Universitario lanzó ultimátum a Jorge Fossati para definir su permanencia para el 2026: “Se hartaron de la situación”

La ‘U’ le puso fecha límite al técnico uruguayo para que decida si se queda o se va. Hay malestar en la directiva por la situación con el DT y se conoció el monto que deberá pagar si se acaba el contrato

Las dudas sobre el futuro de Jorge Fossati en Universitario de Deportes permanecen vigentes, a pesar de contar con un contrato que lo liga con el equipo hasta 2026. El estratega uruguayo señaló públicamente que aún debe mantener diálogos clave con la nueva administración para aclarar varios puntos que definen su suerte en el banquillo.

Por parte de la dirigencia de la ‘U’ la postura ha sido contundente frente a los pedidos procedentes del entorno del popular ‘Nonno’: han dejado en claro que no están dispuestos a aceptar mejoras salariales ni modificaciones en los términos del acuerdo actual.

Esta firmeza se suma a la inquietud del técnico, quien todavía no sabe si seguirá al mando del equipo el próximo año. De este modo, la continuidad de Fossati sigue sin resolverse, en medio de posturas encontradas y negociaciones aún pendientes entre ambas partes.

Sin embargo, el club de Ate lanzó ultimátum al DT y le puso fecha límite para responder si se queda o no. Hay un cierto malestar en la dirigencia y no están dispuestos a esperar más.

“A la ‘U’ le ha hartado, cansado la espera. Son muchos días de seguir alargando la situación y yo creo que mañana (hoy) vamos a tener ya la comunicación formal de la ‘U’ al respecto. Hay una serie de situaciones que a la ‘U’ le está cansando, le está aburriendo; consideran que ya no se puede alargar más. No pueden esperar más la decisión y que esto paralice cerrar con jugadores, porque depende una cosa de la otra“, apuntó Gustavo Peralta en el programa ‘L1 Radio’.

Además, el periodista deportivo especificó el monto que Universitario le debe pagar a Fossati si decide no continuar.

“Yo creo que si se ponen de acuerdo y las partes ya no tienen más ganas de continuar, esperan que una parte sea correcta en que, si ya no quiero continuar, lo diga porque si la ‘U’ lo quiere sacar, son tres meses de sueldo. Si Fossati se quiere ir, quiere renunciar; se le tiene que pagar tres meses. Entonces, si una de las partes no quiere continuar, se espera que mañana temprano haya una decisión”, añadió.

“La novela ya aburrió al hincha de Universitario”

La situación entre Jorge Fossati y Universitario de Deportes se definirá en las próximas horas, y se precisó que la decisión que se tome, será comunicada por el club de Ate.

“Son condiciones que la ‘U’ no va a mover, no solamente económico, sino son otros puntos logísticos, operativos. Jorge Fossati tendría que definir mañana (hoy). Y la ‘U’ informará en un comunicado, se mantiene el contrato y esperamos el inicio de la pretemporada o si llegamos a un acuerdo, lo informaremos. El hincha está agotado de esa historia. La novela ya aburrió al hincha de la ‘U’. Fossati quiere replantear situaciones de contratos", declaró Peralta.

Los 4 delanteros que quiere Universitario para el 2026

Gustavo Peralta reveló que Álvaro Barco evalúa a cuatro delanteros extranjeros para reforzar el equipo en la siguiente temporada. Según informó, algunos de estos futbolistas se destacan por su actualidad goleadora, mientras que otros cuentan con la aprobación de Jorge Fossati, técnico del club.

El grupo tampoco está exento de jugadores que sobresalen por su trayectoria, elementos que justificarían su inclusión en este grupo preliminar de candidatos, aunque la lista aún no es definitiva. Se trata de Abel Hernández, Gonzalo Mastriani, José Neris,y Agustín Rodríguez.

