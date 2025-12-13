Perú Deportes

Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se vivirá una nueva jornada del torneo nacional: Universitario se medirá con Circolo, San Martín hará lo suyo con Atenea, Regatas Lima chocará con Rebaza Acosta, y mucho más

Guardar
Resultados de la fecha 8
Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa hoy, sábado 13 de diciembre, con una nueva jornada repleta de encuentros destacados, aunque Alianza Lima sigue fuera de la competencia local tras representar al país en el Mundial de Clubes de vóley 2025 que tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil. Por su parte, Universitario de Deportes reforzó su candidatura al título tras vencer por 3-0 a Rebaza Acosta en la séptima fecha.

Durante el compromiso, las ‘pumas’ dominaron de principio a fin, adjudicándose los parciales por 25-23, 25-19 y 25-21, resultado que les permite mantenerse cerca del primer lugar y asumir un papel protagónico en el certamen. El equipo crema no permitió la reacción de su rival y consolidó su posición como uno de los más sólidos, sumando 19 puntos y ubicándose en la segunda posición de la tabla.

El próximo compromiso de la ‘U’ será frente a Circolo Sportivo Italiano el domingo 14 de diciembre, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la fecha.

Universitario se impuso a Rebaza Acosta y logra un triunfo contundente en la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley. | Latina

Resultados y programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 13 de diciembre

- Deportivo Géminis vs Kazoku No Perú (14:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Web y aplicativo)

- Olva Latino vs Deportivo Wanka (16:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Atlético Atenea vs Universidad San Martín (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 14 de diciembre

- Rebaza Acosta vs Regatas Lima (15:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

Programación de la fecha 8
Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima lidera la clasificación con el máximo de puntos posibles, manteniendo una diferencia de cinco unidades respecto a Universitario de Deportes, que se ubica en el segundo puesto. San Martín ocupa la tercera posición y Regatas Lima alcanza el cuarto lugar en la tabla.

Tabla de posiciones al inicio
Tabla de posiciones al inicio de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley

Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Latina Televisión será la encargada exclusiva de difundir los encuentros, disponibles tanto en su señal abierta, canal dos, como en alta definición por el canal setecientos dos. Los aficionados al vóley dispondrán además de la posibilidad de seguir cada partido mediante la página web y la aplicación oficial de la emisora.

A la par, Infobae Perú realizará una cobertura integral desde el Coliseo Miguel Grau del Callao, ofreciendo reportes antes de los partidos, seguimiento detallado de las acciones, momentos destacados, declaraciones de protagonistas y actualizaciones permanentes sobre resultados, posiciones y novedades del campeonato.

La Liga Peruana de Vóley
La Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa en marcha con la séptima fecha. Crédito: FPV

¿Cómo se definirá a los clasificados a la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Durante la presente temporada, solo los diez equipos mejor ubicados obtendrán el derecho a competir en la segunda fase, instancia decisiva donde se definirá quiénes lucharán por el campeonato. En contraste, las dos escuadras que cierren la tabla deberán enfrentarse en un cuadrangular de permanencia junto al campeón y subcampeón de la Liga Intermedia para definir su futuro en la categoría principal.

Este sistema provoca que el orden en la clasificación pueda alterarse tras cada partido, generando jornadas marcadas por la incertidumbre y cambios constantes en las posiciones. Los seguidores tendrán la oportunidad de observar el desarrollo y las modificaciones en la tabla en tiempo real, en una fecha que anticipa enfrentamientos intensos y despliegue del mejor vóley nacional.

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyUniversitario VóleySan Martín VóleyRegatas Limavóley peruanoperu-deportes

Últimas Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Las ‘íntimas’ y las ‘leonas’ buscarán quedarse con el título nacional en VIDU: el clásico de ida terminó 3-1 a favor de las ‘blanquiazules’. Conoce los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Alianza

Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos que definirá el futuro de los equipos: Alianza Lima y Universitario definirán al campeón de la Liga Femenina, Barcelona saldrá a defender la punta en LaLiga, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 13

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 8 de la primera fase

La primera etapa del campeonato entra en su recta final y este fin de semana se disputarán cinco duelos clave en el Callao. Sigue aquí cómo se mueve la clasificación tras cada encuentro

Tabla de posiciones de la

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ visitarán a las ‘leonas’ en VIDU para definir al campeón del torneo nacional y tienen llegarán con ventaja: le ganaron por 3-1 en la ida. Sigue las incidencias del decisivo cotejo

Alianza Lima vs Universitario EN

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Las ‘leonas’ buscarán revertir el marcador global tras el triunfazo de las ‘blanquiazules’ (3-1) en Matute. Conoce cómo sintonizar este decisivo cotejo en vivo

Dónde ver Universitario vs Alianza
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
“El Grinch”: las diferencias más

“El Grinch”: las diferencias más impactantes entre el libro de Dr. Seuss y la película de Jim Carrey

Los secretos incómodos detrás del set de “Santa Cláusula” y el lado poco navideño de Tim Allen

Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, se desnuda para la revista Playgirl

‘Stuart Fails to Save the Universe’: mira el primer vistazo al nuevo spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Expulsan a Bonnie Blue de Indonesia: la estrella porno no podrá volver a Bali por 10 años

INFOBAE AMÉRICA

La estatua de Rocky se trasladará a

La estatua de Rocky se trasladará a su origen: las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia

El ciclón que azotó San Pablo expuso la dificultad de Brasil para hacer frente a fenómenos extremos

El papa León XIV llamó a los diplomáticos a ser “hombres y mujeres de diálogo” para promover la paz en el mundo

El Comité Nobel exigió al régimen de Irán liberar de inmediato a la activista Narges Mohammadi

El enviado especial de EEUU se reunirá con Volodimir Zelensky y líderes de Europa en Berlín para impulsar el plan de paz de Trump