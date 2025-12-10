Erick Delgado explotó por comparación entre Paulo Autuori y Miguel Rondelli: “Me voy a mi casa, no seas malo”

Hoy, miércoles 10 de diciembre, Sporting Cristal recibirá a Cusco FC en la primera final de los ‘play offs’ de la Liga 1 2025. Los ‘cerveceros’ y los ‘dorados’ empezarán su lucha por quedarse como Perú 2 de cara a la Copa Libertadores 2026, el cual le asegurará el cupo a la fase de grupos para la próxima temporada y el cuantioso monto de 3 millones de dólares por parte de la Conmebol.

Este cotejo tendrá varios duelos interesantes, y no solo en la cancha, también en los banquillos. Paulo Autuori se enfrentará a Miguel Rondelli y sus estrategias generan mucha expectativa. Se abrió debate en L1 Max sobre quién es mejor DT, y Erick Delgado explotó por la comparación.

El exportero consideró que no hay punto de semejanza entre ambos estratega. Eso sí, el popular ‘Loco’ dejó en claro que no es minimizar al técnico de los ‘dorados’ solo que el brasileño tiene un CV más potente.

“Me voy a mi casa, no seas malo. He visto tanto que nada me sorprende. No me interesa lo que puedan decir, Paulo, de lejos. No seas tibio, Ricardo Montoya. No estoy minimizando al profesor Miguel Rondeli porque siempre lo hemos tirado para arriba diciendo que es uno de los mejores técnicos del fútbol peruano. A veces se sale porque reniega, pero es un renegón bueno, o sea, es un buen técnico”, apuntó el exarquero en el programa ‘L1 Radio’.

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Cuándo se jugará la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025?

Miguel Rondelli encaró a la prensa en su arribo a Lima

Ante la multitud de periodistas reunidos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez la noche del martes nueve, Miguel Rondelli, entrenador argentino de la delegación cusqueña, sorprendió con una declaración directa al arribar a la capital peruana. La reacción del técnico se produjo al notar la cobertura mediática que esperaba a su equipo.

“No había nadie, ahora están todos. Nosotros generamos expectativa durante todo el año, no solamente en este partido”, declaró el DT haciendo referencia de que ningún medio de comunicación mostraba interés por sus pupilos.

El DT de Cusco FC lanzó contundente mensaje previo al partido ante Sporting Cristal por la final ida de los playoffs de la Liga 1 2025. (Entre Bolas)

Además, Miguel Rondelli explicó parte de su planteamiento táctico para el primer duelo ante Sporting Cristal en los ‘play offs’ de la Liga 1, donde ambos equipos buscan la clasificación a la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores. El técnico argentino dejó claro que no adoptará una postura arriesgada en el partido inicial, convencido de que la serie se resolverá a lo largo de los ciento ochenta minutos.

“Debemos pensar este partido como uno largo, diferente a los anteriores que jugamos aquí con Cristal. Es un partido de 180 minutos, no de 90. Somos dos equipos que priorizamos el buen fútbol y valoramos la posesión. Espero que la cancha esté en condiciones para proponer nuestro juego. Más allá del estado del campo, en el primer partido que se jugó en el Nacional, Cristal mantuvo su idea de juego. Por eso, debemos cuidar la posesión e intentar provocar errores. Si solo esperamos o retrocedemos demasiado, podríamos pasarla mal”, añadió.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play offs’

El duelo entre Sporting Cristal y Cusco FC se disputará en el estadio Nacional y contará con transmisión en directo a través de L1 Max, canal accesible para quienes cuenten con servicios como DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Los aficionados que prefieran opciones digitales pueden ver el partido a través de Liga 1 Play, plataforma que requiere una suscripción mensual de acuerdo al plan seleccionado.

Al mismo tiempo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura detallada en su portal, incluyendo un minuto a minuto, análisis de contexto y las declaraciones más relevantes de los protagonistas a medida que se desarrolle cada fase del encuentro.