A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Las ‘leonas’ van en una clara desventaja, pero apelarán a su localía para saldar una remontada épica ante las ‘blanquiazules’ en la última edición del clásico peruano

Universitario busca remontar una serie
Universitario busca remontar una serie difícil ante Alianza Lima por el título nacional de Liga Femenina 2025. - Crédito: Difusión

Cierre de temporada en Liga Femenina 2025 con la resolución de la final que tendrá como protagonistas a Alianza Lima y Universitario. Un clásico más en Perú, cuya cita se llevará a cabo en VIDU, escenario que ha desatado una ola de controversia.

De acuerdo con la organización del campeonato, la final está fechada para realizarse este sábado 13 de diciembre a partir de las 15:00 horas bajo la transmisión de América TV y Movistar Deportes. De igual manera, la website Infobae Perú hará una cobertura digital.

La ventaja obtenida por Alianza Lima frente a Universitario de Deportes en Matute deja al equipo local a un paso del título de la Liga Femenina 2025, tras imponerse por 3-1 en la ida. Silvani Silva Oliveira, Sandy Dorador y Grace Cagnina dieron forma al marcador para las blanquiazules, mientras Catalina Usme descontó de penal para Universitario.

El encuentro estuvo marcado por un altercado que derivó en la expulsión de la descollante Dorador y Fabiola Herrera, capitana de las ‘leonas’ dejando a ambos equipos sin jugadoras claves para la revancha. Universitario deberá buscar la remontada como local.

La defensora aliancista sentenció el partido de ida en Matute. (Video: Movistar Deportes)

La revancha, desde ya, ha comenzado a jugarse desde afuera después de una decisión llamativa: la elección de la sede de la VIDU, ya que el recinto fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FPF tras incidentes ocurridos en la primera final del Torneo Clausura 2025.

El club de La Victoria señaló, a través de un comunicado elevado en sus redes sociales, que el recinto “ya demostró no cumplir con las condiciones mínimas de seguridad ni con los protocolos que exige un cotejo de esta envergadura”, y recordó que el antecedente inmediato derivó en acciones legales.

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por definición de Liga Femenina 2025

El último clásico de la temporada se desarrollará este sábado 13 de diciembre en el escenario VIDU. El horario pactado para el inicio de las acciones es a las 15:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia, mientras que en Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) el pitazo inicial será a las 16:00 horas. En esa misma línea, el esperado compromiso para Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, se iniciará a las 17:00 horas, y en México está programado para las 14:00 horas.

Canal TV del Universitario vs Alianza Lima por definición de Liga Femenina 2025

El cotejo será difundido por la señal abierta a través de América Televisión en los canales 4 y 704 HD; además de estar disponible sin costo por la plataforma especial América TVGO. Entretanto, quienes posean suscripción, el partido también podrá seguirse en Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD) y mediante Movistar Play.

En simultáneo, Infobae Perú realizará una cobertura digital que contará con actualizaciones en tiempo real, análisis detallados y declaraciones recogidas directamente desde el escenario VIDU, ofreciendo así un seguimiento minucioso las acciones relevantes. ¡No te lo pierdas!

Alineaciones probables del Universitario vs Alianza Lima por definición de Liga Femenina 2025

- Universitario: Bórquez; Espino, Herrera, Castañeda, S. Flores; Arévalo, Usme, Cisneros, Novoa; Campoverde y Páez.

- Alianza Lima: Sánchez; Cagnina, Molina, Reyes, Azabache; Flores, Marques, Oliveira; Porras, Padilla y Dorador.

