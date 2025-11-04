CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO: presidente José Jerí dio inicio al foro empresarial

El foro CADE Ejecutivos 2025 reunirá a líderes empresariales, autoridades y personalidades nacionales e internacionales en el Centro de Convenciones de Lima.

La 63.ª edición de CADE Ejecutivos 2025 comenzará la tarde de este martes 4 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, marcando el regreso del foro empresarial más importante del país a la capital después de 17 años. Organizado por IPAE Acción Empresarial y bajo el lema “Firmes en la acción, ¡por la patria!”, el evento reunirá a líderes empresariales, autoridades y personalidades nacionales e internacionales para debatir sobre gobierno, seguridad, crecimiento y los principales desafíos del Perú en un contexto electoral y de desconfianza institucional.

Este año destaca la participación confirmada del presidente José Jerí, quien será el primer jefe de Estado en asistir a una edición de CADE Ejecutivos luego de cuatro años de ausencia presidencial. En las ediciones anteriores, la distancia entre el Ejecutivo y el sector privado se acentuó con la inasistencia de Dina Boluarte y Pedro Castillo. CADE Ejecutivos 2025 contará con una agenda transversal centrada en cinco ejes temáticos y abrirá con el mensaje presidencial y paneles sobre libertad, seguridad y liderazgo empresarial.

Finalizada la intervención de Jerí, inicia el ciclo ‘Libertad y crecimiento’. La libertad como base de la prosperidad. Instituciones fuertes, Estado de derecho y democracia para construir el futuro. Riesgos del populismo y autoritarismo en la región.

La expositora es Cayetana Álvarez de Toledo (España), Diputada española, periodista y escritora, bajo la conducción de Diego de la Torre, Presidente del Directorio de La Viga y Quikrete Perú.

José Jerí llama a la reconciliación y unidad nacional Dejemos la confrontación estéril

José Jerí se presenta en el CADE y hace un repaso del cierre económico del año a nivel país

En su mensaje a los participantes, Gonzalo Galdós, presidente del CADE, pide a nombre de los empresarios a los ciudadanos que no se delegue la democracia, y pide que voten de manera informada: “El Perú no tiene tiempo que perder”

El presidente interino de la República, José Jerí, llega a las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima para el primer día de CADE 2025

CADE Ejecutivos 2025 queda oficialmente inaugurado por Gonzalo Galdós y Ana María León

Gonzalo Galdós, presidente del CADE, toma la palabra y da la bienvenida a la nueva edición del CADE Ejecutivos 2025

CADE Ejecutivos 2025: Día 1

CADE Ejecutivos 2025 empieza este 4 de noviembre.

La jornada inaugural de CADE Ejecutivos 2025 estará centrada en el análisis del contexto nacional, el fortalecimiento institucional y los retos clave para el crecimiento económico y la seguridad en el país.

Desde la tarde se sucederán ponencias y paneles con participación de destacados referentes empresariales, políticos y de la sociedad civil, acompañados por el esperado mensaje presidencial y espacios de debate sobre liderazgo y reformas.

15:30 – 15:45 | Inauguración de CADE Ejecutivos 2025

Presentación del tema y propósito de la edición 63.

Expositores: Gonzalo Galdos (Presidente de IPAE Acción Empresarial), María Isabel León (Presidenta de CADE Ejecutivos 2025)

15:50 – 16:05 | Palabras de bienvenida

Mensaje a los participantes de CADE Ejecutivos 2025.

Expositor: José Jerí (Presidente de la República del Perú)

16:10 – 16:50 | Libertad y crecimiento

Exposición sobre la libertad como base de la prosperidad, la importancia de instituciones fuertes y los riesgos del populismo en la región.

Expositora: Cayetana Álvarez de Toledo (España), diputada, periodista y escritora

Conductor: Diego de la Torre (Presidente del Directorio de La Viga y Quikrete Perú)

17:25 – 18:25 | Sin seguridad pública no hay economía ni democracia. ¿Cómo enfrentamos las economías ilegales y la corrupción?

Análisis del impacto del crimen organizado, las mafias y un sistema judicial debilitado sobre la economía nacional y las respuestas para restablecer el orden.

Expositores: Francisco Calisto (Vicealmirante (r) de la Marina de Guerra del Perú), Juan Villarán (exasesor de PCM y del Minjus, exvicepresidente de INPE)

Conductor: Fernando Rospigliosi (Presidente del Congreso de la República del Perú ad interim, exministro del Interior)

18:30 – 19:25 | Liderazgo empresarial: ¿Cómo seguimos creciendo?

Panel internacional sobre cómo el sector privado puede impulsar confianza, inversión y competitividad en escenarios inciertos.

Panelistas: Eva Arias (Perú, Compañía Minera Poderosa), Bernardo Larraín (Chile, Empresas CMPC), José Luis Manzano (Argentina, Integra Holding), Isabel Noboa (Ecuador, Nobis Holding de Inversiones)

Conductora: Gabriela Frías (México, periodista de CNN)

