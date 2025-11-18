Dónde ver Perú vs Chile HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Dónde ver Perú vs Chile por la fecha FIFA 2025

Perú volverá a estar frente a frente con Chile hoy, martes 18 de noviembre, en Sochi por la fecha FIFA 2025. La ‘blanquirroja’ cerrará la última jornada doble del año con la ‘roja’ por segunda vez consecutiva, y tendrá un sabor a revancha.

El ‘Clasico del Pacífico’ se vivió en octubre, cuando los ‘mapochos’ se quedaron con el triunfo por 2-1 en Santiago. El gol de Ben Brereton Díaz y autogol de Matías Lazo marcaron la derrota de la ‘bicolor’. César Inga se lució con golazo, pero no pudo cambiar el destino del encuentro.

El equipo de Manuel Barreto acaba de sacar un empate 1-1 con Rusia con gran anotación de Alex Valera de larga distancia. Ese resultado ayudó en la anímico en el renovado combinado nacional que empezó una nueva etapa tras quedar eliminados de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Mientras que los chilenos tienen un presente similar a la peruana. La escuadra sureña celebró un triunfo por 2-0 con su similar rusa el pasado sábado 15 de noviembre, y eso lo coloca como favorito en el choque con la selección peruana.

El cuadro peruano terminó empatando 1-1 en condición de visita. (Video: Movistar Deportes)

A qué hora empieza Perú vs Chile, amistoso de noviembre por fecha FIFA 2025

El ‘Clásico del Pacífico’ se jugará hoy, martes 18 de noviembre, en el estadio Fisht, situado en la ciudad de Sochi, por la fecha FIFA 2025. La hora establecida es a las 12:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 13:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 14:00 horas.

Dónde ver Perú vs Chile, amistoso de noviembre por fecha FIFA 2025

El vibrante cotejo llegará a todos los hogares peruano porque será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de sus canales 4 y 704 en HD y también por ATV por medio de sus señales 9 y 709 en alta definición. Asimismo, Movistar Deportes televisará el cotejo vía cable y por el aplicativo Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para sus sucriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Sochi con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, y mucho más.

Así llegará Chile al partido

La ‘roja’ logró una victoria significativa por 2-0 con Rusia, resultado que otorga respaldo al entrenador Nicolás Córdova y al plantel, cuestionado en los últimos encuentros. El equipo nacional superó al conjunto local en Sochi pese a que el anfitrión era favorito y comenzó dominando el partido. Con el transcurso de los minutos, los ‘mapochos’ fueron ajustando su juego y consiguió abrir el marcador poco antes del entretiempo gracias a un gol de Gonzalo Tapia.

En la segunda parte, el combinado sureño mantuvo la presión ofensiva y no retrocedió, incluso después de que no se sancionara un penal solicitado por sus jugadores. El plantel mantuvo la calma y administró la ventaja, consolidando su rendimiento defensivo bajo la conducción de Iván Román.

Ya sobre el cierre, Ben Brereton amplió la ventaja con un nuevo gol, repitiendo como goleador tras el reciente amistoso. Chile sostuvo los últimos embates del equipo ruso y concretó un triunfo relevante en este ciclo. Ahora, la delegación chilena permanecerá en territorio ruso para preparar su próximo duelo ante Perú, equipo al que logró vencer en el enfrentamiento anterior realizado en suelo nacional.

Chile le ganó a Rusia en Sochi por la fecha FIFA 2025. (La Roja)