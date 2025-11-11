Felipe Vizeu respalda su rendimiento en Sporting Cristal: “Me siento bien, tengo la mente despejada para jugar mi mejor fútbol”

Felipe Vizeu suma dos goles en siete apariciones con Sporting Cristal. - Crédito: Paloma del Solar

Aunque los registros goleadores están lejos de ser los esperados por el cartel que presume, Felipe Vizeu siente que atraviesa un grato momento con Sporting Cristal, club que apostó por su contratación a mediados de la temporada, sobre todo por la reciente confirmación de la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Acerca de su rendimiento en La Florida, el ariete brasileño ha evidenciado una mirada positiva compartida con AV Assessoria de Imprensa: "Me siento bien en este nuevo reto y, sobre todo, tengo la mente despejada para jugar mi mejor fútbol. Esta clasificación para la Libertadores me dará aún más confianza en este tramo final del año que tenemos por delante".

Felipe Vizeu agradeciendo a Dios por el doblete saldado contra Ayacucho FC, en el Rímac. - Crédito: Mauro Colán

Felipe Vizeu, además, aprovechó la oportunidad para realizar una valoración personal de su participación en el lance contra Cienciano, en el estadio Alberto Gallardo, por la penúltima jornada del Torneo Clausura 2025. Inicialmente, el CT de Sporting Cristal había decidido reservarlo, pero frente a un inicio comprometedor se echó mano de su experiencia. El movimiento resultó favorable.

“Era muy importante para nosotros. Jugábamos en casa y teníamos la responsabilidad de ganar el partido. Nos vimos abajo en el marcador, pero hicimos una gran segunda parte y remontamos. Estoy contento con mi actuación, sobre todo por haber participado en las jugadas decisivas que propiciaron los goles de nuestro equipo”, subrayó.

El delantero brasileño puso el 2-0 ante los 'zorros'. (Video: L1MAX)

Vizeu, bajo la lupa

El arribo de Felipe Vizeu en el Rímac, en reemplazo del artillero Martín Cauteruccio, fue percibido por una gran facción de hinchas de Sporting Cristal como un acto de desesperación por parte de la directiva. A pesar de su resonante hoja de vida, con pasajes impresionantes por Flamengo y Udinese, su actualidad dejaba mucho que desear.

Aun así se le dio el beneficio de la duda a un delantero que muy pronto comenzó a despertar dudas. En sus primeras apariciones en Liga 1 denotaba las ganas de hacer bien las cosas, pero con solo esfuerzo no era suficiente para convencer a la fanaticada.

Sporting Cristal goleó 3-0 a Ayacucho FC con doblete de Felipe Vizeu por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 - Crédito: Lis Profesional.

Pudo redimirse Vizeu con un doblete frente a Ayacucho FC ayudando a los suyos a obtener una goleada en casa. A partir de esa actuación las esperanzas volvieron a crecer desmesuradamente esperando una tendencia goleadora.

Sin embargo, al delantero brasileño vio frenada su participación con Sporting Cristal producto de una dolencia en la espalda que no solo lo imposibilitó de jugar, también de entrenarse. La situación caló hondo entre los hinchas, quienes volvieron a criticar su contratación y al día de hoy observan con recelo su continuidad.

El brasileño puso el 3-0 parcial. (Video: L1MAX)

Cristal, camino enredado

La temporada 2025 del Sporting Cristal en la Liga 1 ha sido realmente turbulenta. En la primera parte del año se observó una seria problemática a nivel deportivo, lo que ocasionó el desmarque definitivo del entrenador Guillermo Farré, cuyo estilo de juego nunca marcó diferencias en la interna.

Con la llegada de Paulo Autuori, un viejo conocido de la casa, se revitalizaron las energías en La Florida, mas aún cuando los primeros compases del Torneo Clausura 2025 fueron fructíferos hasta el punto de ubicarse, de manera parcial, en la cima de la clasificación.

Christofer Gonzales, el jerarca de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Sin embargo, esa solidez quedó empañada por varias irregularidades en la fase acumulada donde terminaron muy lejos de la cima general. Cristal mostró buena reacción en ciertos partidos (como la remontada frente a ADT con goles de Leandro Sosa), pero también evidenció graves lagunas defensivas.

Además, la situación contractual de muchos jugadores genera incertidumbre para el futuro del club. En resumen: Sporting Cristal ha sido un plantel con talento y momentos de brillantez, pero que terminó pagando caro sus irregularidades.