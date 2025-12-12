Perú Deportes

María Alejandra Marín celebra la campaña de Alianza Lima en el Mundial de Clubes: “Representamos muy bien al Perú”

La armadora colombiana resaltó el nivel exhibido por el cuadro ‘blanquiazul’ ante las potencias que participaron en el torneo disputado en São Paulo

Guardar
La armadora colombiana consideró que el club 'blanquiazul' supo representar bien al Perú. (Video: Latina)

Alianza Lima cerró una participación histórica en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 disputado en São Paulo, un torneo que reunió a las potencias más destacadas de la élite internacional. Aunque el cuadro ‘blanquiazul’ no logró avanzar a semifinales, dejó una actuación que generó orgullo entre la hinchada y que marcó un paso importante en el crecimiento del vóley peruano a nivel de clubes.

Una de las voces autorizadas para evaluar esta experiencia fue la armadora colombiana María Alejandra Marín, quien compartió sus sensaciones de la campaña en territorio brasileño. Quien es una de las más experimentadas del plantel del cuadro ‘íntimo’ no dudó en resaltar la magnitud del desafío y la satisfacción que les dejó competir al más alto nivel.

“Fue muy bonito jugar el Mundial. Estamos muy contentas por el Alianza que vimos estos partidos, sabíamos que no iba a ser fácil. Sabíamos que jugar a este nivel es fuerte y duro, pero lo hicimos. Yo creo que representamos muy bien a Alianza y al Perú”, afirmó la colocadora en diálogo con Latina.

El torneo sirvió como un termómetro exigente para medir el progreso del equipo y también para evidenciar los aspectos en los que deberán seguir trabajando. Marín reconoció que el salto competitivo fue evidente y que la experiencia les dejó importantes lecciones. “Nos llevamos muchos aprendizajes. Pensábamos que estábamos en un nivel, pero llegar aquí nos topamos con otra realidad. Aquí se juega de otra manera, eso a una se le pega, el querer jugar así de rápido y fuerte. Aprendizajes es lo que más tuvimos en este campeonato”, reflexionó.

María Alejandra Marín es la
María Alejandra Marín es la armadora titular de Alianza Lima. Crédito: FIVB

Una campaña especial en São Paulo

Durante el certamen, Alianza Lima enfrentó a rivales de talla mundial como Osasco, Zhetysu y Savino Del Bene. Tras un debut complicado ante el anfitrión brasileño, el equipo reaccionó con una victoria histórica ante el campeón asiático, convirtiéndose en el primer club peruano en ganar un partido en un Mundial de Clubes. Ya en la tercera fecha, las ‘íntimas’ dieron pelea al subcampeón europeo, mostrando tramos de alto nivel y una actitud combativa que no pasó desapercibida.

En medio de la intensidad física y mental del torneo, la armadora resaltó el apoyo del público peruano que las acompañó durante toda la competencia, dentro y fuera del coliseo. “Muchísimas gracias a todos los hinchas de Alianza y los hinchas del Perú que estuvieron acompañándonos de principio a fin. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero lo disfrutamos muchísimo”, expresó, destacando la conexión entre el plantel y su afición.

Alianza Lima protagonizó una campaña
Alianza Lima protagonizó una campaña positiva en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: Volleyball World

La palabra de Esmeralda Sánchez

La capitana del equipo, Esmeralda Sánchez, también tomó la palabra tras el último encuentro. En referencia a la derrota ante Savino Del Bene, señaló que el equipo supo sostener su nivel dentro de sus posibilidades, pese a la enorme exigencia del rival. “Sabíamos al rival al que nos enfrentábamos, pero hoy también salimos con otra actitud. El equipo por momentos tuvo un buen nivel, eso es lo que valoramos. Supimos mantener nuestro nivel hasta donde nosotras podíamos llegar”, comentó.

