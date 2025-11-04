Perú Deportes

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”

El ‘Negro’ comparte su opinión con relación a las comparativas con el actual líder de la zaga de la ‘U’. “Hay gente que habla con el dolor”, mencionó

Carlos Galván asegura que bajo
Carlos Galván asegura que bajo ninguna forma Williams Riveros lo supera como futbolista. - Crédito: Universitario

Williams Riveros vive un momento demasiado especial con Universitario de Deportes (2023-2024-2025) después de haberse consagrado tricampeón de la Liga 1. Con Jorge Fossati en la parcela técnica, ha recuperado temple, fuerza y confianza toda vez que ha ofrecido un desempeño aceptable ante la mirada de la siempre exigente afición.

A partir de esa regularidad, en los últimos tiempos se ha establecido una insistente comparación con Carlos Galván, antiguo líder de la defensa de la ‘U’ que supo celebrar un título en el recordado Torneo Descentralizado 2009, que no ha pasado inadvertida para el actual panelista del espacio ‘A Presión’.

Williams Riveros ha ganado tres
Williams Riveros ha ganado tres títulos con Universitario. - Crédito: Difusión

En una entrevista concedida al programa ‘Al Volante’, Galván ha demostrado una postura clara con respecto a ese paralelismo. Por más que Riveros haya ingresado a la historia reciente de Universitario, desde su enfoque, no existe siquiera un punto comparativo. Ha argumentado, en principio, que en su mejor etapa estaba lejos del Perú.

Lo que pasa es que hay gente que habla con el dolor, otros por que es hincha o porque nunca me vio jugar, hay muchas versiones. Yo los dejo hablar. Sé la carrera que hice, por dónde pasé, por dónde jugué y por dónde campeoné”, partió diciendo.

“Sin embargo, no me llama la atención porque sé que si yo hubiese llegado a la edad de Riveros a Perú, ahí sí iba a ser diferente. La descosía porque con 28 años estaba en mi prime jugando en Brasil, así que iba a ser totalmente diferente. Me iban a ver en un prime mio”, sumó.

En esa misma línea, el ‘Negro’ no tuvo reparos en asegurar que es superior al guaraní: “Para mí, Riveros no es mejor que yo, sin duda. A veces, la gente dice por estadísticas es mejor, pero estamos hablando de juego porque sino, Jorge Araujo, Pajuelo y el ‘Cheta’ [Domínguez], que salieron tricampeón también, serían mejor que yo.

Carlos Galván fue capitán de
Carlos Galván fue capitán de Universitario a inicios del periodo 2010. - Crédito: Difusión

Galván, vida en Perú

Carlos Galván representó la fuerza de la camiseta de Universitario, institución a la que llegó a mediados del 2007 con un cartel lleno de experiencia. Dos años más tarde, bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, alcanzó la gloria levantando un inolvidable título nacional.

“Fue en el ocaso de mi carrera. Tenía 36 años, fue el último título que gané, lo tomé como un gran desafío, ya me había retirado con 33 años y Universitario me busca, me insiste”, reconoció en una entrevista ofrecida a Infobae.

Carlos Galván dio los motivos por el cual el título con Universitario es especial en su vida. Video: Paula Elizalde / Infobae.

Una vez que, oficialmente, se desmarcó de la actividad deportiva, Carlos Galván apostó por la dirección técnica, a la que se metió de lleno abocado a realizar cambios dentro de los clubes que le dieran una oportunidad. Sin embargo, la etapa duró poco por la precariedad del sistema de fútbol.

Dirigí seis años, en Segunda División, sin embargo, por los problemas de infraestructura, económicos, falta de pagos y otras cosas más hicieron que perdiera la pasión, hasta el punto que en 2018 dije basta. Dije me voy a dedicar a mis negocios tranquilo”, agregó el popular ‘Negro’.

Carlos GalvánUniversitario de DeportesWilliams Riverosperu-deportes

