoria. (Video: Latina)

Alianza Lima vs Universitario: el esperado clásico

Alianza Lima y Universitario volverán a protagonizar una nueva edición del clásico en el Polideportivo de Villa El Salvador, escenario que se prepara para vivir una jornada especial. El duelo está programado para el domingo 21 de diciembre y se espera un gran marco en las tribunas, con una masiva presencia de camisetas ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ que le darán color y ambiente a uno de los partidos más esperados de la temporada.

El conjunto ‘íntimo’ llega al compromiso con el impulso anímico que le dejó su reciente participación en el Mundial de Clubes 2025, donde midió fuerzas ante las escuadras más poderosas del planeta. Además, lidera la Liga Peruana de Vóley con puntaje perfecto. Sin embargo, la ‘U’ atraviesa un gran momento tras encadenar cuatro triunfos consecutivos y le pisa los talones en la tabla, por lo que el clásico se perfila como un duelo clave en las aspiraciones de ambos sextetos.

