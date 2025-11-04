Perú Deportes

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online del duelo en Anfield por Champions League 2025/2026

Xabi Alonso apela a las figuras de Kylian Mbappé y Vinicius Junior para imponerse en el mítico estadio Anfield, donde los ‘reds’ cuentan con una gran hinchada. Revisa cómo seguir el partidazo

Guardar
Dónde ver Real Madrid vs
Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online por Champions League 2025/2026.

Hoy, martes 4 de noviembre, Real Madrid visita el mítico Anfield para jugar ante Liverpool por la jornada 4 de la Fase de Liga de la Champions League 2025/2026. Sin duda, un partidazo que paraliza al mundo del fútbol, ya que se trata de dos equipos históricos que, cuentan con grandes figuras. En esta nota conoce todos los detalles del encuentro.

¿Dónde ver el partido? En Sudamérica pasará por ESPN e ESPN 2. En Chile también tienes la opción de ESPN Premium y en Argentina por FOX Sports. Si te encuentras en Centroamérica conéctate a ESPN. También podrás encontrar todas las incidencias en la web de Infobae.

Alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Güler, Bellingham; Vinicius, Mbappé.

Liverpool: Mamardashvili; Van Dijk, Konate, Wirtz, Szoboszlai; Mac Allister, Bradley, Ekitike, Robertson; Salah, Gravenberch.

Información previa

Xabi Alonso, técnico de los ‘blancos’, estuvo en conferencia de prensa y analizó el encuentro. “Por una parte es un clásico del fútbol europeo, por historia y por presente. Es un partido que gusta ver al aficionado. Trent y yo tenemos nuestra historia aquí. Sabe bien volver a donde te han querido tanto. Pero venimos a lo nuestro, a sacar un buen resultado”, señaló.

Por otro lado, recordó cuando defendió los colores de Liverpool: “Me influyó mucho, no fue un paso insustancial. Estuve cinco años con Rafa Benítez, aprendí mucho de lo que es el fútbol de élite. Me ayudó para este momento. Y si te gusta el fútbol, te gusta jugar aquí. Fueron años muy buenos. Me ayudaron como jugador y como entrenador. Aún recuerdo muchas cosas de aquella época y me sirven hoy”.

Dean Huijsen, defensa de Real Madrid, también se refirió al partido con Liverpool en Anfield. “Para mí, que ya he jugado aquí, no será ningún problema. Sólo es un campo de fútbol. Son los jugadores los que juegan. Prefiero entrenar en nuestra ciudad deportiva que hacerlo aquí”, apuntó.

Lista de convocados de Real
Lista de convocados de Real Madrid para el duelo ante Liverpool por Champions League.

En la vereda local, Arne Slot, entrenador de Liverpool, comentó el choque con Real Madrid. “Es difícil comparar este partido con el de la temporada pasada [cuando el Liverpool ganó 2-0], porque la temporada pasada, cuando jugaron aquí, tenían muchas lesiones y ahora no. Xabi [Alonso] está haciendo un trabajo increíble, pero Carlo Ancelotti hizo lo mismo. Han incorporado a algunos jugadores nuevos, lo que siempre puede influir un poco en el estilo de juego, pero la temporada pasada vi a un Real Madrid muy bueno y ahora vuelvo a verlo. Son un equipo muy bueno, pero nosotros también lo somos”, indicó.

Sobre el presente de Xabi Alonso en el cuadro español, comentó: “Le está yendo muy bien [en el Real Madrid]. Ganó la Champions League aquí y tuvo una gran influencia con su forma de jugar. La gente también tiene una opinión muy positiva sobre el tipo de persona que era aquí en Liverpool”.

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool por Champions League 2025/2026

La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN 2 para Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Vía ESPN para Colombia, Ecuador y Venezuela. Si estás en Argentina conéctate a FOX Sports y en Chile a través de ESPN Premium. En México pasará por TNT Sports y HBO Max. En Estados Unidos por TUDN y Univisión. Y en Centroamérica por ESPN.

Dónde ver Real Madrid vs
Dónde ver Real Madrid vs Liverpool por Champions League 2025/2026 - Crédito: Puntaje ideal.

