¿Hernán Barcos es una opción factible para reforzar Cusco FC en el 2026? La categórica respuesta del técnico Miguel Rondelli

El histórico goleador de Alianza Lima estará libre en el mercado no bien concluya la Liga 1 2025. Ofertas y propuestas existen. ¿Acaso el club revelación de Perú estará dentro de ese puñado de interesados?

Miguel Rondelli abordó la posibilidad
Miguel Rondelli abordó la posibilidad de sugerir la incorporación de Hernán Barcos a Cusco FC. - Crédito: Difusión

La situación que atraviesa Hernán Barcos no deja indiferente a nadie. Una vez que se oficialice su salida de Alianza Lima, al que estuvo unido por un lustro, podrá dar inicio a contactos formales para resolver su futuro. Queda más que claro que no se moverá del Perú y eso abre opción a que distintos clubes realicen consultas.

Por presente, proyecto y economía, no resultaría extraño que Cusco FC se ubique en la ‘pole’ y quiera establecer una trativa formal con el círculo cercano del ‘Pirata’. Sin embargo, una voz oficial de la institución dio por enterrada esa viabilidad, asegurando que el bloque del año venidero ya está perfilado.

Miguel Rondelli descartó cualquier maniobra
Miguel Rondelli descartó cualquier maniobra para contratar a Hernán Barcos en Cusco FC. - Crédito: Difusión

Por ahora tenemos el plantel cerrado, pero si tenemos alguna baja, analizaremos qué es lo más conveniente para el club. Pero, con la economía que manejamos, estamos lejos de contratar jugadores como Hernán Barcos”, sostuvo el técnico Miguel Rondelli al programa ‘Fútbol Como Cancha’ de Radio Programas del Perú.

Se habla mucho de Hernán Barcos por lo que es, como ídolo del club, pero entiendo que a estas alturas del año algunos tienen asegurada su oportunidad y otros que la están definiendo”, continuó el estratega añadiendo que “nosotros tenemos una forma de trabajar. Ya tenemos conformado el plantel para el año próximo. Hemos cerrado incorporaciones”.

El 'Pirata' aprovechó un momento de esparcimiento para acercarse a la fachada de una vivienda aliancista y dejar su rúbrica en una estampa suya. | VIDEO: @elbanquitodel_tioangel

Preguntado por su valoración del primer lance de las semifinales de los play-offs por el cupo Perú 2 de CONMEBOL Libertadores, Miguel Rondelli dijo que “fue un tiempo para cada uno [Sporting Cristal vs Alianza Lima]. No estamos en condiciones de elegir. Son complicados. Lo bueno es que tenemos que esperar”.

Esperamos al que gané. Ojalá que sea un partido largo y tensionado para agarrarlos cansados. Creo que los partidos previos no tienen nada que ver con los playoffs. Los partidos mata-mata son distintos”, zanjó el profesional a cargo de Cusco FC.

Alianza Lima vs Sporting Cristal
Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

