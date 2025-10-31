Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial de la final en Lima de la Copa Libertadores 2025

Fecha de la final de Copa Libertadores 2025: Palmeiras y Flamengo buscarán el título en Lima - Crédito: Conmebol.

Después de una temporada llena de intensidad y emociones, ya se definieron los finalistas de la Copa Libertadores 2025, el torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica. Tras superar un exigente camino y superar duelos decisivos en las etapas eliminatorias, Palmeiras y Flamengo se ganaron su lugar en el partido definitivo por el título, que promete ser un verdadero espectáculo de alto nivel en Lima, la capital peruana.

Ambos equipos brasileños demostraron un rendimiento destacado a lo largo del torneo. El ‘Verdão’ mostró constancia y nunca bajó los brazos, asegurando su pase a la última ronda con un juego sólido y estratégico. Por su parte, el ‘Mengão’ deslumbró con su potencia ofensiva y su capacidad para imponerse en los momentos más críticos, ganándose con mérito su presencia en la cita decisiva.

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial de la final de la Copa Libertadores 2025

La gran final entre Palmeiras y Flamengo está prevista para desarrollarse el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate, según la programación oficial la Conmebol. Se espera que este encuentro acapare la atención de todo el continente. Aunque el horario exacto aún no ha sido confirmado, la organización lo anunciará próximamente.

Disputada en sede neutral, este duelo no solo definirá al campeón de Sudamérica, sino que también promete un duelo vibrante entre dos de los equipos más poderosos de Brasil. La experiencia de ambos clubes en instancias decisivas y la pasión de sus hinchadas serán factores determinantes en un enfrentamiento que se anticipa intenso y de alto nivel. Sin dudas, será una cita imperdible para los aficionados al fútbol y un espectáculo que marcará la historia del torneo.

Evento se llevará a cabo en noviembre. (Video: Conmebol)

Los finalistas de la Copa Libertadores 2025

Flamengo fue el primero en sellar su pase a la gran final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto carioca superó una dura serie ante Racing Club, imponiéndose 1-0 en la ida disputada en Brasil, gracias a un gol de Jorge Carrascal, y sosteniendo un empate sin goles en la vuelta en Argentina. Con este resultado, el ‘Mengão’ accede a la quinta final de su historia en el certamen continental.

Por su parte, Palmeiras protagonizó una auténtica hazaña. Tras caer por un contundente 3-0 en el partido de ida en Ecuador ante LDU de Quito, el equipo dirigido por Abel Ferreira se repuso con carácter y fútbol. En la revancha, disputada en São Paulo, el ‘Verdão’ logró una remontada épica al imponerse 4-0, con tantos de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y un doblete de Raphael Veiga, sellando su boleto a su séptima definición en la historia del torneo.

Ambos clubes saben lo que significa levantar el trofeo más codiciado del continente. Flamengo y Palmeiras figuran entre los equipos más laureados del palmarés de la Libertadores, con tres títulos cada uno. Ahora, buscarán hacer historia y alcanzar su cuarta corona, aunque solo uno podrá consagrarse como el nuevo rey de América.

Flamengo y Palmeiras son los finalistas de la Copa Libertadores 2025. - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El elegido para la final: Estadio Monumental de Lima

En agosto de este año, la Conmebol confirmó que la final de la Copa Libertadores 2025 se disputará en el Estadio Monumental de Lima, escenario donde Universitario de Deportes juega sus partidos locales e internacionales. Este recinto, uno de los más imponentes de Sudamérica, también ha albergado encuentros de las Eliminatorias 2026, incluido el reciente Perú vs. Chile (0-0).

No será la primera vez que el coloso de Ate reciba una definición continental. En 2019, el Monumental fue sede de la primera final única en la historia del torneo, cuando Flamengo derrotó 2-1 a River Plate con un recordado doblete de Gabigol, levantando así su segundo título de Libertadores.

Seis años después, el ‘Mengão’ regresará al estadio limeño para buscar nuevamente la gloria, esta vez frente a Palmeiras, su gran rival del Brasileirão. El duelo promete ser una auténtica fiesta del fútbol sudamericano, con dos planteles de jerarquía internacional y el respaldo de miles de hinchas brasileños que colmarán las tribunas del Monumental, con capacidad para 80 mil espectadores.