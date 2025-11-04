Perú

CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO: presidente José Jerí dio inicio al foro empresarial

Bajo el lema “Firmes en la acción, ¡por la patria!”, el foro empresarial más importante del Perú vuelve a la capital, reuniendo a líderes nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos del país en un contexto de elecciones y desconfianza institucional

Guardar
El foro CADE Ejecutivos 2025
El foro CADE Ejecutivos 2025 reunirá a líderes empresariales, autoridades y personalidades nacionales e internacionales en el Centro de Convenciones de Lima.

La 63.ª edición de CADE Ejecutivos 2025 comenzará la tarde de este martes 4 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, marcando el regreso del foro empresarial más importante del país a la capital después de 17 años. Organizado por IPAE Acción Empresarial y bajo el lema “Firmes en la acción, ¡por la patria!”, el evento reunirá a líderes empresariales, autoridades y personalidades nacionales e internacionales para debatir sobre gobierno, seguridad, crecimiento y los principales desafíos del Perú en un contexto electoral y de desconfianza institucional.

Este año destaca la participación confirmada del presidente José Jerí, quien será el primer jefe de Estado en asistir a una edición de CADE Ejecutivos luego de cuatro años de ausencia presidencial. En las ediciones anteriores, la distancia entre el Ejecutivo y el sector privado se acentuó con la inasistencia de Dina Boluarte y Pedro Castillo. CADE Ejecutivos 2025 contará con una agenda transversal centrada en cinco ejes temáticos y abrirá con el mensaje presidencial y paneles sobre libertad, seguridad y liderazgo empresarial.

Finalizada la intervención de Jerí, inicia el ciclo ‘Libertad y crecimiento’. La libertad como base de la prosperidad. Instituciones fuertes, Estado de derecho y democracia para construir el futuro. Riesgos del populismo y autoritarismo en la región.

La expositora es Cayetana Álvarez de Toledo (España), Diputada española, periodista y escritora, bajo la conducción de Diego de la Torre, Presidente del Directorio de La Viga y Quikrete Perú.

José Jerí llama a la reconciliación y unidad nacional Dejemos la confrontación estéril

José Jerí llama a la reconciliación y unidad nacional Dejemos la confrontación estéril. YouTube

José Jerí se presenta en el CADE y hace un repaso del cierre económico del año a nivel país

José Jerí se presenta en el CADE y hace un repaso del cierre económico del año a nivel país. YouTube

En su mensaje a los participantes, Gonzalo Galdós, presidente del CADE, pide a nombre de los empresarios a los ciudadanos que no se delegue la democracia, y pide que voten de manera informada: “El Perú no tiene tiempo que perder”

El presidente interino de la República, José Jerí, llega a las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima para el primer día de CADE 2025

José Jerí llega a las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima para el primer día de CADE 2025. Canal N

CADE Ejecutivos 2025 queda oficialmente inaugurado por Gonzalo Galdós y Ana María León

CADE Ejecutivos 2025 queda oficialmente inaugurado por Gonzalo Galdós y Ana María León. Canal N

Gonzalo Galdós, presidente del CADE, toma la palabra y da la bienvenida a la nueva edición del CADE Ejecutivos 2025

CADE Ejecutivos 2025: Día 1

CADE Ejecutivos 2025 empieza este
CADE Ejecutivos 2025 empieza este 4 de noviembre.

La jornada inaugural de CADE Ejecutivos 2025 estará centrada en el análisis del contexto nacional, el fortalecimiento institucional y los retos clave para el crecimiento económico y la seguridad en el país.

Desde la tarde se sucederán ponencias y paneles con participación de destacados referentes empresariales, políticos y de la sociedad civil, acompañados por el esperado mensaje presidencial y espacios de debate sobre liderazgo y reformas.

  • 15:30 – 15:45 | Inauguración de CADE Ejecutivos 2025

Presentación del tema y propósito de la edición 63.

Expositores: Gonzalo Galdos (Presidente de IPAE Acción Empresarial), María Isabel León (Presidenta de CADE Ejecutivos 2025)

  • 15:50 – 16:05 | Palabras de bienvenida

Mensaje a los participantes de CADE Ejecutivos 2025.

Expositor: José Jerí (Presidente de la República del Perú)

  • 16:10 – 16:50 | Libertad y crecimiento

Exposición sobre la libertad como base de la prosperidad, la importancia de instituciones fuertes y los riesgos del populismo en la región.

Expositora: Cayetana Álvarez de Toledo (España), diputada, periodista y escritora

Conductor: Diego de la Torre (Presidente del Directorio de La Viga y Quikrete Perú)

  • 17:25 – 18:25 | Sin seguridad pública no hay economía ni democracia. ¿Cómo enfrentamos las economías ilegales y la corrupción?

