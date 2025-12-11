Hernán Barcos se va de Alianza Lima dejando un conmovedor mensaje: “El pueblo ‘blanquiazul’ estará siempre en mi corazón”

Hernán Barcos, con 41 años, cerró una era en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

El final de una era acaba de oficializarse. Hernán Barcos deja Alianza Lima, contra su voluntad claro está, poniendo fin a una trayectoria memorable de un lustro vistiendo la camiseta del club del pueblo. Deja La Victoria consagrado como una leyenda, bicampeón (2021-2022) y máximo goleador extranjero histórico.

El adiós pactado, pero no deseado, se fraguó hace más de una semana en una reunión formal, realizada en la sede de Lurín, donde la Gerencia Deportiva, a cargo de Franco Navarro y Franco Navarro Jr., le comunicó a HB9 la decisión institucional de no contar más con sus servicios deportivos.

Hernán Barcos besando el escudo de Alianza Lima en una celebración goleadora. - Crédito: Difusión

A partir de entonces, hubo sensaciones encontradas tanto en Hernán Barcos como en la afición aliancista, que pudo disfrutar de una última exhibición goleadora del ídolo cuando se hizo presente en la igualada (1-1) contra Sporting Cristal, por el duelo de ida de semifinales del ‘play-off’ de Copa Libertadores 2026.

El adiós del ‘Pirata’, no obstante, llegó unos días más tarde en una resolución gris, en Matute, que se consumó con la eliminación de Alianza Lima en una dramática ronda de penales, tras un empate a cuatro en el resultado global. Su última acción, delante de la fanaticada que siempre le demostró respeto y devoción, fue convertir con efectividad su lanzamiento. Gol, beso al escudo y adiós.

El delantero puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

Barcos se despide

Asimilando el abrupto final con Alianza Lima, Hernán Barcos prefirió distanciarse de cualquier plataforma social al tiempo que viajó con su familia a la ciudad de Cajamarca, con el propósito de escuchar una interesante propuesta con la que pueda aterrizar su futuro.

A su regreso a la capital, en medio de una cura de silencio, aprovechó el mensaje de adiós del club de La Victoria para también expresar el cierre del capítulo con los ‘blanquiazules’ después de un lustro a través de un conmovedor clip publicado en Instagram.

Hernán Barcos cierra la puerta de Matute con 72 goles y 26 asistencias en un lustro. - Crédito: Difusión

“Hola a todos, a mi querido pueblo blanquiazul. Acá estoy para despedirme de una manera simple, tranquila, como fue mi llegada. Vivimos cinco años muy lindos juntos. Vivimos cosas espectaculares, emociones, tristezas, pero sobre todo tuvimos mucho cariño, mucho respeto y nos ganamos esa admiración mutua", partió diciendo Barcos.

“Me quedo con todo eso, con estas últimas semanas de gran cariño, del gran soporte que me brindaron. La verdad que me voy feliz de Alianza y agradecido con todos ustedes, que durante estos cinco años me llenaron. Se ganaron una familia aliancista, por eso hemos sufrido tanto estas semanas junto a mi familia”, continuó.

El entrañable 'Pirata' comunica su adiós de La Victoria a sus simpatizantes aliancistas. | VIDEO: @barcos

“Cuesta despedirse, cuesta salir, pero seguramente es lo mejor para todos. Deseo que tengan una gran Navidad, un gran Año Nuevo y el 2026 que sea mucho mejor de lo que fueron estos años. Acá tendrán una familia de aliancistas más. Un abrazo grande a todos y el pueblo blanquiazul estará siempre en mi corazón”, cerró.

De 41 años, Hernán Barcos aún tiene planeado seguir en activo al menos por una temporada más. En adelante, se ha propuesto a dar marcha a una nueva faceta por la que se ha estado preparando durante varios años: la gestión deportiva.

Hernán Barcos llegó a los 70 goles con Alianza Lima. - Crédito: Liga 1

Goleador de catálogo

Hernán Barcos cerró su etapa en Alianza Lima como uno de los delanteros más influyentes de los últimos años. En sus cinco temporadas (2021–2025) disputó alrededor de 183 partidos oficiales, anotó 76 goles y brindó 29 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero en la historia del club.

Además, fue pieza clave en los títulos de Liga 1 de 2021 y 2022, liderando el ataque y destacando también en torneos internacionales como la Copa Libertadores. Su aporte goleador y su consistencia le valieron el cariño de la hinchada ‘blanquiazul’.

El club 'blanquiazul' le puso fin a la historia del 'Pirata' después de cinco temporadas.

Una vez confirmada su separación, a través de la fórmula de la no renovación de su contrato, Alianza Lima comunicó la despedida del ‘Pirata’ con un estremecedor clip que generó un sinfín de reacciones de la comunidad íntima.

“¡Gracias, ‘Pirata’! Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul“, fue el mensaje del club.