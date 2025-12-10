Los 4 delanteros que quiere Universitario para el 2026: la preferencia de Jorge Fossati, sus promedios goleadores y cuál podría llegar

El periodista deportivo Gustavo Peralta dio detalles del posible 'nueve' de los 'cremas' para la siguiente temporada. (L1 Max)

Si bien Universitario de Deportes ha conseguido un tricampeonato nacional, se encuentra en deuda en las últimas temporadas respecto al fichaje del centrodelantero. Ahora, con un nuevo director deportivo como Álvaro Barco, el club de Ate apunta a realizar una contratación que marque la diferencia en esa posición de cara al 2026.

Barco tiene experiencia realizando incorporaciones con bajo cartel, pero que terminaron destacando en la Liga 1. Eso sí, en su antiguo equipo, la Universidad San Martín, no había la presión con la que convive en la actualidad formando parte de las filas de los ‘merengues’, sobre todo teniendo en cuenta que la siguiente campaña luchará por el tetracampeonato.

Por ese motivo, el exjugador trabaja con tiempo y mucha cautela. Hay varios factores que considera para terminar eligiendo a un ‘9′, sin embargo, los más importantes son el presente deportivo y sus pretensiones salariales, ya que la institución ‘estudiantil’ no tiene pensado hipotecar su economía en medio de la paga de su deuda.

El periodista deportivo Gustavo Peralta dio a conocer los 4 nombres que están en la carpeta de Álvaro Barco para la próxima temporada. Todos son extranjeros, algunos gozan de un buen momento goleador, uno son del gusto del técnico Jorge Fossati y otros se respaldan de su currículum para liderar esta ternal momentánea, más no final.

Abel Hernández, el elegido por Fossati

Uno que suena desde hace mucho tiempo es Abel Hernández. El uruguayo tuvo una inmejorable temporada con Liverpool, siendo el goleador del certamen doméstico con 26 tantos. También, cuenta con una trayectoria destacada, con pasado por la selección de su país y la Premier League de Inglaterra. Un punto a su favor es que Fossati lo quiere.

Sin embargo, hasta el momento, la ‘U’ no ha dado el siguiente paso para ficharlo. Es más, su representante Pablo Betancourt dejó en claro que no habrá problemas si es que el club de Ate no lo quiere contratar, dejando un mensaje entre líneas: “Mencionas que hay gente de la ‘U’ que no está contenta con su llegada. No hay problema si no llega a la ‘U’, equipo no le va a faltar", expresó en Exitosa Deportes.

Incluso, Hernández es pretendido por otros dos clubes grandes del Perú: Alianza Lima y Sporting Cristal, los cuales ya tuvieron contacto con el empresario del centrodelantero. Así que su futuro podría ser la Liga 1, más allá de que la preferiencia del ‘Nonno’ Fossati en Universitario pese o no.

Pablo Betancourt se refirió al futuro del delantero uruguayo. (Exitosa Deportes)

Gonzalo Mastriani, delantero con cartel

En las últimas horas, un nombre que tomó mucha fuerza es Gonzalo Mastriani. El uruguayo, que actualmente milita en Botafogo del Brasileirao, cuenta con experiencia en Europa y podría ser el ‘nueve’ de cartel que tanto solicita la hinchada ‘crema’ desde hace mucho.

Aunque hay dos aspectos que podrían pesar en su contratación. Su última campaña con el ‘fogao’ solo anotó un gol en 17 partidos. Sumado a ello, es que su ficha es muy alta para el fútbol peruano. Los ‘merengues’ tendrían que hacer un esfuerzo para hacerle una propuesta atractiva.

“Gente de la ‘U’ llamó a preguntar las condiciones de Gonzalo Mastriani. Han preguntado las condiciones, tiene contrato vigente con Atlético Paranaense, yo pregunté al entorno de Mastriani, ‘¿Imposible, seguramente está muy arriba?’ Me dijeron ‘no, creemos que puede ser posible, si se dan las condiciones económicas, porque entendemos que no están lejos los números que hemos tirado en ese primer contacto’, quedó ahí, no hubo más contacto”, informó el periodista Gustavo Peralta.

Gonzalo Mastriani retornó a Atlético Paranaense luego de estar cedido en Botafogo.

José Neris, un ‘nueve’ con proyección

José Neris calza con el perfil que se busca en Universitario: joven, con buen presente y posibilidad de venderlo. El delantero uruguayo tiene 25 años jugó en Montevideo City Torque -a préstamo de Colón de Argentina- e hizo 16 goles y 3 asistencias en 34 partidos.

Agustín Rodríguez, el ‘tapadito’

El cuarto y último en la carpeta de Álvaro Barco es Agustín Rodríguez. El centrodelantero de 27 años tuvo un gran año con un equipo como Juventud en la Primera División Uruguay, marcando en 18 oportunidades. Previamente, había vestido las camisetas de Barcelona de Ecuador, Independiente Santa Fe de Colombia y Nacional de Paraguay, donde no alcanzó ni los 10 tantos.

Agustín Rodríguez y José Neris son los dos delanteros con proyección que están en carpeta de Universitario.

En conclusión, Universitario tiene en carpeta a cuatro delanteros uruguayos, de los cuales tres vencen contrato a finales de 2025, lo que facilitaría las negociaciones. No obstante, dependerá de Barco, si se termina inclinando por la juventud y proyección, o el cartel y trayectoria para fichar al flamante ‘nueve’ para luchar por el tetracampeonato.