Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa hoy, sábado 13 de diciembre, con una nueva jornada repleta de encuentros destacados, aunque Alianza Lima sigue fuera de la competencia local tras representar al país en el Mundial de Clubes de vóley 2025 que tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil. Por su parte, Universitario de Deportes reforzó su candidatura al título tras vencer por 3-0 a Rebaza Acosta en la séptima fecha.

Durante el compromiso, las ‘pumas’ dominaron de principio a fin, adjudicándose los parciales por 25-23, 25-19 y 25-21, resultado que les permite mantenerse cerca del primer lugar y asumir un papel protagónico en el certamen. El equipo crema no permitió la reacción de su rival y consolidó su posición como uno de los más sólidos, sumando 19 puntos y ubicándose en la segunda posición de la tabla.

El próximo compromiso de la ‘U’ será frente a Circolo Sportivo Italiano el domingo 14 de diciembre, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la fecha.

Universitario se impuso a Rebaza Acosta y logra un triunfo contundente en la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley. | Latina

Resultados y programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 13 de diciembre

- Deportivo Géminis vs Kazoku No Perú (14:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Web y aplicativo)

- Olva Latino vs Deportivo Wanka (16:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Atlético Atenea vs Universidad San Martín (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 14 de diciembre

- Rebaza Acosta vs Regatas Lima (15:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima lidera la clasificación con el máximo de puntos posibles, manteniendo una diferencia de cinco unidades respecto a Universitario de Deportes, que se ubica en el segundo puesto. San Martín ocupa la tercera posición y Regatas Lima alcanza el cuarto lugar en la tabla.

Tabla de posiciones al inicio de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley

Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Latina Televisión será la encargada exclusiva de difundir los encuentros, disponibles tanto en su señal abierta, canal dos, como en alta definición por el canal setecientos dos. Los aficionados al vóley dispondrán además de la posibilidad de seguir cada partido mediante la página web y la aplicación oficial de la emisora.

A la par, Infobae Perú realizará una cobertura integral desde el Coliseo Miguel Grau del Callao, ofreciendo reportes antes de los partidos, seguimiento detallado de las acciones, momentos destacados, declaraciones de protagonistas y actualizaciones permanentes sobre resultados, posiciones y novedades del campeonato.

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa en marcha con la séptima fecha. Crédito: FPV

¿Cómo se definirá a los clasificados a la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Durante la presente temporada, solo los diez equipos mejor ubicados obtendrán el derecho a competir en la segunda fase, instancia decisiva donde se definirá quiénes lucharán por el campeonato. En contraste, las dos escuadras que cierren la tabla deberán enfrentarse en un cuadrangular de permanencia junto al campeón y subcampeón de la Liga Intermedia para definir su futuro en la categoría principal.

Este sistema provoca que el orden en la clasificación pueda alterarse tras cada partido, generando jornadas marcadas por la incertidumbre y cambios constantes en las posiciones. Los seguidores tendrán la oportunidad de observar el desarrollo y las modificaciones en la tabla en tiempo real, en una fecha que anticipa enfrentamientos intensos y despliegue del mejor vóley nacional.