Análisis del impacto del crimen organizado, las mafias y un sistema judicial debilitado sobre la economía nacional y las respuestas para restablecer el orden.

Expositores: Francisco Calisto (Vicealmirante (r) de la Marina de Guerra del Perú), Juan Villarán (exasesor de PCM y del Minjus, exvicepresidente de INPE)

Conductor: Fernando Rospigliosi (Presidente del Congreso de la República del Perú ad interim, exministro del Interior)

  • 18:30 – 19:25 | Liderazgo empresarial: ¿Cómo seguimos creciendo?

Panel internacional sobre cómo el sector privado puede impulsar confianza, inversión y competitividad en escenarios inciertos.

Panelistas: Eva Arias (Perú, Compañía Minera Poderosa), Bernardo Larraín (Chile, Empresas CMPC), José Luis Manzano (Argentina, Integra Holding), Isabel Noboa (Ecuador, Nobis Holding de Inversiones)

Conductora: Gabriela Frías (México, periodista de CNN)

/peru/2025/11/03/cade-ejecutivos-2025-confirma-la-presencia-de-jose-jeri-presidente-de-la-republica-vuelve-a-foro-empresarial-luego-de-4-anos/

Temas Relacionados

CADE 2025Cade Ejecutivos 2025Jose Jeríperu-economia

Más Noticias

Mario Hart juega ping pong y da concierto, pero guarda silencio por viaje de Korina Rivadeneira: “Se aceptan retadores serios”

Mientras Korina se aleja del país por motivos personales y de salud, el piloto sorprende al aparecer disfrutando de una tarde de ping pong sin mencionar a su esposa

Mario Hart juega ping pong

México rechaza ruptura diplomática con Perú y defiende asilo a Betssy Chávez: “Actuamos conforme al derecho internacional”

La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió al Perú y aseguró que el asilo diplomático concedido a Betssy Chávez se hizo conforme a la Convención de Caracas de 1954 y no representa “un acto inamistoso”

México rechaza ruptura diplomática con

Korina Rivadeneira llegó a Venezuela tras dejar el Perú y vive emotivo reencuentro con su familia y amigos: “Después de 10 años”

En medio de rumores de crisis matrimonial, la exchica reality compartió su regreso al país llanero y un reencuentro familiar lleno de nostalgia y ternura

Korina Rivadeneira llegó a Venezuela

Perú gana el Campeonato Mundial de la Carne 2025 en Buenos Aires y se impone a potencias como Argentina, Brasil e Irlanda

Con más de 5 millones de bovinos y un estatus sanitario libre de fiebre aftosa, el país refuerza su reputación internacional en calidad y sostenibilidad

Perú gana el Campeonato Mundial

¿Quién es Helen Ballón, actual pareja de Claudio Pizarro y madre de su bebé de siete meses?

A los 47 años, el exfutbolista vive una nueva etapa lejos de las canchas y acompañado de su pareja, una peruana amante del arte y el yoga

¿Quién es Helen Ballón, actual
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú y México: los impasses

Perú y México: los impasses diplomáticos que marcaron sus relaciones desde la caída de Pedro Castillo

Funcionario de México defiende asilo a Betssy Chávez y dice que “la amistad con el pueblo peruano continúa”

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Pedro Castillo intenta hacer un espectáculo sobre el asilo de Betssy Chávez, pero jueza lo detiene

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart juega ping pong

Mario Hart juega ping pong y da concierto, pero guarda silencio por viaje de Korina Rivadeneira: “Se aceptan retadores serios”

Korina Rivadeneira llegó a Venezuela tras dejar el Perú y vive emotivo reencuentro con su familia y amigos: “Después de 10 años”

¿Quién es Helen Ballón, actual pareja de Claudio Pizarro y madre de su bebé de siete meses?

Flor Polo se niega a responder sobre funciones de diputados y Gigi Mitre explota: “Necesitamos representantes con formación”

Gianella Ydoña revela que Josimar aún la busca: “Siempre me dice que soy su esposa”

DEPORTES

Fabio Gruber no sale de

Fabio Gruber no sale de su asombro por el ritmo creciente de su carrera que lo llevará a la selección peruana: “Es un regalo del cielo”

“Siempre me han subestimado”: Aldo Corzo reflexionó sobre la falta de confianza hacia su rendimiento en la selección peruana

Piero Quispe quedó dolido con Óscar Ibáñez por dejarlo fuera de la selección peruana: “Cuando vi la lista, había cinco jugadores sin continuidad”

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online del duelo en Anfield por Champions League 2025/2026

Pablo Bueno con Infobae Perú: la pasión alrededor de Los Chankas, por qué se fue de Sport Boys y la amistad con Williams Riveros