Perú Deportes

Bolivia vs Surinam: fecha de la semifinal del repechaje para el Mundial 2026

El ganador de la llave se definirá a partido único y en cancha nuetral. Este mismo enfrentará a Irak en la final

Guardar
La 'verde' deberá vencer al representante de Concacaf para acceder a la final de esta instancia. (ESPN)

El último jueves 20 de noviembre se realizó el sorteo del repechaje para el Mundial 2026 y Bolivia conoció a su rival en esta instancia. El representante de Conmebol se medirá con Surinam en las semifinales y posteriormente chocará con Irak en la final.

Hasta el momento no hay fecha confirmada para el primer compromiso de la escuadra altiplánica. Sin embargo, la FIFA informó que la repesca intercontinental se disputará del 23 de marzo al 31 del mismo mes del 2026. Todo será a partido único.

Al solo jugarse un cotejo por fase, la organización decidió que se realice en cancha neutral, tal y como sucedió en camino a Qatar 2022. Las sedes de estos enfrentamientos serán las ciudades mexicanas, Guadalajara y Monterrey. Aún falta designarlas.

Bolivia vs Surinam: fecha de
Bolivia vs Surinam: fecha de la semifinal del repechaje para el Mundial 2026.

La otra llave del repechaje intercontinental para el Mundial 2026

En la llave 1, Jamaica -otro representante de Concacaf- se enfrentará a Nueva Caledonia -representante de la OFC- en las semifinales. Después, el ganador de este choque se medirá con República del Congo (representante de CAF) en la final por el boleto a la próxima edición de la Copa del Mundo.

Preparación de Bolivia para el repechaje

La selección de Bolivia clasificó al repechaje luego de vencer 1-0 a Brasil en la última fecha y situarse en la séptima casilla de la tabla de posiciones de las Eliminatorias de Conmebol. A partir de ese momento, comenzó su preparación para la repesca intercontinental, pero no le ha ido bien.

En la jornada FIFA de octubre, se enfrentó a Jordania y Rusia, registrando una victoria (1-0) en el primero y una derrota por goleada (3-0) en el segundo. Luego, en noviembre, sufrió dos caídas en su gira por Asia. Cayó 2-0 ante Corea del Sur y 3-0 ante Japón.

Su 2025 no ha terminado aún y espera cerrarlo con una victoria cuando visite a un combinado de jugadores peruanos elegidos por la Agremiación en Chincha. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) le cedió los derechos a SAFAP para que organice este evento deportivo.

El partido ante la escuadra de Perú está programado para el domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo, que cuenta con una capacidad de 14 mil espectadores. La ‘verde’ llegaría con muchas de sus figuras del torneo local a este nuevo amistoso, con el objetivo de corregir fallos de cara al repechaje mundialista.

La 'Muñeca' estará a cargo del equipo de agremiados que jugará un amistoso ante Bolivia. (L1MAX)

Lo que se sabe de los rivales de Bolivia en el repechaje

En semifinales, Bolivia chocará con Surinam, que fue la gran sorpresa en las clasificatorias de Concacaf. Los ‘suriboys’ consiguieron su boleto al quedar segundo en la tercera etapa y eliminaron a conjuntos como Guatemala y El Salvador.

Mientras tanto, en la final, los bolivianos jugarán ante Irak, que sorteó más instancias en las Eliminatorias de Asia para alcanzar su cupo en la repesca. Los ‘leones’ vencieron 3-2 a Emiratos Árabes Unidos en la quinta ronda de esta competición.

Temas Relacionados

Selección de BoliviaSelección de SurinamMundial 2026peru-deportes

Más Noticias

Se filtró nacionalidad del nuevo DT de Perú: el plan de Agustín Lozano y Jean Ferrari para Eliminatorias 2030

La Federación Peruana de Fútbol está en el última etapa para definir al nuevo técnico de la ‘blanquirroja’, tendría hasta diciembre para tomar una decisión. Conoce los detalles de las negociaciones

Se filtró nacionalidad del nuevo

Se conoció el rival de Bolivia en el repechaje para el Mundial 2026: se enfrentará a Surinam en semifinal

La ‘verde’ deberá superar al cuadro de Concacaf para seguir con la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de 31 años

Se conoció el rival de

Rodrigo Ureña en el radar de dos clubes históricos de Colombia: la condición de Universitario para marcar su salida

El volante chileno tiene contrato con la ‘U’ hasta el 2026, pero su continuidad no está garantizada. Todo se definirá después del partido con Los Chankas este sábado 22 de noviembre

Rodrigo Ureña en el radar

Se reveló que Universitario pagará millonario monto a César Vallejo por el pase de Jairo Vélez: “Pilar fundamental para la Copa Libertadores 2026″

El vigente tricampeón del fútbol peruano se hará con los servicios definitivos del volante ecuatoriano luego de que el cuadro ‘poeta’ no pudiera volver a la Liga 1

Se reveló que Universitario pagará

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

El presidente de la FPF ofreció declaraciones después de los encuentros disputados por la ‘bicolor’ durante su gira en Rusia, y presentó su evaluación sobre la labor de los dos directivos

Agustín Lozano llenó de elogios
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nuevo estado de emergencia en

Nuevo estado de emergencia en Lima y Callao no incluirá toque de queda, confirma gobierno de José Jerí

Los 20 congresistas que blindaron a Betssy Chávez: así se cayó la inhabilitación por el golpe del 7 de diciembre

Daniel Urresti seguirá en prisión: PJ deja sin efecto ley de amnistía del Congreso y reafirma condena por caso Hugo Bustíos

Caso Qali Warma: Óscar Acuña fue el nexo entre Nilo Burga y gerente regional de Salud de La Libertad, según Fiscalía

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi plantea alza récord en presupuesto del Congreso: S/1.768 millones para 2026

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug cuenta como atraviesa

Melissa Klug cuenta como atraviesa su separación de Jesús Barco: “Muy difícil”

Paco Bazán asegura que no sabía de su salida del pódcast ‘Ni loco ni Santo’: “No recibí una comunicación formal”

Paco Bazán manda carta notarial a Erick Delgado y ordena retirar su imagen del pódcast tras despido: “Nunca me avisaron”

Pamela López afirma que Paco Bazán la cortejó, pero lo rechazó en discoteca: “Estaba bien alegrón, no era mi tipo”

Erick Delgado explica el motivo de la salida de Paco Bazán: “Hace ocho días no aparece en el pódcast ni contesta las llamadas”

DEPORTES

Se conoció el rival de

Se conoció el rival de Bolivia en el repechaje para el Mundial 2026: se enfrentará a Surinam en semifinal

Se filtró nacionalidad del nuevo DT de Perú: el plan de Agustín Lozano y Jean Ferrari para Eliminatorias 2030

Rodrigo Ureña en el radar de dos clubes históricos de Colombia: la condición de Universitario para marcar su salida

Se reveló que Universitario pagará millonario monto a César Vallejo por el pase de Jairo Vélez: “Pilar fundamental para la Copa Libertadores 2026″

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile