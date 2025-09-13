Perú Deportes

Álex Valera desmintió haber rechazado a la selección peruana: “Nunca me hice el lesionado”

El delantero nacional quedó listo para enfrentar a Melgar en Arequipa tras superar un desgarro que lo apartó de la última convocatoria con la ‘bicolor’

Por José Manuel Quintana

Guardar
Álex Valera desmintió haber rechazado a la selección peruana

Álex Valera se pronunció sobre la polémica que generó su desconvocatoria de la selección peruana. El ariete había sido incluido en la lista de Óscar Ibáñez y se perfilaba para pelear el puesto de delantero centro con Luis Ramos. Sin embargo, horas más tarde, las redes sociales de ‘la bicolor’ anunciaron que el chimbotano de 29 años se perdería los dos últimos encuentros clasificatorios a causa de un desgarro.

La desafección coincidió con las declaraciones de Hernán Barcos acerca de que Valera habría rechazado defender la camiseta de la franja roja en el pecho. Al respecto, el atacante ‘merengue’ se defendió de las críticas y se remitió al diagnóstico médico emitido por Videna para sostener su postura.

Antes de abordar el vuelo rumbo a Arequipa —su equipo se medirá ante Melgar por Liga 1 este domingo—, ‘Valegol’ atendió a los medios de comunicación. “Yo sé lo que estoy haciendo con mi trabajo y estoy haciendo las cosas bien”, dijo a la prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Álex Valera ha anotado tres
Álex Valera ha anotado tres tantos con la selección peruana. Todos en encuentros amistosos: Panamá, Jamaica y Paraguay. Crédito: FPF

Luego, expresó que su ausencia en los duelos clasificatorios frente a Paraguay y Melgar se debió a un tema exclusivamente médico y “no fue ninguna excusa”. El ex Deportivo Llacuabamba continuó con sus descargos: “Si me desconvocaron es porque el médico me revisó. Deberían preguntarles a ellos y sacarse de dudas”, apuntó para asegura que “en la vida voy a hacerme el lesionado. Eso no es nada profesional”.

Valera también fue consultado por la existencia de algún tipo de enemistad con Paolo Guerrero y André Carrillo. El ’20′ del cuadro de Odriozola también restó valor a esos rumores y expresó que su relación con el ‘Depredador’ es buena. Incluso, declaró que “es un referente del fútbol”. La misma línea con la ‘Culebra’.

La polémica con Barcos

El último clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima no dejó mucho para comentar respecto al rendimiento de ambos equipos sobre el gramado del Estadio Monumental. Las declaraciones y entredichos en la cancha fueron los protagonistas en una tarde/noche donde el buen fútbol escaseó.

Se dijeron de todo en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

El ‘Pirata’ Barcos tuvo un fuerte cruce con Álex Valera. El delantero argentino de 42 años le dijo “muerto” al futbolista de la ‘U y azuzó la polémica con sus posteriores declaraciones. Tras el cotejo, el de Lambayeque trató de minimizar el cruce y lo atribuyó a eventos que quedan en la cancha.

Luego del juego del último 24 de agosto, Valera volvió a referirse sobre el incidente. “Lo que pasó con Barcos se quedó en la cancha, pero parece que no le gustó y salió a declarar a la prensa. La persona que juega en contra de mi equipo es como si fuera mi enemigo y quiero ganarle. Nunca hubo una falta de respeto, no dije nada extradeportivo. Dijimos cosas que se hablan dentro de un terreno de juego”, aseveró.

Valera se perfila para arrancar en Arequipa

De acuerdo con Jorge Fossati, Álex Valera está en óptimas condiciones para rendir una prueba de fuego por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El conjunto ‘crema’ necesita hacerse con los tres puntos para continuar en lo más alto del campeonato.

Dónde ver Universitario vs Melgar
Dónde ver Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2025

El rival a vencer para los ‘merengues’ será Melgar de Arequipa. El combinado ‘rojinegro’ también está urgido de una victoria para soñar con alcanzar unas semifinales y estropear el plan de los capitalinos para coronarse directos.

El envite tendrá lugar este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas de Perú. La transmisión del compromiso estará a cargo de la señal de L1 MAX. Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido en su sitio web, con información previa, el seguimiento minuto a minuto, declaraciones, goles, incidencias y otros detalles del cotejo.

Temas Relacionados

Álex ValeraSelección peruanaEliminatorias 2026peru-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

El ‘Colo’ se mide ante la principal raqueta Team Portugal en un partido vital en las ambiciones de Perú para avanzar el Grupo Mundial I del prestigioso torneo. Conoce los detalles y minuto a minuto del duelo, a desarrollarse en el Lawn Tennis

Ignacio Buse vs Nuno Borges

Dobles Perú vs Portugal, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, EN VIVO HOY: punto a punto por Copa Davis 2025

El equipo peruano sale a asegurar un nuevo punto que le permita avanzar al Grupo Mundial I de la Copa Davis. Sigue aquí todos los detalles de este importante duelo que se jugará en el Club Lawn Tenis de Jesús María

Dobles Perú vs Portugal, con

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso, Universitario visitará a Melgar y Cristal hará lo propio con Cusco FC

Tabla de posiciones de la

Martín Cauteruccio admite el motivo por el que dejó Sporting Cristal para fichar por Bolívar: “Me llamó el nuevo desafío”

El ‘Caute’ vivió una temporada goleadora extraordinaria en el periodo 2024, donde estuvo a escasas dianas de alcanzar la estela de Emanuel Herrera. “Mi etapa en Perú fue muy buena”, dijo

Martín Cauteruccio admite el motivo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: partido en Cusco por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Se vivirá un enfrentamiento directo por el primer lugar de la tabla de posiciones. Ambas escuadras llegan tras haber empatado su último compromiso. Conoce los horarios

A qué hora juega Sporting
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La MML de Rafael López

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

Víctor Zanabria asegura tener respaldo de Dina Boluarte pese a suspensión y denuncia abuso de poder: “Quieren descabezar a la Policía”

Fracasa intento de la MML de Rafael López Aliaga para que Perú no reconozca el laudo a favor de Lima Expresa

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes de Perú

Los mejores memes de Perú tras la victoria de pan con chicharron y el lamento de Venezuela: “Dios, qué más quieres de mí”

María Pía Copello celebra el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos con divertido video

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle

Los chats entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez: “Se hablan de ‘ya tengo ganas de verte y abrazarte’”

DEPORTES

Perú, con Ignacio Buse y

Perú, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, cayó ante Portugal en Copa Davis y la serie de pone 2-1

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Martín Cauteruccio admite el motivo por el que dejó Sporting Cristal para fichar por Bolívar: “Me llamó el nuevo desafío”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: partido en Cusco por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025