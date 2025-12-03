Perú Deportes

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda de este día está cargada con varios partidos en las principales ligas de Europa. También habrá actividad en Sudamérica con posible presencia de jugadores peruanos

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy miércoles 3 de diciembre se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el fanático del fútbol. Y es que la pelota no deja de rodar a mitad de semana y habrá acción tanto en Europa como en Sudamérica, con la posible participación de dos jugadores peruanos.

En España, Real Madrid visitará a Athletic Club con la consigna de ganar para recortar puntos con el líder de LaLiga, Barcelona, que le separa cuatro puntos de diferencia. Los ‘blancos’ vienen de conseguir dos empates en el campeonato local, de ahí que necesitan de la aparición de sus figuras como Vinicius Jr. y Kylian Mbappé para recuperar la punta.

En cambio, en la Premier League, Liverpool ha decaído y se encuentra en el octavo puesto, motivo por el cual urge de un triunfo en casa cuando se mida con Sunderland. Asimismo, Bayern Munich visitará a Union Berlin por la Copa de Alemania.

Por otro lado, los futbolistas nacionales que buscarán ser considerados en sus respectivos equipos son André Carrillo y Alfonso Barco. La ‘Culebra’ apunta a seguir sumando minutos con Corinthians, esta vez, contra Fortaleza en un duelo por el Brasileirao donde el ‘timao’ buscará ganar pra aferrarse a zona de clasificación a torneo internacional. Del mismo modo, ‘Fonchi’ estaría en lista de Emelec para el choque con LDU de Quito por la semifinal vuelta de la Copa Ecuador.

Partido de LaLiga

- Athletic Club 0-3 Real Madrid (Finalizado)

Partidos de Premier League

- Arsenal vs Brentford (14:30 horas / ESPN 2, Disney+)

- Brighton vs Aston Villa (14:30 horas / Disney+)

- Burnley vs Crystal Palace (14:30 horas / Disney+)

- Wolverhampton vs Nottingham Forest (14:30 horas / Disney+)

- Liverpool vs Sunderland (15:15 horas / Disney+)

Partidos de Copa de Alemania

- Friburgo 2-0 Darmstadt 98 (Finalizado)

- VFL Bochum 0-2 Stuttgart (Finalizado)

- Hamburgo vs Holstein (14:45 horas / Disney+)

- Union Berlin vs Bayern Munich (14:45 horas / Disney+)

Partidos de Copa Italia

- Atalanta 4-0 Genoa (Finalizado)

- Napoli 1-1 (9-8 en penales) Cagliari / Finalizado

- Inter de Milán vs Venezia (15:00 horas / DSports)

Partidos de Copa del Rey

- Real Murcia vs Cádiz (14:00 horas)

- Mirandés vs Sporting Gijón (14:00 horas)

- Eldense vs Almería (14:00 horas)

- Cultural Leonesa vs FC Andorra (14:00 horas)

- Talavera CF vs Málaga (14:00 horas)

- CA Antoniano vs Villarreal (15:00 horas / América tvGO)

- Torrent CF vs Real Betis (15:00 horas / América tvGO)

- Reus FCR vs Real Sociedad (15:00 horas / América tvGO)

- Ourense CF vs Girona (15:00 horas)

- Pontevedra vs Eibar (15:00 horas)

- Cieza vs Levante (15:00 horas)

- Quintanar del Rey vs Elche (15:00 horas)

Partido de Copa Centroamericana Concacaf

- Xelajú vs Alajuelense (21:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol brasileño

- Red Bull Bragantino vs Vitoria (17:00 horas / L1 MAX, Premiere)

- Fortaleza vs Corinthians (17:00 horas / L1 MAX, Premiere, SporTV)

- Juventude vs Santos (17:30 horas / L1 MAX, Amazon Prime Video)

- Bahía vs Sport Recife (18:00 horas / L1 MAX, Premiere)

- Sao Paulo vs Internacional (18:00 horas / L1 MAX, Premiere)

- Atlético Mineiro vs Palmeiras (19:30 horas / L1 MAX, Globo, Premiere)

- Flamengo vs Ceará (19:30 horas / Globo, Premiere)

Partidos de fútbol colombiano

- Fortaleza CEIF vs Independiente de Santa Fe (18:20 horas / RCN, Win Sports)

- Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima (20:30 horas / RCN, Win Sports)

Partido de Copa Ecuador

- LDU de Quito vs Emelec (19:00 horas / DSports 4)

Partido de fútbol chileno

- Deportes Concepción vs Cobreloa (18:00 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- Blooming vs ABB (14:00 horas / Tigo Sports)

- Real Tomayapo vs Oriente Petrolero (17:00 horas / Tigo Sports)

- Jorge Wilstermann vs Real Oruro (19:00 horas / Tigo Sports)

