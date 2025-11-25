Dónde ver Barcelona vs Chelsea HOY en Perú: canal tv online del partido por Champions League 2025/2026

Dónde ver Barcelona vs Chelsea por Champions League 2025/2026.

Barcelona se medirá en condición de visitante contra Chelsea hoy, martes 25 de noviembre, en un duelo correspondiente a la fecha 5 de la UEFA Champions League 2025/2026. Stamford Bridge de Londres, Inglaterra, será el escenario de un encuentro entre dos equipos con diferentes realidades.

El conjunto ‘azulgrana’ viene de encadenar tres triunfos al hilo en LaLiga (3-1 sobre Elche, 4-2 ante Celta de Vigo y 4-0 ante Athletic Club), que lo colocan en el segundo lugar con 31 puntos, a penas uno menos que Real Madrid, que empató sus últimos dos cotejos.

El panorama es diferente en el máximo torneo de clubes de la UEFA, donde los dirigidos por Hansi Flick se encuentran en el puesto 12 con siete unidades, dentro de la fase de clasificación para la siguiente ronda, pero apenas cuatro arriba de los no privilegiados, de ahí que intentará buscar dar la sorpresa en territorio inglés. Las bajas que tendrá la escuadra catalana son Gavi, Pedri y Marc-André ter Stegen, todos por problemas físicos.

Ferran Torres y Lamine Yamal son dos de los jugadores más importantes de Barcelona en el ataque. - créditos: REUTERS/Albert Gea

Por otro lado, Chelsea también ha sumado tres victorias en sus últimos compromisos y ha trepado a la segunda casilla de la Premier League con 23 puntos, seis menos que el líder, Arsenal.

Asimismo, el cuadro ‘blue’ está en el décimo segundo lugar de la tabla de la Champions League con los mismos puntos de su rival de turno, pero debajo por diferencia de goles. Eso sí, el equipo inglés tiene tres ausencias confirmadas por lesión: Lewis Colwill, Romeo Lavia y Cole Palmer.

Historial de enfrentamientos

Barcelona y Chelsea se han visto las caras en 18 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol europeo. Y si hacemos un balance, nos daremos cuenta de que los emparejamientos son parejos con ocho triunfos para los ‘azulgranas’, ocho para los ‘blues’ y ocho empates.

El último encuentro ocurrió el 23 de julio del 2019, en un amistoso disputado en Japón. El Saitama Stadium fue testigo de una victoria de los ingleses por 2-1 con los goles de Tammy Abraham y Ross Barkley, mientras que Ivan Rakitic anotó para los españoles.

Goles y resumen del triunfo 'blue' ante el conjunto 'azulgrana' en amistoso en Japón. (Video: Unitel Bolivia)

Dónde ver Barcelona vs Chelsea en Perú

El partido entre Barcelona y Chelsea se jugará en Stamford Bridge de Londres, Inglaterra. En Perú, el resto de Sudamérica y Centroamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN y se podrá ver en la plataforma streaming, Disney+. En Brasil, el encuentro se emitirá a través de HBO Max.

Para México, estará disponible por TNT Sports y HBO Max, mientras que en Estados Unidos la cobertura la ofrecerán Paramount+, ViX y TUDN. En España, el cotejo se podrá seguir por Movistar+ Liga de Campeones.

A qué hora juega Barcelona vs Chelsea

El Barcelona vs Chelsea, correspondiente a la quinta fecha de la UEFA Champions League 2025/2026, se disputará el martes 25 de noviembre. El partido está programado para las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio será a las 16:00 horas.

En Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, el compromiso comenzará a las 17:00 horas. Para México, el horario de inicio será a las 14:00, mientras que en España el duelo tendrá lugar a las 21:00 y en Inglaterra a las 20:00 horas.

Anuncio del Barcelona vs Chelsea en Londres por Champions League 2025/2026. - créditos: Chelsea FC

Barcelona vs Chelsea: posibles alineaciones

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pa Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Frenkie De Jong, Fermín López, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick

Chelsea: Robert Sánchez, Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, Alejandro Garnacho, João Pedro y Liam Delap. DT: Enzo Maresca