Catherine Flood deja una excelente imagen de ímpetu en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Solo quiero ganar para Universitario”

Catherine Flood deslumbra en cada aparición en Liga Peruana de Vóley 2025/26.

Catherine Flood apenas suma dos partidos de carácter oficial con Universitario de Deportes en Liga Peruana de Vóley 2025/26. A pesar de esa cantidad residual de apariciones, la deportista norteamericana, recién llegada al país procedente del campeonato estadounidense, se ha posicionado como un puntual clave en el sexteto de Francisco Hervás.

Acción en la que interviene ‘Cat’, acción que favorece en el luminoso para las ‘pumas’. Con ese ritmo frenético, no solo deslumbra a las simpatizantes del club, también a las autoridades oficiales del certamen peruano, donde se encumbra —de momento— como la máxima anotadora, lo que habla a claras de su nivel e importancia en el medio.

Catherine Flood a lo suyo, mate y punto.

Enterada de su espléndido arranque en la nueva temporada a la LPV, Flood expresó sorpresa con un “oh, Dios mío” añadiendo que “El vóley es mi vida. Yo solo quiero ganar para Universitario. Yo quiero ganar siempre. Que sea una de los mejores jugadoras en Liga Peruana de Vóley es loco, porque en Estados Unidos era un sueño”.

Durante el tiempo que estuvo en su país, ‘Cat’ reconoció que “era muy difícil para ganar en la Liga de Estados Unidos y aquí también lo es, pero las chicas de acá son más pequeñas. Necesito aprender más. Es diferente”.

El puntazo de Daniela Muñoz que sentenció la victoria de las 'pumas'.

Por otro lado, la ‘4′ de las ‘pumas’ ha quedado más que satisfecha con la reciente victoria contra Atlético Atenea y la manera en cómo el entrenador Francisco Hervás, con amplia experiencia en Perú, ha abordado la preparación del envite empleando variedad de sistemas tecnológicos.

“Sabía que iba a ser un buen partido porque tienen a Thaisa Mc Leod. Yo quiero ser de las mejores. El profesor nos ayuda a nosotras con los videos para mirar a las otras jugadoras en cancha. A veces es difícil cuando no sabes a quién te enfrentas. En Universitario tenemos que hacer más en la LPV. Será un año largo”, sentenció Catherine Flood.

Catherine Flood, de 23 años, llegó procedente del Pittsburgh University.

Formación

Antes de incorporarse a Universitario de Deportes, que apuesta a la corona en el ciclo 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley, la estadounidense Catherine Flood construyó una destacada trayectoria formativa en la University of Pittsburgh (Pitt Panthers).

Con 1,88 m de estatura, Flood fue titular en 34 de los 35 partidos de su última campaña universitaria, destacándose por su potencia ofensiva, alcance en la red y eficacia en los saques. Además, fue reconocida en el All-ACC Academic Team, lo que confirma su rendimiento tanto deportivo como académico.

De 23 años, la norteamericana se posiciona como una deportista diferencial en las 'pumas'.

Pensando en una temporada demoledora, el área deportiva de Universitario reformó cada uno de los espacios del plantel. En principio, dio entrada a Francisco Hervás en la zona técnica sucediendo a César Arrese. Con su experiencia, esperan que el bloque ‘crema’ dé un salto de calidad.

Ahora bien, en materia de conformación de la escuadra, se hizo una renovación integral. La cara visible del nuevo proyecto lo lidera Cat Flood, quien ha comenzado a dar que hablar por su ritmo descollante. Otras jugadoras que se unieron a la institución fueron Angélica Malinverno, Maluh Oliveira, Mara Ferreira Leão y Fátima Villafuerte.