Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Posibles alineaciones del Perú vs Chile por amistoso FIFA 2025.

La selección peruana tuvo complicaciones para llegar a Rusia hace casi una semana, aunque eso no le impidió para que pueda mostrar una performance bastante honrosa al lograr un empate con los dueños de casa. El siguiente amistoso es ante Chile hoy, martes 18 de noviembre, en el estadio Fisht de la ciudad de Sochi, donde la ‘bicolor’ intentará hacerse con el triunfo.

El elenco nacional viene de igualar 1-1 con el cuadro local, que empezó ganando con el gol de Aleksandr Golovin tras una inédita falla en salida de Pedro Gallese. De todos modos, los dirigidos por Manuel Barreto se pudieron recomponer y sellaron la paridad a través de la anotación de Alex Valera.

Sin embargo, la ‘Muñeca’ buscó darle rodaje a los futbolistas que no tuvieron mucho rodaje ante los rusos y disputó otro amistoso, esta vez contra FC Sochi, penúltimo en la Premier League de Rusia. El resultado fue adverso para el combinado patrio con un 5-1, donde el único tanto ‘incaico’ fue obra del ‘sparring’, Francesco Andrealli, volante del equipo primavera de Como 1907 de Italia.

El cuadro peruano terminó empatando 1-1 en condición de visita. (Video: Movistar Deportes)

Posible alineación de la selección peruana

Los dos amistosos que acumula la selección peruana en territorio ruso habrán servido para que varios jugadores empiecen a agarrar el ritmo internacional y busquen hacerse un espacio en el plantel. Bajo esa premisa, Manuel Barreto mandaría al campo un once mezclado respecto al primer duelo con los anfitriones.

Pedro Gallese soltaría los guantes para dejárselos a Diego Romero, quien hasta ahora no ha tenido minutos bajo el mando de la ‘Muñeca’. En cuanto a la línea defensiva, Fabio Gruber arrancaría junto con Renzo Garcés o Miguel Araujo, mientras que César Inga jugaría como lateral derecho y Marcos López iría por la izquierda.

En la mitad de la cancha, Jesús Castillo se pararía como volante ancla, en tanto que Piero Quispe se ubicaría unos metros más adelante. Jairo Concha, por su parte, tomaría el rol de volante ofensivo y posiblemente ‘10′.

Finalmente, la zona ofensiva se compondría por tres elementos: Kevin Quevedo sería el extremo derecho y Maxloren Castro iniciaría por el lado contrario. Asimismo, Alex Valera sería el delantero centro elegido.

Piero Quispe y Fabio Gruber serían titulares en el amistoso Perú vs Chile en Sochi. - créditos: FPF

Diego Enríquez, Luis Abram, Yordy Reyna, Jhonny Vidales, Kenji Cabrera, entre otros jugadores, esperarían en la banca de suplentes de la selección peruana, a la expectativa de poder ingresar durante el compromiso.

Posible alineación de la selección de Chile

Por otro lado, la selección de Chile venció por 2-0 a Rusia con los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton, cortándole así una impresionante racha de 18 cotejos invictos por parte de los locales y dando muestras de una mejora en el funcionamiento colectivo.

Nicolás Córdova, que no contará con el plantel completo debido a la lesión de Francisco Sierralta, se pronunció por el amistoso con Perú y dijo que “seguramente será un partido difícil. Es probable que ellos hagan jugar a futbolistas jóvenes, que están apareciendo, por lo tanto, no hay un patrón para decir ‘la selección peruana juega de esta manera’, y lo mismo pasa con la selección chilena por todos los cambios que hemos estado haciendo”.

El posible once titular que el entrenador chileno propondría sería el siguiente: Lawrence Vigouroux, Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamin Kuscevic, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano, Darío Osorio y Gonzalo Tapia.