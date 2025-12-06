Perú Deportes

Se filtró la razón por la que Piero Cari fue borrado en Alianza Lima: “Llegó al entrenamiento no como un profesional”

El volante de 18 años volvió a quedar afuera de la convocatoria ‘blanquiazul’ para enfrentar a Sporting Cristal por la definición de las semifinales de la Liga 1 2025

Guardar

Hoy, sábado 6 de diciembre, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal por la semifinal vuelta de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ y los ‘celestes’ definirán al ganador de los ‘play offs’ en Matute y se conocerá al rival de Cusco FC por la lucha de Perú 2 por cupo de la Copa Libertadores 2026.

La llave está abierta debido al empate 1-1 en la ida que se jugó en el estadio Nacional. Ambos equipos tienen las mismas chances de llevarse la victoria, pero los ‘íntimos’ tienen la ventaja de que cerrarán en casa.

Una de las sorpresas en el equipo de Néstor Gorosito para afrontar duelos con los rimeneses fue la ausencia de Piero Cari. El jugador de 18 años no apareción en ninguna de las dos convocatorias y las especulaciones no se hicieron esperar. Se conoció de que fue por decisión técnica debido a una indisciplina, sin embargo filtraron la contundente razón que hizo que ‘Pipo’ lo borrara de las semifinales.

“Lo de Piero Cari, no hay ningún atenuante, nada para salvar a Cari. O sea, fue mala de él. El ‘Checho’ Ibarra me decía: ‘Oye, pero los que ponen en TikTok, que están en juerga, no lo sancionan’. Se la doy, le doy la razón. También debió haber mano dura con ellos, pero una cosa es presentarse a un entrenamiento, no como un profesional. Una cosa es cómo llegas, qué perfume te has echado”, apuntó Coki Gonzales en su podcast.

El motivo por el que
El motivo por el que Piero Cari no fue convocado al Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal ida de los playoffs de Liga 1 2025.

“Sus actitudes no han gustado al entrenador”

Giancarlo Granda adelantó que la ausencia de Piero Cari de la semifinal ida entre Alianza Lima y Sporting Cristal se debía a un tema entre el jugador y Néstor Gorosito. El periodista deportivo dejó entrever que se trataría de una mala actitud del ‘potrillo’.

“No sale en lista por decisión técnica, tengo información, hay actitudes del chico que no han gustado por parte del entrenador, no voy a entrar en detalles. El chico también te puede decir ‘a mí me castigan y ¿al de al lado?“, comentó el narrador en Movistar Deportes.

Por su lado, Diego Rebagliati tomó una firme posición sobre la supuesta indisciplina del volante: “Ahí viene la parte de que tú tienes 17 años y el otro tiene...Gorosito dirá que a los futbolistas de 30 años ya no los voy a cambiar, pero a un chico de 17 sí tengo la responsabilidad”.

El joven de 18 años no formará parte de la semifinal ida por los playoffs de la Liga 1 2025. (Movistar Deportes)

Canal TV para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal

Quienes deseen presenciar el enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal desde sus hogares contarán con varias alternativas de transmisión. El encuentro, que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, será emitido en vivo por el canal L1 Max, accesible a través de las principales operadoras de televisión como DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Otra vía de acceso disponible para los seguidores de ambos equipos es Liga 1 Play, la plataforma digital cuya suscripción mensual varía según el plan seleccionado.

Desde el terreno periodístico, Infobae Perú pondrá a disposición de sus lectores un seguimiento detallado, incluyendo análisis previos, cobertura minuto a minuto y declaraciones exclusivas de figuras destacadas una vez finalizado el encuentro.

Temas Relacionados

Piero CariAlianza LimaSporting CristalLiga 1Néstor Gorositoperu-deportes

Últimas Noticias

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ se medirán con los ‘celestes’ en la definición de la llave semifinal que determinará al rival de Cusco FC por el Perú 2. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Néstor Gorosito y Paulo Autuori harán sorpresivos cambios para asegurar la clasificación en Matute. Revisa aquí cómo formarían ambos equipos en este duelo decisivo

Alineaciones de Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Después del empate registrado en el estadio Nacional, tanto los ‘íntimos’ como los rimenses buscarán en el próximo partido obtener el pase a la final, que tiene a Cusco FC como rival a la espera. Conoce las señales

Dónde ver Alianza Lima vs

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Luego de que ambos equipos igualaran en el duelo de ida, la resolución de la serie se trasladará a Matute, donde se determinará quién accede a la final para enfrentar a Cusco FC. Se recomienda consultar los horarios del cotejo

A qué hora juega Alianza

Agenda de los Juegos Bolivarianos de sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 2025: participación de los atletas peruanos

Serán los últimos días de competencia, y el ‘Team Perú’ logró una marca histórica de medallas. Entérate de las disciplinas que restan definir este fin de semana

Agenda de los Juegos Bolivarianos
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
La película de “Peaky Blinders”

La película de “Peaky Blinders” confirma su fecha de estreno en Netflix

El duro pasado de Michael Landon: de vivir una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

Katherine Vélez revela los secretos y desafíos de 25 años de amor con Ernesto Benjumea : “Yo al lado tengo un tipazo”

La historia descartada de “Zootopia”: un mundo retorcido donde la coneja Judy no iba a ser la protagonista

La película romántica que nunca salió de cartelera: los 30 años del fenómeno “Dilwale Dulhania Le Jayenge”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo la élite militar cubana

Cómo la élite militar cubana llevó al país a “una crisis terminal” que dejó al régimen al borde del colapso

Cinco grandes obras de Frank Gehry en Santa Mónica, Bilbao, Panamá, Praga y París

Perros robóticos de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Andy Warhol impactan en Art Basel Miami Beach

Ataque a las joyas de la Corona británica: cuatro personas arrojaron comida contra una vitrina en la Torre de Londres

Joan Manuel Serrat, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara: “Soy feliz con este oficio por el que me aplauden”