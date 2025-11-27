Se filtró el plan de Alianza Lima con Hernán Barcos tras confirmar su salida después de 5 años

Lo que era un secreto a voces se terminó por confirmar: el ciclo de Hernán Barcos con Alianza Lima llegó a su fin después de 5 años. Esa noticia remeció el mundo deportivo y provocó el lamento de los hinchas, quienes mostraron su desacuerdo con la decisión de la directiva ‘blanquiazul’.

Todo se corroboró la tarde del miércoles 26 de noviembre, el ‘Pirata’ y la dirigencia ‘grone’ se reunieron luego del entrenamiento en Lurín. Se le informó al histórico delantero que no estaba en los planes para el 2026 y por ello, no se le iba a renovar.

La noticia no tardó en filtrarse, y los interminables mensajes de agradecimiento hacia el ‘9′ se volvieron tendencia. Sin embargo, se conoció los detalles de la reunión y la contundente razón por la que se le notificó a Barcos que no seguirá en Matute.

“Alianza Lima le informó a Hernán Barcos que, luego de cinco años, el delantero bicampeón y máximo goleador extranjero de la institución no continuará. Partamos de algo de información. ¿Por qué le informa ahora? Por pedido de Hernán Barcos. Hernán Barcos pidió que en esta semana pueda conocer su futuro porque tenía oferta. La postura de Alianza era poder informarle al final del torneo. Nunca hubo una evaluación. La posición fue firme", informó Kevin Pacheco en el programa ‘Vamos al VAR’.

El 'Pirata' habló de su permanencia en el conjunto 'íntimo' y de su fecha de retiro del fútbol. (Video: L1 MAX)

El plan de Alianza Lima con Hernán Barcos tras su salida

Tras la decisión de la directiva de Alianza Lima de no contar con Hernán Barcos, los ‘blanquiazules’ quieren mantenerlo dentro de Matute. Se reveló que los victorianos tienen un plan con el ‘Pirata’ luego de su partida, es decir fuera de las canchas.

“Ahora, en cuanto al diálogo, se le informó la decisión, entiendo Franco Navarro, pero dentro de lo mismo le indicaron que estaban puertas abiertas a escuchar lo que él deseara, a lo que a él le gustaría desarrollar y que Alianza lo pueda apoyar. La respuesta de Hernán Barcos fue que iba a meditar un par de días, que iba a procesar -esa fue la palabra- la decisión para luego informarles al cuadro ‘blanquiazul’“, apuntó Kevin Pacheco.

Hernán Barcos ingresando al estadio Monumental. - Crédito: Ricardo Castillo

Además, el periodista deportivo aseguró que la idea del argentino nacionalizado peruano es jugar una temporada más.

“La información que tengo es que Hernán Barcos quiere jugar un año más; la prioridad que tiene es poder jugar en Lima o Callao, haciendo la excepción de Universitario. Y recién el 2026, mirar si se define él como entrenador o como un gerente deportivo”, añadió.

¿Hernán Barcos interesa a Sporting Cristal y Sport Boys?

Una vez conocida la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, empezaron los rumores sobre un posible interés de Sporting Cristal y Sport Boys. Julio César Uribe, director general de fútbol de los ‘cerveceros’, se pronunció al respecto y dejó una contundente posición.

“Lo tomo con la tranquilidad y la seriedad que corresponde, porque los trascendidos es un tema histórico y no va a cambiar. Siempre nosotros somos partidarios de no manosear a los jugadores, no hacerlos sentir incómodos cuando se habla de un lado, del otro, que va, que viene.Personalmente eso nunca me ha gustado porque es parte del irrespeto que nosotros nunca tratamos de dar”, dijo el ‘Diamante’ en conversación con Ovación.

El 'Diamante' se pronunció por la posibilidad de que el 'Pirata' y 'Callegol' arriben al cuadro 'celeste' en 2026. (Video: Radio Ovación)