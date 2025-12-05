Cienciano fue tajante sobre posibles fichajes de Sebastián Britos y Carlos Zambrano: “Con sus sueldos puedo traer a 9 jugadores”

Cienciano lanzó tajante postura sobre fichajes de Sebastián Britos y Carlos Zambrano

El mercado de pases está abierto de cara a lo que será el 2026 y muchos equipos están armando su equipo pensando en los objetivos de la próxima temporada. Se han visto varias salidas, renovaciones y permanencias; y una que causó mucha sorpresa fue la partida de Sebastián Britos.

Universitario de Deportes decidió no renovarle a su arquero campeón y tuvo que dejar Ate. Los planes de los ‘cremas’ son darle la titularidad a Diego Romero, quien termina préstamo con Banfield de Argentina. El uruguayo no se fue tan contento del club ‘merengue’ debido a cómo se dieron las cosas sobre su no continuidad.

Sin embargo, el ‘1′ se encuentra como jugador libre y está en la búsqueda de nuevo equipo. Pese a que tiene ofertas de Uruguay, Paraguay y Colombia; ha sido vinculado con un club histórico de la Liga 1: Cienciano del Cusco.

Y no fue el único futbolista que habría despertado el interés del ‘papá’, también surgió el nombre de Carlos Zambrano. Las especulaciones apuntaron de que la escuadra ‘imperial’ estaría buscando el préstamo del defensa ya que tiene contrato vigente con Alianza Lima.

A pesar de todos los rumores; Carlos Lugo, gerente deportivo de Cienciano, se pronunció sobre las posibles llegadas de Britos y el ‘Kaiser’ con una contundente postura. La misma que dejó sin efecto todas las especulaciones que se han ido tejiendo en los últimos días.

“Sebastián Britos y Carlos Zambrano son muy caros. ¿Sabes cuánto gana Zambrano? No, descartados, si los contrato a los dos, con sus sueldos puedo traer a 9 jugadores”, declaró el exjugador en conversación con Julio García vía TikTok.

¿Por qué se fue Carlos Desio de Cienciano?

Carlos Desio experimentó una profunda decepción tras su inesperada salida de Cienciano. El técnico argentino tenía planificada una nueva propuesta táctica para afrontar la Liga 1 2026, pero la directiva del conjunto imperial optó por desvincularlo abruptamente, pese a las intenciones iniciales de mantener la continuidad del comando técnico.

La notificación sobre su final de ciclo se produjo antes del encuentro de cierre de temporada frente a Ayacucho FC, compromiso que los cusqueños ganaron por un estrecho margen. Aunque se vio sorprendido por la determinación de los dirigentes, Desio priorizó la serenidad y la profesionalidad ante su equipo técnico.

“Yo puse la cara por el club, acepté venir porque era una vidriera importante para dar un paso en mi carrera. Tuve la oportunidad de irme a otro club del extranjero y decidí quedarme, porque lo que teníamos arreglado era que el año que viene yo podía armar un equipo con jugadores de mis características o del sistema que yo pueda jugar. Obviamente que las palabras se las lleva el viento si no hay nada firmado", apuntó el DT.

Carlos Desio deja Cienciano por voluntad del club. - Crédito: Difusión

Sin embargo; después de asegurar el pase a la Copa Sudamericana 2026, el director general, Juvenal Farfán, anunció que Desio no seguirá al mando del equipo cusqueño y que Horacio Melgarejo asumirá como nuevo entrenador.

Durante la presente temporada, Melgarejo comenzó desempeñándose como asistente técnico deÁngel Comizzo en Atlético Grau. Posteriormente, asumió la dirección técnica de ADT en el Torneo Clausura, aunque el equipo no consiguió la clasificación a la Sudamericana.