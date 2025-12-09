Perú Deportes

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima en el arranque del torneo

El equipo de Facundo Morando busca destacarse en la serie y dar un paso firme hacia las semifinales. Revisa el estado actual de la clasificación de la competencia

Alianza Lima compite en el
Alianza Lima compite en el Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: Instagram

El Mundial de Clubes de Vóley 2025 ya está en marcha y marca la histórica participación de Alianza Lima, que no solo representa al Perú, sino también a toda Sudamérica. El conjunto ‘blanquiazul’, vigente subcampeón continental, afronta el prestigioso torneo de la FIVB con la ilusión de llegar lo más lejos posible. A continuación, te mostramos cómo va la tabla de posiciones del campeonato.

Facundo Morando y sus dirigidas debutan este martes 9 de diciembre en el Grupo A del certamen. Las ‘íntimas’ llegaron a São Paulo con la motivación al máximo y con el objetivo de iniciar con un triunfo. En su estreno, deberán enfrentar nada menos que al anfitrión: Osasco São Cristóvão Saúde, actual monarca brasileño y campeón mundial en 2012.

El camino de Alianza Lima no será sencillo, pero el equipo era plenamente consciente del reto al que se enfrentaba. Formar parte de la élite del vóley mundial ya es una oportunidad invaluable, y el bicampeón peruano buscará competir de igual a igual ante las potencias presentes, aspirando a un rendimiento sólido en esta primera fase.

En el Grupo A, el cuadro ‘íntimo’ también tendrá como rivales a Zhetysu VC de Kazajistán, vigente campeón asiático, y a Savino Del Bene Scandicci de Italia, subcampeón de Europa. Una serie exigente que pondrá a prueba el carácter y el nivel del equipo de Morando, que llega fortalecido tras haber ganado todos sus partidos en la liga local antes de su debut en el Mundial de Clubes 2025.

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima intentará luchar por un lugar en la siguiente ronda del Mundial de Clubes 2025, aunque el desafío promete ser exigente. A continuación, podrás revisar la tabla de posiciones del Grupo A y Grupo B conforme avancen las tres jornadas de la fase inicial:

GRUPO A:

Tabla de posiciones del Grupo
Tabla de posiciones del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: FIVB

GRUPO B:

Tabla de posiciones del Grupo
Tabla de posiciones del Grupo B del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: FIVB

Programación y resultados del Grupo A del Mundial de Clubes 2025

Fecha 1:

- Dentil Praia Clube 3-0 Zamalek SC (Finalizado)

- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano 3-0 Orlando Valkyries (Finalizado)

- Savino Del Bene Scandicci 3-0 VC Zhetysu de Kazajistán (Finalizado)

- Alianza Lima vs Osasco São Cristóvão (martes 9 de diciembre / 18:30 horas)

Fecha 2:

- Dentil Praia Clube vs Orlando Valkyries (miércoles 10 de diciembre 08:00 horas)

- Zhetysu VC vs Club Alianza Lima (miércoles 10 de diciembre / 11:30 horas)

- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano vs Zamalek Sporting Club (miércoles 10 de diciembre / 15:00 horas)

- Osasco São Cristóvão vs Savino Del Bene Scandicci (miércoles 10 de diciembre / 18:30 horas)

Fecha 3

- Zamalek Sporting Club vs Orlando Valkyries (jueves 11 de diciembre / 08:00 horas)

- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano vs Dentil Praia Clube (jueves 11 de diciembre / 11:30 horas)

- Savino Del Bene Scandicci vs Club Alianza Lima (jueves 11 de diciembre / 15:00 horas)

- Osasco São Cristóvão vs Zhetysu VC (jueves 11 de diciembre / 18:30 horas)

¿Cómo clasifica Alianza Lima a semifinales?

Para avanzar a las semifinales del Mundial de Clubes 2025, Alianza Lima debe terminar entre los dos primeros lugares del Grupo A. En esta fase inicial, los cuatro equipos de la serie disputan un todos contra todos, y solo el líder y el segundo puesto acceden a la siguiente instancia; los otros dos quedan eliminados del campeonato.

Si las ‘íntimas’ logran ubicarse en el top 2 de su grupo, asegurarán su boleto a las semifinales, donde el formato cruza a los clasificados:

  • 1° del Grupo A vs. 2° del Grupo B
  • 1° del Grupo B vs. 2° del Grupo A

Los ganadores de esas llaves avanzarán al partido por la medalla de oro, mientras que los perdedores disputarán el bronce. Para Alianza, cada set y cada punto pueden resultar determinantes en una serie tan competitiva, por lo que sostener un rendimiento parejo será clave en su sueño de avanzar a la ronda decisiva.

