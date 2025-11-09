Sandra Ostos se emociona por la histórica participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Es una locura, la expectativa está a full”

Sandra Ostos llegó a Alianza Lima con la consigna de trascender. - Crédito: Fernando Mejía

Sandra Ostos ha llegado a Alianza Lima con el único propósito de trascender. Cuenta con varios escenarios para hacerlo, siendo el Mundial de Clubes 2025 uno de los más importantes. Allí quiere hacerse notar junto con el resto de sus compañeras, aunque comprende que la decisión final pasará por la lectura de Facundo Morando.

En una reciente entrevista ofrecida al espacio ‘Se Formaron Las Parejas’, la voleibolista peruana ha admitido que todo el grupo no sale de su asombro por disputar un campeonato de envergadura que le dará otro status al equipo. Por su lado, aprovecha cada uno de los entrenamientos para redoblar esfuerzos con el fin de que sea considerada para algún envite de la Fase de Grupos.

Sandra Ostos vestida con la indumentaria morada en Alianza Lima. - Crédito: Axel Zamorano

“Es una locura, la expectativa está a full. Estoy muy emocionada, muy motivada a seguir creciendo día a día, a llegar mucho mejor física y mentalmente. También estoy muy orgullosa de participar, espero que se me dé la oportunidad de jugar y trabajaré duro para eso”, dijo Ostos.

Alianza Lima, vigente bicampeón de la Liga Peruana de Vóley, se ganó el derecho de participar en el Mundial de Clubes FIVB 2025 tras quedar en el segundo lugar del Campeonato Sudamericano de Clubes. En la final no pudo sacar adelante el juego contra Dentil Praia, oponente al que se llevó por delante en la Primera Ronda.

Llamada

Sandra Ostos siempre tuvo el anhelo de representar a Alianza Lima. Su familia íntegramente es simpatizante del club de La Victoria, lo que ha generado una identificación plena en ella. Concluido el periodo pasado, mientras se disponía a continuar defendiendo la elástica del Circolo Sportivo Italiano, recibió una llamada que le cambió la vida.

“De la nada llega una llamada en la noche, yo estaba yendo a comprar a la tienda, y era Cenaida [Uribe]. Me hizo la pregunta de si quería ir a Alianza Lima. En ese momento estaba con una amiga, gritamos de emoción. Sé que mis amigas se alegran de mis logros, pero aún no se cerraba nada. Llegó el día siguiente, hablamos 40 minutos con Cenaida y firmamos en Matute. Se dieron las cosas así de rápidas”, manifestó.

Sandra Ostos, profesional desde 2016, disputará su primera etapa en Alianza Lima. Crédito: Alianza Lima.

El desplazamiento al barrio de Matute y al coliseo Miguel Grau es un motivo de felicidad constante para Ostos, quien está firmemente comprometida con los objetivos planteados dentro de club. Por tal motivo comprende que una importante facción de la fanaticada está de su lado en cada fin de semana.

“El equipo viene trabajando muy duro y esforzándose a mil. El profesionalismo está full y por ende venimos preparadas para enfrentar los retos que se nos atraviesan. Que se me diera la Noche Blanquiazul en la presentación fue una presión grande que pude manejar. Estoy preparada para afrontar los partidos de alta competencia sin dejar de trabajar día a día. Nunca dejé de luchar”, sumó Sandra.