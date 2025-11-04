Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online del duelo en Anfield por Champions League 2025/2026

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online por Champions League 2025/2026.

Hoy, martes 4 de noviembre, Real Madrid visita el mítico Anfield para jugar ante Liverpool por la jornada 4 de la Fase de Liga de la Champions League 2025/2026. Sin duda, un partidazo que paraliza al mundo del fútbol, ya que se trata de dos equipos históricos que, cuentan con grandes figuras. En esta nota conoce todos los detalles del encuentro.

¿Dónde ver el partido? En Sudamérica pasará por ESPN e ESPN 2. En Chile también tienes la opción de ESPN Premium y en Argentina por FOX Sports. Si te encuentras en Centroamérica conéctate a ESPN. También podrás encontrar todas las incidencias en la web de Infobae.

Alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Güler, Bellingham; Vinicius, Mbappé.

Liverpool: Mamardashvili; Van Dijk, Konate, Wirtz, Szoboszlai; Mac Allister, Bradley, Ekitike, Robertson; Salah, Gravenberch.

Información previa

Xabi Alonso, técnico de los ‘blancos’, estuvo en conferencia de prensa y analizó el encuentro. “Por una parte es un clásico del fútbol europeo, por historia y por presente. Es un partido que gusta ver al aficionado. Trent y yo tenemos nuestra historia aquí. Sabe bien volver a donde te han querido tanto. Pero venimos a lo nuestro, a sacar un buen resultado”, señaló.

Por otro lado, recordó cuando defendió los colores de Liverpool: “Me influyó mucho, no fue un paso insustancial. Estuve cinco años con Rafa Benítez, aprendí mucho de lo que es el fútbol de élite. Me ayudó para este momento. Y si te gusta el fútbol, te gusta jugar aquí. Fueron años muy buenos. Me ayudaron como jugador y como entrenador. Aún recuerdo muchas cosas de aquella época y me sirven hoy”.

Dean Huijsen, defensa de Real Madrid, también se refirió al partido con Liverpool en Anfield. “Para mí, que ya he jugado aquí, no será ningún problema. Sólo es un campo de fútbol. Son los jugadores los que juegan. Prefiero entrenar en nuestra ciudad deportiva que hacerlo aquí”, apuntó.

En la vereda local, Arne Slot, entrenador de Liverpool, comentó el choque con Real Madrid. “Es difícil comparar este partido con el de la temporada pasada [cuando el Liverpool ganó 2-0], porque la temporada pasada, cuando jugaron aquí, tenían muchas lesiones y ahora no. Xabi [Alonso] está haciendo un trabajo increíble, pero Carlo Ancelotti hizo lo mismo. Han incorporado a algunos jugadores nuevos, lo que siempre puede influir un poco en el estilo de juego, pero la temporada pasada vi a un Real Madrid muy bueno y ahora vuelvo a verlo. Son un equipo muy bueno, pero nosotros también lo somos”, indicó.

Sobre el presente de Xabi Alonso en el cuadro español, comentó: “Le está yendo muy bien [en el Real Madrid]. Ganó la Champions League aquí y tuvo una gran influencia con su forma de jugar. La gente también tiene una opinión muy positiva sobre el tipo de persona que era aquí en Liverpool”.

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool por Champions League 2025/2026

La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN 2 para Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Vía ESPN para Colombia, Ecuador y Venezuela. Si estás en Argentina conéctate a FOX Sports y en Chile a través de ESPN Premium. En México pasará por TNT Sports y HBO Max. En Estados Unidos por TUDN y Univisión. Y en Centroamérica por ESPN.

Horario de Real Madrid vs Liverpool por Champions League 2025/2026

El pitazo inicial será a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. A las 16:00 horas Venezuela y Bolivia. A las 17:00 horas de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En México va a las 14:00 horas y en Estados Unidos (Miami) a las 15:00 horas. Finalmente, en España arranca a las 21:00 horas.