Con el regreso a Lima, Alianza Lima retoma ahora su camino en la Liga Peruana de Vóley, fortalecida por una experiencia que les permitió medirse con lo mejor del mundo. Marín y Sánchez coinciden en que este paso internacional no solo marcó un hito deportivo, sino que dejó herramientas clave para seguir creciendo y potenciar el proyecto blanquiazul de cara a los próximos desafíos.

Temas Relacionados

María Alejandra MarínAlianza Lima VóleyMundial de Clubes de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas Noticias

“Metimos presión y las asustamos”: Clarivett Yllescas resaltó el nivel de Alianza Lima en duelo contra subcampeón de Europa

La central aliancista expresó su orgullo por el rendimiento del equipo en el Mundial de Clubes 2025, especialmente por la forma en que enfrentaron al poderoso Savino Del Bene Scandicci

“Metimos presión y las asustamos”:

El Latin America Amateur Championship 2026 ultima detalles para dar inicio en el Lima Golf: “Confiamos en que la organización estará a la altura”

Por primera vez, el prestigioso campeonato de los mejores jóvenes golfistas de la región se desarrollará en la capital. Existe mucha expectativa entre autoridades y participantes

El Latin America Amateur Championship

Luis Ramos dice adiós a América de Cali después de establecerse como su goleador en Liga BetPlay 2025

El delantero peruano cumplió con creces en su primera experiencia en Colombia. No le pesó la responsabilidad de asumir el rol de Rodrigo Holgado y respondió a las exigencias anuales

Luis Ramos dice adiós a

Miguel Rondelli cuestionó el gramado del Estadio Nacional y avisó para la revancha ante Sporting Cristal: “Con un mejor campo crearemos situaciones”

El cuadro cusqueño no hizo pie sobre el verde del primer escenario deportivo del país. En la vuelta, el conjunto dirigido por el entrenador argentino buscará revertir la serie y hacerse con el boleto de Perú 2 a la Copa Libertadores 2026

Miguel Rondelli cuestionó el gramado

Cenaida Uribe destaca el avance de Alianza Lima y fija la mira en otro Mundial de Clubes: “Uno siempre quiere más”

La directiva analizó la participación del cuadro ‘blanquiazul’ en la prestigiosa competencia internacional de São Paulo y se refirió a la posibilidad de volver a competir en la élite mundial

Cenaida Uribe destaca el avance
MALDITOS NERDS
The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Nuevo tráiler de Exodus, el RPG espacial inspirado en Mass Effect

The Game Awards 2025 - Resident Evil Requiem confirma el regreso de un personaje icónico

The Game Awards 2025 - Se anunció Star Wars: Fate of the Old Republic

The Game Awards 2025 - Larian, creadores de Baldur’s Gate 3, presentan su próximo juego: Divinity

The Game Awards 2025 - Pragmata anunció su fecha de lanzamiento para el 24 de abril

ENTRETENIMIENTO
Sydney Sweeney aclara rumores sobre

Sydney Sweeney aclara rumores sobre su cuerpo con un detector de mentiras

Esto es lo qué ha sido de la vida de Andy Dick

La razón por la que Sydney Sweeney consideró dejar Hollywood mientras rodaba “Christy”

Taylor Swift y el documental del Eras Tour: fecha y hora de estreno, capítulos y más sobre “The End of an Era”

Will Smith regresa a “Bel-Air” con un cameo que emociona a los fans y cierra un ciclo de casi tres décadas

INFOBAE AMÉRICA

Do Kwon, ex magnate de

Do Kwon, ex magnate de las criptomonedas, fue sentenciado a 15 años de cárcel por fraude masivo

María Corina Machado evalúa un viaje a EEUU para delinear su estrategia ante un posible colapso de la dictadura chavista

Una cabeza trofeo con labio hendido descubierta en los Andes desafía creencias sobre inclusión en las culturas prehispánicas

La Fiscalía de Bolivia solicitó tres meses de prisión preventiva para Luis Arce por corrupción en el Fondo Indígena

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín