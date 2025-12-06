Se filtró la razón por la que Piero Cari fue borrado en Alianza Lima: “Llegó al entrenamiento no como un profesional”

Hoy, sábado 6 de diciembre, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal por la semifinal vuelta de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ y los ‘celestes’ definirán al ganador de los ‘play offs’ en Matute y se conocerá al rival de Cusco FC por la lucha de Perú 2 por cupo de la Copa Libertadores 2026.

La llave está abierta debido al empate 1-1 en la ida que se jugó en el estadio Nacional. Ambos equipos tienen las mismas chances de llevarse la victoria, pero los ‘íntimos’ tienen la ventaja de que cerrarán en casa.

Una de las sorpresas en el equipo de Néstor Gorosito para afrontar duelos con los rimeneses fue la ausencia de Piero Cari. El jugador de 18 años no apareción en ninguna de las dos convocatorias y las especulaciones no se hicieron esperar. Se conoció de que fue por decisión técnica debido a una indisciplina, sin embargo filtraron la contundente razón que hizo que ‘Pipo’ lo borrara de las semifinales.

“Lo de Piero Cari, no hay ningún atenuante, nada para salvar a Cari. O sea, fue mala de él. El ‘Checho’ Ibarra me decía: ‘Oye, pero los que ponen en TikTok, que están en juerga, no lo sancionan’. Se la doy, le doy la razón. También debió haber mano dura con ellos, pero una cosa es presentarse a un entrenamiento, no como un profesional. Una cosa es cómo llegas, qué perfume te has echado”, apuntó Coki Gonzales en su podcast.

El motivo por el que Piero Cari no fue convocado al Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal ida de los playoffs de Liga 1 2025.

“Sus actitudes no han gustado al entrenador”

Giancarlo Granda adelantó que la ausencia de Piero Cari de la semifinal ida entre Alianza Lima y Sporting Cristal se debía a un tema entre el jugador y Néstor Gorosito. El periodista deportivo dejó entrever que se trataría de una mala actitud del ‘potrillo’.

“No sale en lista por decisión técnica, tengo información, hay actitudes del chico que no han gustado por parte del entrenador, no voy a entrar en detalles. El chico también te puede decir ‘a mí me castigan y ¿al de al lado?“, comentó el narrador en Movistar Deportes.

Por su lado, Diego Rebagliati tomó una firme posición sobre la supuesta indisciplina del volante: “Ahí viene la parte de que tú tienes 17 años y el otro tiene...Gorosito dirá que a los futbolistas de 30 años ya no los voy a cambiar, pero a un chico de 17 sí tengo la responsabilidad”.

El joven de 18 años no formará parte de la semifinal ida por los playoffs de la Liga 1 2025. (Movistar Deportes)

Canal TV para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal

Quienes deseen presenciar el enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal desde sus hogares contarán con varias alternativas de transmisión. El encuentro, que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, será emitido en vivo por el canal L1 Max, accesible a través de las principales operadoras de televisión como DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Otra vía de acceso disponible para los seguidores de ambos equipos es Liga 1 Play, la plataforma digital cuya suscripción mensual varía según el plan seleccionado.

Desde el terreno periodístico, Infobae Perú pondrá a disposición de sus lectores un seguimiento detallado, incluyendo análisis previos, cobertura minuto a minuto y declaraciones exclusivas de figuras destacadas una vez finalizado el encuentro.