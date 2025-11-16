Perú Deportes

Luis Advíncula asumió toda la culpa del repechaje rumbo a Qatar 2022: “No fuimos al Mundial porque yo fallé, no por Valera”

El defensor de la selección peruana se atribuyó la responsabilidad de la derrota por penales ante Australia y reveló el impacto emocional que sufrió después del partido: “No comí ni dormí”

Guardar
Luis Advíncula asumió la culpa
Luis Advíncula asumió la culpa de la eliminación de Perú en el repechaje rumbo a Qatar 2022. Crédito: Agencias

Luis Advíncula volvió a abrir una de las heridas más dolorosas, la que dejó el repechaje rumbo a Qatar 2022. A tres años de aquella fatídica noche en Doha, el lateral peruano hizo una reflexión profunda sobre lo ocurrido y asumió por completo la responsabilidad de la eliminación ante Australia, un episodio que aún marca a la generación que estuvo a un paso de disputar su segundo Mundial consecutivo.

La selección peruana llegó a la repesca tras un proceso histórico con Ricardo Gareca, pero una tanda de penales frustró el sueño de volver a una Copa del Mundo. En aquella serie fallaron Advíncula y Alex Valera, aunque fue el delantero quien quedó ante las cámaras como la imagen del dolor. Hoy, el jugador de Boca Juniors, decidió romper el silencio y eximir de la culpa al delantero de Universitario de Deportes.

“Yo siempre voy a decir que al final no se pudo ir (al Mundial) porque yo fallé. Algunos dicen que Valera falló, pero el responsable era yo, porque yo tenía más espalda, yo tenía más partidos en la selección y debí meter ese penal. Tuve la mala suerte de que choque en el palo y salga la pelota, no le choca al arquero y se pasea por toda la línea. Pero siempre voy a decir que fue por mí. Yo soy el primer autocrítico siempre”, señaló en diálogo con Luis Guadalupe para el programa ‘La Fe de Cuto’.

Visiblemente afectado al recordar ese episodio, el popular ‘Bolt’ reveló también el impacto emocional que vivió tras el partido en Doha. “Si yo pateaba y la metía, metíamos los cinco (penales) y estábamos en el Mundial porque Gallese ya había atajado un penal. Fue uno de los días más jodidos que me ha dado el fútbol. No comí, no dormí. Lo único que me salvó fue que saliendo de ahí pasé a buscar a mis hijos y me los traje a Argentina. Al menos, ellos me confortaron. Si no hubiera sido por ellos...”, confesó.

Perú perdió en penales tras
Perú perdió en penales tras remates errados de Alex Valera y Luis Advíncula.

Un capítulo doloroso e imborrable

En medio de la conversación, ‘Cuto’ Guadalupe buscó aliviar el peso emocional que cargaba Advíncula, recordándole que asumir un penal decisivo no está al alcance de cualquiera y que incluso las mayores leyendas del fútbol han fallado en momentos cruciales. “No cualquiera va a patear un penal; han fallado Pelé, Maradona…”, remarcó el exfutbolista.

Advíncula, sin embargo, reconoció que esa noche en Doha quedará marcada para siempre en su carrera y en su vida. Aseguró que, de haber convertido el penal, Perú habría logrado un hito histórico: su clasificación a un segundo Mundial consecutivo. Para él, ese logro habría provocado “una verdadera locura” en el país, un sueño que se escapó por centímetros, tal como recordó.

Falla el penal Advíncula en el Perú vs Australia. Video: TNT Sports Chile

Pese al dolor del pasado y a la reciente eliminación en las Eliminatorias al Mundial 2026, el lateral no cierra la puerta al futuro de la selección peruana. Con un recambio generacional en marcha, Advíncula podría convertirse en uno de los jugadores de mayor experiencia del próximo proceso, aunque tendrá competencia directa en su puesto: Oliver Sonne y Matías Lazo aparecen como alternativas que ya pisan fuerte.

Aun así, el defensor de Boca Juniors se mantiene firme: quiere seguir luchando por la camiseta que lo marcó en las buenas y en las malas. Y aunque aquella “mancha” siempre lo acompañe, también se convierte en un motor para volver a intentarlo.

Temas Relacionados

Luis AdvínculaSelección peruanaAlex ValeraQatar 2022peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El cuadro ‘blanquiazul’ intentará mantener su condición de imbatible ante un rival que arriba en alza tras sumar victorias importantes en las últimas jornadas. Aquí podrás seguir todas las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs Géminis EN

Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día contará con varios encuentros en el marco de las Eliminatorias 2026 de la UEFA, así como de otros torneos de gran relevancia

Partidos de hoy, domingo 16

Simone Scherer anticipa su retiro y sueña con un último año junto a su hermana: “Jugaremos donde nos quieran a las dos”

La central de la San Martín confirmó que la próxima temporada será el cierre de su carrera y adelantó que buscará compartir equipo con su gemela, Marina Scherer, exjugadora de Alianza Lima

Simone Scherer anticipa su retiro

Jean Ferrari fulminó a Ricardo Gareca tras declaraciones sobre la selección peruana: “Estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista”

El director general de fútbol de la FPF arremetió contra el técnico argentino, quien defendió su postura sobre la presencia de jugadores experimentados en la ‘bicolor’

Jean Ferrari fulminó a Ricardo

Felipe Chávez repasó su primera aparición con la selección peruana: “Fue un gran honor y un mayor orgullo jugar por mi patria”

El prometedor mediocentro del FC Bayern no olvida su inicio oficial con la ‘bicolor’, a la que espera ofrecerle alegrías por muchos años. “La experiencia sigue siendo increíble”, dijo

Felipe Chávez repasó su primera
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Francisco Sagasti será procesado por

Francisco Sagasti será procesado por presunto abuso de autoridad: Poder Judicial programó audiencia virtual para este 19 de noviembre

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Puno advierte protestas si José Jerí pisa la región: dirigentes rechazan su visita en plena gira presidencial

Guillermo Bermejo usó comisión del Congreso para dar empleo a militantes de su partido

Estado de emergencia no convence: 71% no ve cambios y solo 27% percibe mejoras, según Datum

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz caminó con Shakira

Susy Díaz caminó con Shakira y le dio un abrazo antes de salir a su concierto en Lima

Murió Walter León, autor de “Colegiala” y referente de la cumbia peruana, a los 72 años

Shakira en Lima: Desde Susy Díaz caminando con la ‘Loba’, hasta la Orquesta Filarmónica tocando en el escenario

Sergio Coloma sorprendió a Natalia Salas al escribirle una canción y cantarla en su matrimonio

Natalia Salas y Sergio Coloma: lágrimas, baile y todos los invitados famosos que celebraron junto a la pareja su historia de amor

DEPORTES

Alianza Lima vs Géminis EN

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Simone Scherer anticipa su retiro y sueña con un último año junto a su hermana: “Jugaremos donde nos quieran a las dos”

Jean Ferrari fulminó a Ricardo Gareca tras declaraciones sobre la selección peruana: “Estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista”

Felipe Chávez repasó su primera aparición con la selección peruana: “Fue un gran honor y un mayor orgullo jugar por mi patria”