Horario de Real Madrid vs Liverpool por Champions League 2025/2026

El pitazo inicial será a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. A las 16:00 horas Venezuela y Bolivia. A las 17:00 horas de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En México va a las 14:00 horas y en Estados Unidos (Miami) a las 15:00 horas. Finalmente, en España arranca a las 21:00 horas.

Temas Relacionados

Real MadridLiverpool FCChampions Leagueperu-deportes

Más Noticias

Pablo Bueno con Infobae Perú: la pasión alrededor de Los Chankas, por qué se fue de Sport Boys y la amistad con Williams Riveros

El goleador argentino nos atiende en una amena y extensa charla para abordar su periodo en la Liga 1 de Perú. El año pasado cumplió con un rol goleador en el Callao y ahora mantiene esa tendencia en Andahuaylas. “Hoy estamos brindando alegrías”, dijo con su sonrisa característica

Pablo Bueno con Infobae Perú:

Dónde ver PSG vs Bayern Múnich HOY: canal tv online del duelo en el Parque de Los Príncipes por Champions League 2025/2026

Partidazo imperdible de pronóstico reservado. Chocan dos gigantes del fútbol europeo en busca de los tres puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones. Revisa los canales de transmisión

Dónde ver PSG vs Bayern

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas: partido en Andahuaylas por fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’, con varias bajas, se juegan sus últimas chances en Andahuaylas de cara a los ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026. Conoce los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Alianza

“Con Juan Reynoso clasificábamos al Mundial 2026″, la tajante opinión de Miguel Trauco sobre el desenlace de la selección peruana en las Eliminatorias

El ‘Mago’ destacó el trabajo del ‘Cabezón’ y analizó el desempeño de la ‘bicolor’. Además, se refirió a la posibilidad de integrar el siguiente proceso clasificatorio

“Con Juan Reynoso clasificábamos al

Luis Advíncula confesó que Sporting Cristal es su prioridad para volver a Perú, pero advirtió: “Si no me quieren, tengo que ver otras opciones”

El ‘Rayo’ se refirió a su futuro en Boca Juniors y no descartó un regreso a la Liga 1, donde ha sido vinculado tanto con el conjunto ‘rimense’ como con Alianza Lima

Luis Advíncula confesó que Sporting
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo intenta hacer un

Pedro Castillo intenta hacer un espectáculo sobre el asilo de Betssy Chávez, pero jueza lo detiene

Congresistas de Perú se pronuncian sobre el rompimiento de relaciones diplomáticas con México y el asilo a Betssy Chávez

PJ decide no declarar reo contumaz a Betssy Chávez y continuar con el juicio hasta su sentencia

Funcionarios de la Embajada de México en Perú tendrán que “salir del territorio nacional”, afirma canciller Hugo de Zela

José Jerí llega al Rímac en medio del paro de transportistas y chóferes le reclaman: “Presidente no hable, actúe”

ENTRETENIMIENTO

Mon Laferte anuncia su regreso

Mon Laferte anuncia su regreso a Lima con un concierto que promete ser inolvidable en 2026

Pamela López rompe el silencio luego de estar prohibida de hablar de Christian Cueva: “Por mis hijos haré de todo”

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje a Elías Brito tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell

Claudio Pizarro y Helen Ballón: ¿Cuál es la diferencia de edad entre el exfutbolista y la madre de su cuarta hija?

Magaly Medina responde a Rodrigo González y aclara rumores sobre su esposo y ‘Sir Winston’, pareja de Sheyla Rojas

DEPORTES

“Con Juan Reynoso clasificábamos al

“Con Juan Reynoso clasificábamos al Mundial 2026″, la tajante opinión de Miguel Trauco sobre el desenlace de la selección peruana en las Eliminatorias

Luis Advíncula confesó que Sporting Cristal es su prioridad para volver a Perú, pero advirtió: “Si no me quieren, tengo que ver otras opciones”

A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool HOY: partidazo en Anfield por fase de liga de la Champions League 2025/2026

Se confirmó horario de la final de la Copa Libertadores 2025: programación completa del duelo Palmeiras vs Flamengo

Entradas de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo