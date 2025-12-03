Perú Deportes

Así llegó Qatar al Mundial 2026: cómo se clasificó, el DT con pasado en Real Madrid y las estrellas de las Eliminatorias Asiáticas

El cuadro liderado por Julen Lopetegui y con Almoez Ali y Akram Afif como referentes, encara su participación mundialista con expectativas renovadas tras una destacada Eliminatoria

La selección de Qatar es
La selección de Qatar es una de las clasificadas al Mundial de Norteamérica 2026. - créditos: Difusión

La selección de Qatar atraviesa una etapa de consolidación con la mirada puesta en el Mundial 2026, que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México. El equipo qatarí llega a este ciclo con una estructura renovada, guiada por un cuerpo técnico experimentado y figuras que sobresalieron durante las recientes eliminatorias asiáticas. La apuesta de Qatar es avanzar más allá de su debut mundialista como anfitrión en 2022, con el objetivo de plasmar una identidad futbolística competitiva en el nuevo reto internacional.

¿Cómo llegó al Mundial?

La clasificación de Qatar al Mundial 2026 se consolidó tras un proceso de eliminatorias en el que el conjunto árabe tuvo un inicio prometedor, aunque luego decayó, lo que significó la salida del DT Luis García. Luego con Julen Lopetegui, el equipo logró posicionarse en el primer lugar del grupo A de la cuarta ronda tras vencer por 2-1 a Emiratos Árabes Unidos.

No obstante, las últimas derrotas con Zimbawe (2-1) y Palestina (1-0) podrían haber generado dudas en el entorno de un elenco que se ha renovado desde la pasada cita mundialista.

Goles y resumen del triunfo qatarí en su clasificación al Mundial de Norteamérica. (Video: AFC Asian Cup)

¿Quién es el DT?

Al frente del cuerpo técnico se encuentra Julen Lopetegui, entrenador español con amplia experiencia en el fútbol europeo y en selecciones nacionales. Lopetegui, exarquero profesional, dirigió a la selección Sub 19 y Sub 21 de España, donde conquistó títulos continentales y fue responsable del desarrollo de numerosos talentos. Su paso por la selección mayor de España tuvo gran notoriedad, además de ciclos con clubes como FC Porto, Real Madrid y Sevilla.

Con el cuadro sevillano, Lopetegui logró el título de la UEFA Europa League 2020 y afianzó su perfil como técnico polivalente en escenarios internacionales. En su incorporación a la federación qatarí, el entrenador asumió el reto de potenciar la capacidad táctica y mental del equipo nacional, fomentando la disciplina y el orden en cada línea.

Julen Lopetegui celebra la clasificación
Julen Lopetegui celebra la clasificación de Qatar al Mundial 2026. - créditos: REUTERS/Ibraheem Al Omari/File Photo

¿Cómo juega?

El planteamiento táctico de Qatar bajo la dirección de Lopetegui prioriza un modelo equilibrado y flexible, adaptado a las exigencias de los torneos internacionales. El esquema habitual es un 4-2-3-1, donde se busca mantener la posesión y capitalizar la velocidad por las bandas. En situaciones de repliegue, el equipo se transforma en un 4-4-2 compacto, dificultando los espacios al rival.

La salida desde el fondo se basa en transiciones rápidas y triangulaciones que involucran a los mediocampistas creativos y a los extremos. En fase ofensiva, el equipo despliega amplitud por las bandas y se apoya en la movilidad de los delanteros. Lopetegui fomenta la presión alta en momentos puntuales y apuesta por la solidez, con mediocentros que equilibran la recuperación y el pase vertical. El enfoque se representa en un conjunto ordenado, con variantes que le permiten adaptarse según la dimensión del encuentro y el adversario.

Las figuras del equipo

El rendimiento colectivo de Qatar se complementa con la aparición de individualidades clave. Almoez Ali, delantero de Al Duhail, fue el máximo goleador de las Eliminatorias Asiáticas 2026 con 12 dianas y mantiene su condición de referente ofensivo. Su capacidad de definición y presencia en el área rival representan uno de los mayores peligros del equipo.

Por la banda izquierda, el extremo Akram Afif, de Al Sadd, sobresalió como el máximo asistidor del proceso clasificatorio con 10 habilitaciones. Su desequilibrio, visión y aporte en el uno contra uno constituyen un valor diferencial para el ataque qatarí.

Akram Afif y Almoez Ali
Akram Afif y Almoez Ali han sido claves en la clasificación de Qatar al Mundial 2026. - créditos: REUTERS/Ibraheem Al Omari

Historial en Mundiales

En cuanto a antecedentes, la selección de Qatar registra su primera participación en una Copa del Mundo en la edición de 2022, cuando organizó el torneo y compitió como anfitrión. El equipo disputó la fase de grupos, donde si bien no pudo ganar partido alguno, la experiencia sirvió para sentar bases institucionales y deportivas de cara a futuros desafíos.

El proceso posterior al Mundial llevó a una revisión integral del proyecto deportivo, con el objetivo de aumentar la competitividad del seleccionado en el escenario global y escribir páginas gloriosas en la historia del fútbol qatarí.

