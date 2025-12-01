Sergio Peña reveló charla con Alex Valera tras supuesta polémica por su ausencia en la selección peruana: “Es imposible que diga algo así”

El volante de Alianza Lima contó la conversación que tuvo con el 'Cholo' por la desconvocatoria en la 'bicolor' en la última fecha de las Eliminatorias 2026. (Video: Hazme El Aguante)

La selección peruana atraviesa una etapa de cambios tras una drástica decisión que tomó la directiva de la FPF. Esto se vio reflejado en la convocatoria del DT interino, Manuel Barreto, en los últimos amistosos, llamando a jugadores jóvenes y que militan en la Liga 1. Alex Valera fue de los puntos resaltantes en la gira en Rusia y empieza a borrar las dudas sobre su compromiso con la ‘bicolor’, que hasta el final de las Eliminatorias 2026 fue tema de debate. En ese sentido, Sergio Peña reveló charla con el ‘Cholo’ tras supuesta polémica por su ausencia en la ‘blanquirroja’.

En el programa de YouTube, ‘Hazme El Aguante’, el mediocampista nacional relató el inconveniente que vivió con un medio de comunicación por sus declaraciones en relación a la convocatoria de la ‘Muñeca’ para el combinado patrio. Aseguró que tergiversaron sus declaraciones y, pese a que hubo unas disculpas de la otra parte, “el daño ya está hecho”.

El volante de 30 años relató que la forma en que se manipulan sus declaraciones ha generado discusiones y falsas percepciones que trascienden lo deportivo. “Las declaraciones y lo que he dicho en algún momento lo han llevado a un lado que no es. Algún día me dijeron que ‘maté’ a jugadores de la ‘U’ y jamás lo he hecho ni jamás lo haría. No es mi estilo, jamás voy a sentarme a hablar mal de alguien ni de algún colega ni compañero, y creo que se ha llevado más por ahí”, comentó.

El mediocampista de Alianza Lima no estará en el amistoso ante Chile. (Jax Latin Media)

En el contexto de su presente en Alianza Lima, Sergio Peña también se refirió a la presión que experimentó tras su llegada al club. “En Alianza ahora que vine también me criticaron un montón, pero luego ves estadísticas y en la clasificación a octavos di una asistencia, jugué los dos partidos, clasificamos a cuartos también y una asistencia, jugué los dos partidos. Tengo cuatro o cinco asistencias, dos goles y tengo cuatro meses acá. Entonces, al final es lo que lo que digo que siempre la gente critica, pero al final el entrenador te pone por algo”, puntualizó.

Sergio Peña sobre supuesta polémica con Alex Valera

Ahí fue cuando Sergio Peña se refirió a los rumores que circularon en torno a una supuesta crítica hacia Alex Valera tras su desconvocatoria de la selección peruana en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

“Yo lo que dije es que estábamos eliminados y hemos jugado estos últimos partidos pudiendo no estar en la selección y decirle no a la selección. Además, ahorrando críticas y todo, pero dimos la cara y no nos hemos escondido. Dijeron que yo lo decía por el ‘Cholo’ Valera porque no iba a la selección. Hablé con el ‘Cholo’, con Andy Polo, ‘Orejas’ Flores también porque justo fueron y se lesionaron. Entonces, yo le dije ‘‘Cholo’ es imposible que yo diga algo así cuando he visto que estabas mal, estabas desgarrado y en la selección no te van a inventar un desgarro’“, indicó.

Alex Valera y Sergio Peña han compartido campo en la selección peruana en el duelo ante Argentina en La Bombonera por Eliminatorias 2026. - créditos: REUTERS/Rodrigo Valle

El exfutbolista de Malmo de Suecia admitió que el delantero de Universitario de Deportes entendió su explicación. “El ‘Cholo’ me dijo ‘no hermano tranquilo, la gente lo que quiere es eso porque estoy en la ‘U’ y tú en Alianza, quieren generar eso’, y todo bien”, mencionó.

Sergio Peña señaló que estos sucesos buscan tensionar la relación entre futbolistas de distintos clubes y que la manipulación en los medios excede los límites del deporte. Añadió que episodios similares se han producido con otros jugadores peruanos, como Oliver Sonne. “Lo mismo pasó con Oliver (Sonne), dijeron cosas que no dije nunca. Yo viajo con Oliver, tengo confianza con él y tengo una buena relación, así que inventan cosas que nada que ver”, sostuvo.