Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día y estadio confirmado del duelo por la ‘Noche Blanquiazul 2026′

Se terminó la incertidumbre por la ‘Noche Blanquiazul 2026′ de Alianza Lima. Todo quedó listo para que el equipo de Néstor Gorosito tenga su presentación oficial de la próxima temporada frente Inter Miami de Lionel Messi.

Se confirmó el día y estadio en la que se enfrentarán los victorianos con la escuadra de las ‘garzas’. Y se definió el conflicto que los ‘íntimos’ con Universitario de Deportes debido a que coincidían la fecha de sus presentaciones generando malestar en ambas partes.

Sin embargo, los ‘grones’ ganaron por puesta de mano y podrán realizar sin problemas su esperado evento en el día que planificaron desde un inicio: próximo 24 de enero. Con esto, la ‘U’ está obligado a cambiar su ‘Noche Crema 2026′.

“La presentación de Alianza Lima para el próximo año en la ‘Noche Blanquiazul 2026’ va a ser ante el Inter de Miami el 24 de enero en el estadio Nacional, ya es confirmado. No será en Matute, será en el Nacional y será anunciado oficialmente en las próximas horas”, informó Eduardo Combe en el programa ‘L1 Radio’.

El club estadounidense quería enfrentarse con los 'blanquiazules' en su gira por Sudamérica. (RPP)

¿Por qué Alianza Lima le ganó a Universitario la fecha de su presentación?

Alianza Lima y Universitario de Deportes estaban enfrentados por el tema de sus presentaciones del 2026. Pasa que ambos clubes escogieron la misma fecha, 24 de enero, para realizar sus eventos y se desató el conflicto porque ninguno quería cambiar de día.

Sin embargo, la ‘U’ se verá obligado a realizar un cambio en su planificación porque los ‘íntimos’ recibieron el ‘ok’ de su Noche Blanquiazul y podrán desarrollarla sin problemas frente Inter Miami de Lionel Messi.

“Lo que pasa es que las garantías lo piden el mismo día, pero tengo entendido que la de Alianza ingresa en horas de la mañana y, digamos, el de la ‘U’ ingresa horas después”, informó Romina Vega.

Eso sí, Eduardo Combe precisó que si los victorianos cambiaban de escenario, hubiese tenido que realizar otro trámite y eso implicaría perder la fecha deseada.

“Si Alianza hubiera querido cambiarlo a Matute, iba a tener que hacer un trámite nuevo y ahí Alianza iba a tener que cambiar la fecha. Pero un tema de permisos, de aforo y demás, Alianza Lima vs Inter de Miami el 24 de enero en el Estadio Nacional”, añadió el periodista deportivo.

Noche Crema 2026 sería afectada por la Noche Blanquiazul con Lionel Messi al coincidir en fecha.

El motivo por el que la ‘Noche Blanquiazul 2026′ se jugará en el estadio Nacional

Alianza Lima hará un cambio de escenario para la ‘Noche Blanquiazul 2026′, no se jugará en el tradicional Alejandro Villanueva. El cuadro victoriano eligió que el choque con Inter Miami se desarrolle en el estadio Nacional en lugar de Matute por criterios relacionados con la capacidad de público y el ingreso por venta de entradas. El recinto ‘íntimo’ recibe a poco más de 30 mil espectadores, mientras que el coloso José Díaz supera los 40 mil asistentes.

Esta diferencia permite proyectar una recaudación mayor por taquilla en el evento, influyendo en la elección del recinto. El objetivo de maximizar la asistencia y los ingresos llevó a priorizar el escenario con mayor aforo, favoreciendo así la rentabilidad y el impacto del festejo.