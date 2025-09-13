Álex Valera desmintió haber rechazado a la selección peruana: “Nunca me hice el lesionado”

Álex Valera desmintió haber rechazado a la selección peruana

Álex Valera se pronunció sobre la polémica que generó su desconvocatoria de la selección peruana. El ariete había sido incluido en la lista de Óscar Ibáñez y se perfilaba para pelear el puesto de delantero centro con Luis Ramos. Sin embargo, horas más tarde, las redes sociales de ‘la bicolor’ anunciaron que el chimbotano de 29 años se perdería los dos últimos encuentros clasificatorios a causa de un desgarro.

La desafección coincidió con las declaraciones de Hernán Barcos acerca de que Valera habría rechazado defender la camiseta de la franja roja en el pecho. Al respecto, el atacante ‘merengue’ se defendió de las críticas y se remitió al diagnóstico médico emitido por Videna para sostener su postura.

Antes de abordar el vuelo rumbo a Arequipa —su equipo se medirá ante Melgar por Liga 1 este domingo—, ‘Valegol’ atendió a los medios de comunicación. “Yo sé lo que estoy haciendo con mi trabajo y estoy haciendo las cosas bien”, dijo a la prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Álex Valera ha anotado tres tantos con la selección peruana. Todos en encuentros amistosos: Panamá, Jamaica y Paraguay. Crédito: FPF

Luego, expresó que su ausencia en los duelos clasificatorios frente a Paraguay y Melgar se debió a un tema exclusivamente médico y “no fue ninguna excusa”. El ex Deportivo Llacuabamba continuó con sus descargos: “Si me desconvocaron es porque el médico me revisó. Deberían preguntarles a ellos y sacarse de dudas”, apuntó para asegura que “en la vida voy a hacerme el lesionado. Eso no es nada profesional”.

Valera también fue consultado por la existencia de algún tipo de enemistad con Paolo Guerrero y André Carrillo. El ’20′ del cuadro de Odriozola también restó valor a esos rumores y expresó que su relación con el ‘Depredador’ es buena. Incluso, declaró que “es un referente del fútbol”. La misma línea con la ‘Culebra’.

La polémica con Barcos

El último clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima no dejó mucho para comentar respecto al rendimiento de ambos equipos sobre el gramado del Estadio Monumental. Las declaraciones y entredichos en la cancha fueron los protagonistas en una tarde/noche donde el buen fútbol escaseó.

Se dijeron de todo en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

El ‘Pirata’ Barcos tuvo un fuerte cruce con Álex Valera. El delantero argentino de 42 años le dijo “muerto” al futbolista de la ‘U’ y azuzó la polémica con sus posteriores declaraciones. Tras el cotejo, el de Lambayeque trató de minimizar el cruce y lo atribuyó a eventos que quedan en la cancha.

Luego del juego del último 24 de agosto, Valera volvió a referirse sobre el incidente. “Lo que pasó con Barcos se quedó en la cancha, pero parece que no le gustó y salió a declarar a la prensa. La persona que juega en contra de mi equipo es como si fuera mi enemigo y quiero ganarle. Nunca hubo una falta de respeto, no dije nada extradeportivo. Dijimos cosas que se hablan dentro de un terreno de juego”, aseveró.

Valera se perfila para arrancar en Arequipa

De acuerdo con Jorge Fossati, Álex Valera está en óptimas condiciones para rendir una prueba de fuego por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El conjunto ‘crema’ necesita hacerse con los tres puntos para continuar en lo más alto del campeonato.

Dónde ver Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2025

El rival a vencer para los ‘merengues’ será Melgar de Arequipa. El combinado ‘rojinegro’ también está urgido de una victoria para soñar con alcanzar unas semifinales y estropear el plan de los capitalinos para coronarse directos.

El envite tendrá lugar este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas de Perú. La transmisión del compromiso estará a cargo de la señal de L1 MAX. Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido en su sitio web, con información previa, el seguimiento minuto a minuto, declaraciones, goles, incidencias y otros detalles del cotejo.