Perú Deportes

Dónde ver Perú vs Chile HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘blanquirroja’ buscará su revancha frente la ‘roja’ en Sochi por el último duelo oficial del año. Entérate de las señales disponibles del ‘Clásico del Pacífico’

Guardar
Dónde ver Perú vs Chile
Dónde ver Perú vs Chile por la fecha FIFA 2025

Perú volverá a estar frente a frente con Chile hoy, martes 18 de noviembre, en Sochi por la fecha FIFA 2025. La ‘blanquirroja’ cerrará la última jornada doble del año con la ‘roja’ por segunda vez consecutiva, y tendrá un sabor a revancha.

El ‘Clasico del Pacífico’ se vivió en octubre, cuando los ‘mapochos’ se quedaron con el triunfo por 2-1 en Santiago. El gol de Ben Brereton Díaz y autogol de Matías Lazo marcaron la derrota de la ‘bicolor’. César Inga se lució con golazo, pero no pudo cambiar el destino del encuentro.

El equipo de Manuel Barreto acaba de sacar un empate 1-1 con Rusia con gran anotación de Alex Valera de larga distancia. Ese resultado ayudó en la anímico en el renovado combinado nacional que empezó una nueva etapa tras quedar eliminados de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Mientras que los chilenos tienen un presente similar a la peruana. La escuadra sureña celebró un triunfo por 2-0 con su similar rusa el pasado sábado 15 de noviembre, y eso lo coloca como favorito en el choque con la selección peruana.

El cuadro peruano terminó empatando 1-1 en condición de visita. (Video: Movistar Deportes)

A qué hora empieza Perú vs Chile, amistoso de noviembre por fecha FIFA 2025

El ‘Clásico del Pacífico’ se jugará hoy, martes 18 de noviembre, en el estadio Fisht, situado en la ciudad de Sochi, por la fecha FIFA 2025. La hora establecida es a las 12:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 13:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 14:00 horas.

Dónde ver Perú vs Chile, amistoso de noviembre por fecha FIFA 2025

El vibrante cotejo llegará a todos los hogares peruano porque será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de sus canales 4 y 704 en HD y también por ATV por medio de sus señales 9 y 709 en alta definición. Asimismo, Movistar Deportes televisará el cotejo vía cable y por el aplicativo Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para sus sucriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Sochi con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, y mucho más.

Así llegará Chile al partido

La ‘roja’ logró una victoria significativa por 2-0 con Rusia, resultado que otorga respaldo al entrenador Nicolás Córdova y al plantel, cuestionado en los últimos encuentros. El equipo nacional superó al conjunto local en Sochi pese a que el anfitrión era favorito y comenzó dominando el partido. Con el transcurso de los minutos, los ‘mapochos’ fueron ajustando su juego y consiguió abrir el marcador poco antes del entretiempo gracias a un gol de Gonzalo Tapia.

En la segunda parte, el combinado sureño mantuvo la presión ofensiva y no retrocedió, incluso después de que no se sancionara un penal solicitado por sus jugadores. El plantel mantuvo la calma y administró la ventaja, consolidando su rendimiento defensivo bajo la conducción de Iván Román.

Ya sobre el cierre, Ben Brereton amplió la ventaja con un nuevo gol, repitiendo como goleador tras el reciente amistoso. Chile sostuvo los últimos embates del equipo ruso y concretó un triunfo relevante en este ciclo. Ahora, la delegación chilena permanecerá en territorio ruso para preparar su próximo duelo ante Perú, equipo al que logró vencer en el enfrentamiento anterior realizado en suelo nacional.

Chile le ganó a Rusia
Chile le ganó a Rusia en Sochi por la fecha FIFA 2025. (La Roja)

Temas Relacionados

Selección peruanaSelección de Chileperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Agenda intensa en el plano internacional. Desarrollo amplio de encuentros amistosos al igual que clasificatorios. Revisa el extenso itinerario

Partidos de hoy, martes 18

A qué hora juega Venezuela vs Canadá HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

Ambos combinados atraviesan etapas decisivas en su planificación deportiva: uno inicia un nuevo ciclo competitivo y el otro ajusta su estrategia pensando en la próxima Copa del Mundo. Revisa el horario del choque

A qué hora juega Venezuela

A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda HOY: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

Los norteños buscarán cerrar el 2025 con un triunfo tras el empate con Canadá el amistoso anterior. Conoce los horarios del emocionante duelo internacional

A qué hora juega Ecuador

A qué hora juega Uruguay vs Estados Unidos HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

El elenco ‘charrúa’, sin dos de sus figuras, afrontará un duelo importante ante un cuadro estadounidense que viene de vencer a Paraguay. Conoce los horarios del partido

A qué hora juega Uruguay

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ pretende irse invicto de su gira en Rusia cuando se vea las caras con un cuadro ‘sureño’ que venció a los anfitriones. Conoce las posibles formaciones

Alineaciones de Perú vs Chile
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller descarta irrumpir en la

Canciller descarta irrumpir en la embajada de México para arrestar a Betssy Chávez y detalla estrategia que planteará ante la OEA

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

CAL acusa a la JNJ y Tomás Gálvez de desacatar reposición de Delia Espinoza por “intereses políticos”

Iván Paredes, jefe del INPE implicado en sobornos e incumplimiento de funciones, no acudió a citación del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Kathy Sheen permanece hospitalizada de

Kathy Sheen permanece hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: “Oren por mis hijitas”

Pamela López arremete contra Pamela Franco por jurar por su hija para negar a Christian Cueva: “No tiene cerebro ni corazón”

Magaly Medina refutó sobre el supuesto guion de Pamela Franco en entrevista: “Ahí se vendió solita, no seas mentirosa”

Hija de Federico Salazar y Katia Condos celebró sus 15 años en fiesta íntima, pero un detalle que sorprendió a todos: “Te amamos”

Christian Domínguez dice que saludó a su hija, pero Magaly Medina lo desmiente con chats: “Mandar flores y no llamar no significa nada”

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 18

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Venezuela vs Canadá HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda HOY: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Uruguay vs Estados Unidos HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025