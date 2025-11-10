Perú Deportes

Selección peruana sufre su primera baja para amistosos ante Rusia y Chile: Joao Grimaldo fue desafectado de la convocatoria

La FPF confirmó que el extremo de 22 años quedó fuera de la convocatoria y no podrá unirse a la ‘bicolor’ en la próxima fecha FIFA de noviembre, luego de diagnosticarse una lesión

La selección peruana sufrió su primera baja de cara a los amistosos internacionales ante Rusia y Chile, programados para la próxima fecha FIFA de noviembre. El combinado nacional, dirigido de manera interina por Manuel Barreto, no podrá contar con Joao Grimaldo, quien quedó desafectado de la convocatoria tras sufrir una lesión que lo impedirá participar en esta gira europea.

A través de un comunicado oficial, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que el extremo de 22 años no participará de los encuentros tras conocerse los resultados de los exámenes médicos a los que fue sometido. El futbolista del Riga FC de Letonia no pudo integrarse al viaje de la delegación nacional rumbo a San Petersburgo, donde la ‘bicolor’ medirá fuerzas con los rusos.

“Luego de recibir los resultados de los estudios médicos realizados al futbolista Joao Grimaldo (...) se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de La Bicolor para la presente fecha FIFA”, señala el pronunciamiento difundido por la FPF este domingo 9 de noviembre.

La noticia representa un golpe sensible para el comando técnico interino de Manuel Barreto, que pierde a uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel. Grimaldo, de 22 años, atraviesa un gran momento en Letonia y fue una de las figuras —sino la más destacada— del amistoso disputado ante Chile en octubre, donde su velocidad, regate y atrevimiento marcaron diferencias en ataque.

El extremo formado en Sporting Cristal había sido convocado nuevamente para estos duelos internacionales con la expectativa de consolidarse en la selección absoluta. Sin embargo, la lesión lo dejará fuera de acción y no podrá estar disponible para los choques ante Rusia y Chile, previstos para el 12 y 18 de noviembre, respectivamente.

Por el momento, la FPF no ha confirmado si el comando técnico convocará a un reemplazante para ocupar su lugar. Todo apunta a que la selección afrontará los amistosos en San Petersburgo y Sochi con el grupo actual, sin incorporar a ningún jugador adicional. Lo cierto es que Joao Grimaldo deberá centrarse ahora en su proceso de recuperación, con el objetivo de volver a estar disponible para el comando técnico en las próximas fechas internacionales.

Contratiempos en el viaje a Europa

La preparación de la ‘bicolor’ rumbo a los amistosos de noviembre no estuvo exenta de inconvenientes. La delegación peruana enfrentó un imprevisto con la aerolínea Air France, lo que obligó al plantel a permanecer un día más en Lima antes de poder iniciar su travesía hacia Europa. Esta situación alteró el cronograma de viaje y generó preocupación en el comando técnico, que había planificado llegar con mayor anticipación a San Petersburgo para completar los últimos entrenamientos previos al duelo ante Rusia.

El problema logístico afectó la planificación general de la selección, que tuvo que reorganizar sus horarios de descanso y práctica mientras se gestionaba una nueva salida desde la capital. A pesar de las dificultades, el grupo se mantuvo concentrado y siguió trabajando bajo las indicaciones de Manuel Barreto, enfocado en aprovechar al máximo el tiempo disponible antes del viaje.

Finalmente, la ‘bicolor’ logró partir rumbo al continente europeo, con el objetivo de dejar atrás los contratiempos y llegar en óptimas condiciones para disputar su primer amistoso de la gira. El plantel confía en poder cumplir con el plan deportivo establecido y continuar fortaleciendo el proceso de renovación del equipo nacional en esta fecha FIFA.

