Perú Deportes

Cienciano fue tajante sobre posibles fichajes de Sebastián Britos y Carlos Zambrano: “Con sus sueldos puedo traer a 9 jugadores”

Carlos Lugo, gerente deportivo del ‘papá’, descartó al exarquero de Universitario y un posible préstamo del ‘Kaiser’ para la próxima temporada

Guardar
Cienciano lanzó tajante postura sobre
Cienciano lanzó tajante postura sobre fichajes de Sebastián Britos y Carlos Zambrano

El mercado de pases está abierto de cara a lo que será el 2026 y muchos equipos están armando su equipo pensando en los objetivos de la próxima temporada. Se han visto varias salidas, renovaciones y permanencias; y una que causó mucha sorpresa fue la partida de Sebastián Britos.

Universitario de Deportes decidió no renovarle a su arquero campeón y tuvo que dejar Ate. Los planes de los ‘cremas’ son darle la titularidad a Diego Romero, quien termina préstamo con Banfield de Argentina. El uruguayo no se fue tan contento del club ‘merengue’ debido a cómo se dieron las cosas sobre su no continuidad.

Sin embargo, el ‘1′ se encuentra como jugador libre y está en la búsqueda de nuevo equipo. Pese a que tiene ofertas de Uruguay, Paraguay y Colombia; ha sido vinculado con un club histórico de la Liga 1: Cienciano del Cusco.

Y no fue el único futbolista que habría despertado el interés del ‘papá’, también surgió el nombre de Carlos Zambrano. Las especulaciones apuntaron de que la escuadra ‘imperial’ estaría buscando el préstamo del defensa ya que tiene contrato vigente con Alianza Lima.

A pesar de todos los rumores; Carlos Lugo, gerente deportivo de Cienciano, se pronunció sobre las posibles llegadas de Britos y el ‘Kaiser’ con una contundente postura. La misma que dejó sin efecto todas las especulaciones que se han ido tejiendo en los últimos días.

“Sebastián Britos y Carlos Zambrano son muy caros. ¿Sabes cuánto gana Zambrano? No, descartados, si los contrato a los dos, con sus sueldos puedo traer a 9 jugadores”, declaró el exjugador en conversación con Julio García vía TikTok.

¿Por qué se fue Carlos Desio de Cienciano?

Carlos Desio experimentó una profunda decepción tras su inesperada salida de Cienciano. El técnico argentino tenía planificada una nueva propuesta táctica para afrontar la Liga 1 2026, pero la directiva del conjunto imperial optó por desvincularlo abruptamente, pese a las intenciones iniciales de mantener la continuidad del comando técnico.

La notificación sobre su final de ciclo se produjo antes del encuentro de cierre de temporada frente a Ayacucho FC, compromiso que los cusqueños ganaron por un estrecho margen. Aunque se vio sorprendido por la determinación de los dirigentes, Desio priorizó la serenidad y la profesionalidad ante su equipo técnico.

“Yo puse la cara por el club, acepté venir porque era una vidriera importante para dar un paso en mi carrera. Tuve la oportunidad de irme a otro club del extranjero y decidí quedarme, porque lo que teníamos arreglado era que el año que viene yo podía armar un equipo con jugadores de mis características o del sistema que yo pueda jugar. Obviamente que las palabras se las lleva el viento si no hay nada firmado", apuntó el DT.

Carlos Desio deja Cienciano por
Carlos Desio deja Cienciano por voluntad del club. - Crédito: Difusión

Sin embargo; después de asegurar el pase a la Copa Sudamericana 2026, el director general, Juvenal Farfán, anunció que Desio no seguirá al mando del equipo cusqueño y que Horacio Melgarejo asumirá como nuevo entrenador.

Durante la presente temporada, Melgarejo comenzó desempeñándose como asistente técnico deÁngel Comizzo en Atlético Grau. Posteriormente, asumió la dirección técnica de ADT en el Torneo Clausura, aunque el equipo no consiguió la clasificación a la Sudamericana.

Temas Relacionados

Sebastián BritosCarlos ZambranoCiencianoCarlos LugoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Canales en Ecuador para ver el sorteo del Mundial 2026 HOY: dónde seguir en directo la transmisión del evento FIFA

El equipo de Sebastián Beccacece espera ser la gran sorpresa de la Copa del Mundo. Conoce cómo seguir en vivo el sorteo de la fase de grupos. No te pierdas ningún detalle

Canales en Ecuador para ver

Representante de Abel Hernández advierte a Universitario: “No hay problema si no llega a la ‘U’, equipo no le va a faltar”

Pablo Betancourt, representante de Jorge Fossati, está en Lima llevando a cabo encuentros tanto con la ‘U’ como con otros equipos de la Liga 1

Representante de Abel Hernández advierte

Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 HOY en Perú: canal tv online del evento FIFA de selecciones

La máxima autoridad del fútbol global difundió la información referente al sorteo que definirá los enfrentamientos iniciales entre las cuarenta y ocho selecciones clasificadas

Dónde ver el sorteo del

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 la fase inicial del torneo

El equipo dirigido por Antonio Rizola se impuso ante Bolivia y Colombia en las dos primeras fechas. Revisa cómo se mueve la clasificación de la competencia

Tabla de posiciones de vóley

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA

El organismo responsable del fútbol a nivel global anunció la información relativa al sorteo que establecerá los emparejamientos de las 48 selecciones. La cita mundialista se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026

Sorteo del Mundial 2026: día,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿La JNJ nombrará un nuevo

¿La JNJ nombrará un nuevo fiscal supremo tras la inhabilitación de Delia Espinoza? Esto responde la magistrada

Caso Delia Espinoza: TC confirma que no existe resolución que suspenda medida cautelar del juez Torres Tasso

José Jerí discutirá con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la delincuencia transnacional

José Jerí en la mira del JEE: Presidente habría infringido neutralidad con frases a favor de Somos Perú

Congreso: proponen que locales donde funcionen comedores populares no paguen impuesto predial

ENTRETENIMIENTO

Gerardo Pe y Mario Iirvarren

Gerardo Pe y Mario Iirvarren respaldan a Laura Spoya y responden a acusaciones de Brian Rullan: “Tenemos mucha química, no hay más”

iOA revela el costo real de recrear el concierto de Rosalía en Perú, una experiencia entre deudas y traumas que tuvo que superar

Laura Spoya llora ante afirmaciones de Brian Rullan y desmiente que le haya sido infiel: “No aceptaré calumnias”

Madre de Mario Irivarren llenan de elogios a Onelia Molina y muestran la tierna relación que tienen: “Es mi familia en Lima”

Ke Personajes, Mauricio Mesones, Los Mirlos y más de 20 artistas en Vibra Perú 2025: fechas, locación y más detalles

DEPORTES

Resultados de Perú vóley en

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así van los partidos de la ‘bicolor’ en el certamen

Canales en Ecuador para ver el sorteo del Mundial 2026 HOY: dónde seguir en directo la transmisión del evento FIFA

Representante de Abel Hernández advierte a Universitario: “No hay problema si no llega a la ‘U’, equipo no le va a faltar”

Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 HOY en Perú: canal tv online del evento FIFA de selecciones

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 la fase inicial del torneo