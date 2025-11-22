El delantero aprovechó un resbalón de Sebastián Britos para marcar el 1-0 en Andahuaylas. (L1 Max)

El sábado 22 de noviembre, Universitario y Los Chankas midieron fuerzas por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los locales encontraron la ventaja en el primer tiempo gracias a la buena definición del delantero José Manzaneda y el resbalón del portero Sebastián Britos al momento del achique.

Sucedió a los 14 minutos de juego cuando no había un amplio dominador en Andahuaylas. La defensa ‘merengue’ quedó partida en una transición rápida de los ‘guerreros’. El volante Franco Torres se proyectó por el sector izquierdo, enganchó hacia adentro y mandó un pase hacia el borde del área.

En ese momento, el delantero Pablo Bueno venía corriendo, a la par del líbero Williams Riveros, y dejó pasar el esférico para que sea aprovechado por el extremo José Manzaneda, quien acompañaba la acción sin oposición. El exAlianza Lima controló con su pierna derecha y se dispuso a definir.

Para fortuna del jugador de Los Chankas, el guardameta Sebastián Britos -en su afán de evitar el primer gol- salió a achicar con mucho apuro y eso le jugó una mala pasada: terminó resbalándose y le dio espacio a su rival para que defina en el segundo palo.

Manzaneda no tuvo que hacer mucho, solo golpear con la parte interna de su botín la redonda. Así marcó el 1-0 y desató la euforia en el Estadio Los Chankas, ya que el pueblo andahuaylino sueña con clasificar a su primera Copa Sudamericana.

Gol de José Manzaneda tras resbalón de Sebastián Britos en Universitario vs Los Chankas por Liga 1 2025.