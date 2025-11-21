Perú Deportes

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día y estadio confirmado del duelo por la ‘Noche Blanquiazul 2026′

Los ‘íntimos’ recibieron el ‘ok’ para realizar su esperado evento contra las ‘garzas’, y eso obligará a Universitario a cambiar su fecha de la ‘Noche Crema 2026′

Guardar

Se terminó la incertidumbre por la ‘Noche Blanquiazul 2026′ de Alianza Lima. Todo quedó listo para que el equipo de Néstor Gorosito tenga su presentación oficial de la próxima temporada frente Inter Miami de Lionel Messi.

Se confirmó el día y estadio en la que se enfrentarán los victorianos con la escuadra de las ‘garzas’. Y se definió el conflicto que los ‘íntimos’ con Universitario de Deportes debido a que coincidían la fecha de sus presentaciones generando malestar en ambas partes.

Sin embargo, los ‘grones’ ganaron por puesta de mano y podrán realizar sin problemas su esperado evento en el día que planificaron desde un inicio: próximo 24 de enero. Con esto, la ‘U’ está obligado a cambiar su ‘Noche Crema 2026′.

“La presentación de Alianza Lima para el próximo año en la ‘Noche Blanquiazul 2026’ va a ser ante el Inter de Miami el 24 de enero en el estadio Nacional, ya es confirmado. No será en Matute, será en el Nacional y será anunciado oficialmente en las próximas horas”, informó Eduardo Combe en el programa ‘L1 Radio’.

El club estadounidense quería enfrentarse con los 'blanquiazules' en su gira por Sudamérica. (RPP)

¿Por qué Alianza Lima le ganó a Universitario la fecha de su presentación?

Alianza Lima y Universitario de Deportes estaban enfrentados por el tema de sus presentaciones del 2026. Pasa que ambos clubes escogieron la misma fecha, 24 de enero, para realizar sus eventos y se desató el conflicto porque ninguno quería cambiar de día.

Sin embargo, la ‘U’ se verá obligado a realizar un cambio en su planificación porque los ‘íntimos’ recibieron el ‘ok’ de su Noche Blanquiazul y podrán desarrollarla sin problemas frente Inter Miami de Lionel Messi.

“Lo que pasa es que las garantías lo piden el mismo día, pero tengo entendido que la de Alianza ingresa en horas de la mañana y, digamos, el de la ‘U’ ingresa horas después”, informó Romina Vega.

Eso sí, Eduardo Combe precisó que si los victorianos cambiaban de escenario, hubiese tenido que realizar otro trámite y eso implicaría perder la fecha deseada.

“Si Alianza hubiera querido cambiarlo a Matute, iba a tener que hacer un trámite nuevo y ahí Alianza iba a tener que cambiar la fecha. Pero un tema de permisos, de aforo y demás, Alianza Lima vs Inter de Miami el 24 de enero en el Estadio Nacional”, añadió el periodista deportivo.

Noche Crema 2026 sería afectada
Noche Crema 2026 sería afectada por la Noche Blanquiazul con Lionel Messi al coincidir en fecha.

El motivo por el que la ‘Noche Blanquiazul 2026′ se jugará en el estadio Nacional

Alianza Lima hará un cambio de escenario para la ‘Noche Blanquiazul 2026′, no se jugará en el tradicional Alejandro Villanueva. El cuadro victoriano eligió que el choque con Inter Miami se desarrolle en el estadio Nacional en lugar de Matute por criterios relacionados con la capacidad de público y el ingreso por venta de entradas. El recinto ‘íntimo’ recibe a poco más de 30 mil espectadores, mientras que el coloso José Díaz supera los 40 mil asistentes.

Esta diferencia permite proyectar una recaudación mayor por taquilla en el evento, influyendo en la elección del recinto. El objetivo de maximizar la asistencia y los ingresos llevó a priorizar el escenario con mayor aforo, favoreciendo así la rentabilidad y el impacto del festejo.

Temas Relacionados

Alianza LimaInter MiamiLionel Messiperu-deportes

Más Noticias

Paolo Guerrero reveló que pasó incómodo momento con hincha de Alianza Lima: “Que mejor se quede en su cama”

El delantero ‘blanquiazul’ confesó que no puede salir a pasear con su familia porque los fanáticos le piden fotos a pesar que está con sus bebés: “Trato de explicarles y no entienden”

Paolo Guerrero reveló que pasó

A qué hora juega Universitario vs Los Chankas: partido en Andahuaylas por el cierre del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘merengue’ busca terminar invicto el segundo certamen de la temporada en una plaza difícil como Andahuaylas. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Universitario

Ayacucho FC interpuso denuncia legal contra Diego Haro tras polémica suspensión: “Llegaremos hasta las últimas instancias”

El club ayacuchano denunció al réferi por presunta usurpación de funciones y por irregularidades en el informe del partido frente a Comerciantes Unidos

Ayacucho FC interpuso denuncia legal

Facundo Callejo, optimista de cara a los play-offs de la Copa Libertadores 2026: “Nosotros somos bravos”

El ‘Facu’ se encuentra, totalmente, mentalizado en la recta decisiva de la Liga 1 2025. Cusco FC depende de sí mismo para dar un paso importante en lo que respecta a la obtención del cupo Perú 2

Facundo Callejo, optimista de cara

Pablo Bengoechea pondera la presencia de Alex Valera en la selección peruana: “Ganan un delantero con potencial enorme”

El ‘Profesor’ llenó de elogios al goleador de Universitario, a quien considera más que un atacante de área. “Es muy completo”, sostuvo

Pablo Bengoechea pondera la presencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Jorge Montoya minimiza críticas

Congresista Jorge Montoya minimiza críticas a la ampliación del Reinfo: “La población no tiene ni idea qué es”

Gobierno de José Jerí pide al Congreso facultades legislativas para reorganizar el Inpe

PJ dicta prisión preventiva contra Betssy Chávez: Juez Checkley ordena su captura nacional e internacional

¿Habrá toque de queda en la ampliación del estado de emergencia? Mininter responde

José Jerí destituyó a Rafael Muente como presidente de Osiptel: “Se consuma la captura política”, asegura exfuncionario

ENTRETENIMIENTO

Jessica Newton respalda a Karla

Jessica Newton respalda a Karla Bacigalupo tras su paso por el Miss Universo y le dedica mensaje: “Estoy muy orgullosa de ti”

Magaly Medina se burla de Brian Rullan tras ser presentado como un gran empresario: “El ‘sol de Acapulco’ está devaluado”

Samahara Lobatón celebró sus 24 años, pero terminó enfrentando quejas vecinales y la llegada del serenazgo: “Tiene permiso hasta las 10”

Karla Bacigalupo agradece apoyo de Jessica Newton tras salir del Top 30 del Miss Universo 2025: “Gracias mi Perú bello”

Laura Spoya, tras separarse de Bryan Rullán, confiesa: “No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo”

DEPORTES

Paolo Guerrero reveló que pasó

Paolo Guerrero reveló que pasó incómodo momento con hincha de Alianza Lima: “Que mejor se quede en su cama”

A qué hora juega Universitario vs Los Chankas: partido en Andahuaylas por el cierre del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ayacucho FC interpuso denuncia legal contra Diego Haro tras polémica suspensión: “Llegaremos hasta las últimas instancias”

Facundo Callejo, optimista de cara a los play-offs de la Copa Libertadores 2026: “Nosotros somos bravos”

Pablo Bengoechea pondera la presencia de Alex Valera en la selección peruana: “Ganan un delantero con potencial enorme”