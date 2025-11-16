Luis Advíncula asumió toda la culpa del repechaje rumbo a Qatar 2022: “No fuimos al Mundial porque yo fallé, no por Valera”

Luis Advíncula asumió la culpa de la eliminación de Perú en el repechaje rumbo a Qatar 2022. Crédito: Agencias

Luis Advíncula volvió a abrir una de las heridas más dolorosas, la que dejó el repechaje rumbo a Qatar 2022. A tres años de aquella fatídica noche en Doha, el lateral peruano hizo una reflexión profunda sobre lo ocurrido y asumió por completo la responsabilidad de la eliminación ante Australia, un episodio que aún marca a la generación que estuvo a un paso de disputar su segundo Mundial consecutivo.

La selección peruana llegó a la repesca tras un proceso histórico con Ricardo Gareca, pero una tanda de penales frustró el sueño de volver a una Copa del Mundo. En aquella serie fallaron Advíncula y Alex Valera, aunque fue el delantero quien quedó ante las cámaras como la imagen del dolor. Hoy, el jugador de Boca Juniors, decidió romper el silencio y eximir de la culpa al delantero de Universitario de Deportes.

“Yo siempre voy a decir que al final no se pudo ir (al Mundial) porque yo fallé. Algunos dicen que Valera falló, pero el responsable era yo, porque yo tenía más espalda, yo tenía más partidos en la selección y debí meter ese penal. Tuve la mala suerte de que choque en el palo y salga la pelota, no le choca al arquero y se pasea por toda la línea. Pero siempre voy a decir que fue por mí. Yo soy el primer autocrítico siempre”, señaló en diálogo con Luis Guadalupe para el programa ‘La Fe de Cuto’.

Visiblemente afectado al recordar ese episodio, el popular ‘Bolt’ reveló también el impacto emocional que vivió tras el partido en Doha. “Si yo pateaba y la metía, metíamos los cinco (penales) y estábamos en el Mundial porque Gallese ya había atajado un penal. Fue uno de los días más jodidos que me ha dado el fútbol. No comí, no dormí. Lo único que me salvó fue que saliendo de ahí pasé a buscar a mis hijos y me los traje a Argentina. Al menos, ellos me confortaron. Si no hubiera sido por ellos...”, confesó.

Perú perdió en penales tras remates errados de Alex Valera y Luis Advíncula.

Un capítulo doloroso e imborrable

En medio de la conversación, ‘Cuto’ Guadalupe buscó aliviar el peso emocional que cargaba Advíncula, recordándole que asumir un penal decisivo no está al alcance de cualquiera y que incluso las mayores leyendas del fútbol han fallado en momentos cruciales. “No cualquiera va a patear un penal; han fallado Pelé, Maradona…”, remarcó el exfutbolista.

Advíncula, sin embargo, reconoció que esa noche en Doha quedará marcada para siempre en su carrera y en su vida. Aseguró que, de haber convertido el penal, Perú habría logrado un hito histórico: su clasificación a un segundo Mundial consecutivo. Para él, ese logro habría provocado “una verdadera locura” en el país, un sueño que se escapó por centímetros, tal como recordó.

Falla el penal Advíncula en el Perú vs Australia. Video: TNT Sports Chile

Pese al dolor del pasado y a la reciente eliminación en las Eliminatorias al Mundial 2026, el lateral no cierra la puerta al futuro de la selección peruana. Con un recambio generacional en marcha, Advíncula podría convertirse en uno de los jugadores de mayor experiencia del próximo proceso, aunque tendrá competencia directa en su puesto: Oliver Sonne y Matías Lazo aparecen como alternativas que ya pisan fuerte.

Aun así, el defensor de Boca Juniors se mantiene firme: quiere seguir luchando por la camiseta que lo marcó en las buenas y en las malas. Y aunque aquella “mancha” siempre lo acompañe, también se convierte en un motor para volver a intentarlo.