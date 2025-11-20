Luis Ramos presenta una lesión y compromete su participación con el América de Cali en el cuadrangular de la liga colombiana

Luis Ramos será baja en América de Cali para el cuadrangular final. Crédito: X América de Cali

Luis Ramos ha ingresado a la enfermería del América de Cali y los pronósticos más optimistas sobre su recuperación auguran que se perderá gran parte del cuadrangular final. El delantero peruano está entre algodones tras abandonar prematuramente el campo en su última presentación en el Olímpico Pascual Guerrero por la Copa Colombia.

El club se pronunció luego que los escarlatas no reviertan el 4-1 que les endilgó el Atlético Nacional en Medellín. El último martes, al promediar las 16:30 horas de la tarde, el elenco caleño comunicó que el futbolista sería sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de su molestia. “Le mantendremos al tanto de su evolución”, compartieron a través de sus redes sociales.

El diagnóstico del jugador caería como un baldazo de agua fría en el comando técnico de David Gonzáles. De acuerdo con el periodista Alfonso Morales, el ariete peruano de 26 años “se pierde lo que resta del campeonato” a causa de un desgarro abdominal que lo mantendrá fuera de las canchas por tres semanas. “El jugador camina con bastante dolor y es la primera lesión de su carrera”, sumó.

Win Sports maneja un pronóstico similar. Incluso, afirman que Ramos estaría fuera del gramado por un mes. El comunicador Leonel Cerrudo lamentó que el adiestrador de los diablos rojos arriesgara al futbolista en una serie “ya sentenciada” ante el verdolaga por Copa Colombia y aseguró que “el jugador ya venía con molestias”.

El delantero peruano convirtió su gol número 13 con el cuadro 'escarlata'. (Video: Win Sports)

Renovación a la vista

El excelente momento que vive Luis Ramos en la Liga BetPlay ha impulsado a los directivos del club a iniciar gestiones para adquirir su pase de manera definitiva. Actualmente, Ramos está cedido a préstamo, pero ha superado todas las expectativas, lo que motiva al club a ejercer su opción de compra.

Según el periodista Franz Tamayo, la directiva tiene una total disposición para retener al jugador. Solo faltan algunos acuerdos con Cusco FC para que la transferencia se concrete exitosamente.

“América de Cali tiene todo encaminado para ejecutar la opción de compra por Luis Ramos. El club ya le presentó al futbolista una propuesta de contrato por 3 años, con mejora salarial incluida. Solo falta que Cusco FC confirme el acuerdo para que Ramos sea oficialmente jugador del América por las próximas tres temporadas”, compartió en su cuenta de X (antes Twitter).

América de Cali se encuentra a la espera de una respuesta de Cusco FC para ejercer la opción de compra del pase de Luis Ramos.

Jugador sobresaliente

La temporada 2025 de Luis Ramos ha sido la de su consolidación en el fútbol colombiano. El delantero peruano, que llegó al América de Cali en calidad de préstamo desde Cusco FC, se ha establecido como la pieza ofensiva más eficaz del equipo. Ramos ha participado en 50 partidos oficiales, erigiéndose como el máximo artillero del conjunto, con una cuota goleadora de 13 tantos y tres asistencias.

Además, Ramos es el jugador más importante del equipo por haberse convertido en el principal referente de ataque y un factor decisivo en los resultados. Su capacidad para aparecer en momentos clave, como lo demuestran sus goles en la Copa Sudamericana y el doblete fundamental contra Independiente Medellín, ha sido vital para la clasificación a cuadrangulares.

Fixture América de Cali en el cuadrangular

Fecha 1: Jueves 20 de noviembre 19:30 horas | Atlético Nacional vs. América de Cali

Fecha 2: Domingo 23 de noviembre 20:00 horas | América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Fecha 3: Miércoles 26 o Jueves 27 de noviembre Hora por definir | América de Cali vs. Independiente Medellín

Fecha 4: Sábado 29 o Domingo 30 de noviembre Hora por definir | Independiente Medellín vs. América de Cali

Fecha 5: Miércoles 3 o Jueves 4 de diciembre Hora por definir | Junior de Barranquilla vs. América de Cali

Fecha 6: Sábado 6 o Domingo 7 de diciembre Hora por definir | América de Cali vs. Atlético Nacional