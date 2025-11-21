Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs Los Chankas: partido en Andahuaylas por el cierre del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘merengue’ busca terminar invicto el segundo certamen de la temporada en una plaza difícil como Andahuaylas. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Universitario
A qué hora juega Universitario vs Los Chankas por Torneo Clausura de Liga 1 2025.

Universitario de Deportes se medirá en condición de visitante contra Los Chankas el sábado 22 de noviembre en un duelo correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El estadio Los Chankas será el escenario de un encuentro entre dos equipos que llegan de diferentes realidades.

El cuadro ‘crema’ se proclamó ganador de la segunda competición de la campaña con un triunfo 2-1 ante ADT en Tarma, que a su vez significó el título nacional festejado en el empate 0-0 con Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental.

No obstante, los dirigidos por Jorge Fossati tienen un objetivo por delante y es terminar el Clausura de forma invicta, considerando que su última derrota sucedió ante Juan Pablo II en el Apertura. Y pese a que sus jugadores de selección como César Inga, Jesús Castillo, Jairo Concha y Alex Valera llegan con lo justo tras la gira en Rusia, toda la delegación ‘merengue’ se prepara para batir este récord.

Esto tras culminar puntero en el Apertura y Clausura. (Video: GOLPERU)

Por otro lado, Los Chankas tiene entre ceja y ceja la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, por lo que está obligado a ganarle a la ‘U’. Eso sí, la consigna no es sencilla, ya que se ubica en el puesto 11 de la tabla acumulada con 47 puntos, a uno de Sport Huancayo, el último equipo en disputa y considerando que ADT y Cienciano también están en la pelea. Todo se definirá este fin de semana.

El DT Walter Paolella solo contará con la baja de Ederson Mogollón, quien fue expulsado en el anterior partido. De ahí, tendrá a su disposición a José Manzaneda, Pablo Bueno, Hairo Camacho, entre otras figuras.

Últimos enfrentamientos

Universitario y Los Chankas se han visto las caras en tres ocasiones desde que los ‘guerreros’ subieron a Primera División en 2024. Y el balance general es ligeramente a favor de la ‘U’ con un triunfo y dos empates.

El último enfrentamiento se dio el 12 de julio del presente año, en el marco de la jornada 19 del Torneo Apertura. El estadio Monumental fue testigo de una paridad sin goles pero que coronó a los ‘cremas’ como ganadores del primer certamen de la temporada.

Los 'cremas' empataron sin goles y levantaron el primer título del año. (Video: GOLPERU)

A qué hora juega Universitario vs Los Chankas por Torneo Clausura 2025

El encuentro entre Universitario y Los Chankas, correspondiente a la jornada 19 del Torneo Clausura 2025, se disputará el sábado 22 de noviembre. El inicio está previsto para las 15:30 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 16:30 horas.

En Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y Brasil, el duelo dará inicio a las 17:30 horas. Para la afición en México, el compromiso está anunciado para las 14:30 horas, mientras que en España arrancará a las 21:30 horas.

Canal TV del Universitario vs Los Chankas por Torneo Clausura 2025

El Universitario vs Los Chankas se disputará en el estadio Los Chankas de Andahuaylas. La transmisión estará a cargo de ‘L1 MAX’, señal disponible en DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Además, el encuentro podrá seguirse en streaming a través de la plataforma ‘Liga 1 Play’, que requiere una suscripción mensual de S/. 22.99 soles. Otra vía es el canal de YouTube de ‘L1 MAX’, así como también en señal abierta por intermedio de ‘Nativa TV’ (18.1).

De la misma forma, Infobae Perú realizará una cobertura especial del evento con información previa, el minuto a minuto de las jugadas y las declaraciones de los protagonistas.

'Nativa' transmitirá en señal abierta
'Nativa' transmitirá en señal abierta el Universitario vs Los Chankas por Torneo Clausura 2025. - créditos: Nativa

Universitario vs Los Chankas: posibles alineaciones

Universitario: Sebastián Britos, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Jairo Vélez y Alex Valera. DT: Jorge Fossati

Los Chankas: Hairo Camacho, Adrián Quiroz, Hector González, Carlos Pimienta, David Gonzáles, Jorge Palomino, Jordan Guivin, Oshiro Takeuchi, José Manzaneda, Franco Torres y Pablo Bueno. DT: Walter Paolella

