María Alejandra Marín celebra la campaña de Alianza Lima en el Mundial de Clubes: “Representamos muy bien al Perú”

La armadora colombiana consideró que el club 'blanquiazul' supo representar bien al Perú. (Video: Latina)

Alianza Lima cerró una participación histórica en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 disputado en São Paulo, un torneo que reunió a las potencias más destacadas de la élite internacional. Aunque el cuadro ‘blanquiazul’ no logró avanzar a semifinales, dejó una actuación que generó orgullo entre la hinchada y que marcó un paso importante en el crecimiento del vóley peruano a nivel de clubes.

Una de las voces autorizadas para evaluar esta experiencia fue la armadora colombiana María Alejandra Marín, quien compartió sus sensaciones de la campaña en territorio brasileño. Quien es una de las más experimentadas del plantel del cuadro ‘íntimo’ no dudó en resaltar la magnitud del desafío y la satisfacción que les dejó competir al más alto nivel.

“Fue muy bonito jugar el Mundial. Estamos muy contentas por el Alianza que vimos estos partidos, sabíamos que no iba a ser fácil. Sabíamos que jugar a este nivel es fuerte y duro, pero lo hicimos. Yo creo que representamos muy bien a Alianza y al Perú”, afirmó la colocadora en diálogo con Latina.

El torneo sirvió como un termómetro exigente para medir el progreso del equipo y también para evidenciar los aspectos en los que deberán seguir trabajando. Marín reconoció que el salto competitivo fue evidente y que la experiencia les dejó importantes lecciones. “Nos llevamos muchos aprendizajes. Pensábamos que estábamos en un nivel, pero llegar aquí nos topamos con otra realidad. Aquí se juega de otra manera, eso a una se le pega, el querer jugar así de rápido y fuerte. Aprendizajes es lo que más tuvimos en este campeonato”, reflexionó.

María Alejandra Marín es la armadora titular de Alianza Lima. Crédito: FIVB

Una campaña especial en São Paulo

Durante el certamen, Alianza Lima enfrentó a rivales de talla mundial como Osasco, Zhetysu y Savino Del Bene. Tras un debut complicado ante el anfitrión brasileño, el equipo reaccionó con una victoria histórica ante el campeón asiático, convirtiéndose en el primer club peruano en ganar un partido en un Mundial de Clubes. Ya en la tercera fecha, las ‘íntimas’ dieron pelea al subcampeón europeo, mostrando tramos de alto nivel y una actitud combativa que no pasó desapercibida.

En medio de la intensidad física y mental del torneo, la armadora resaltó el apoyo del público peruano que las acompañó durante toda la competencia, dentro y fuera del coliseo. “Muchísimas gracias a todos los hinchas de Alianza y los hinchas del Perú que estuvieron acompañándonos de principio a fin. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero lo disfrutamos muchísimo”, expresó, destacando la conexión entre el plantel y su afición.

Alianza Lima protagonizó una campaña positiva en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: Volleyball World

La palabra de Esmeralda Sánchez

La capitana del equipo, Esmeralda Sánchez, también tomó la palabra tras el último encuentro. En referencia a la derrota ante Savino Del Bene, señaló que el equipo supo sostener su nivel dentro de sus posibilidades, pese a la enorme exigencia del rival. “Sabíamos al rival al que nos enfrentábamos, pero hoy también salimos con otra actitud. El equipo por momentos tuvo un buen nivel, eso es lo que valoramos. Supimos mantener nuestro nivel hasta donde nosotras podíamos llegar”, comentó.

Con el regreso a Lima, Alianza Lima retoma ahora su camino en la Liga Peruana de Vóley, fortalecida por una experiencia que les permitió medirse con lo mejor del mundo. Marín y Sánchez coinciden en que este paso internacional no solo marcó un hito deportivo, sino que dejó herramientas clave para seguir creciendo y potenciar el proyecto blanquiazul de cara a los próximos desafíos.