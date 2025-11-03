Perú Deportes

Catherine Flood deja una excelente imagen de ímpetu en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Solo quiero ganar para Universitario”

La deportista norteamericana, que porta el dorsal ‘4′ en las ‘pumas’ regaló otra exhibición en el Coliseo Miguel Grau en la aplastante victoria contra Atenea. “Yo quiero ser de las mejores”, externó

Guardar
Catherine Flood deslumbra en cada
Catherine Flood deslumbra en cada aparición en Liga Peruana de Vóley 2025/26. - Crédito: Universitario

Catherine Flood apenas suma dos partidos de carácter oficial con Universitario de Deportes en Liga Peruana de Vóley 2025/26. A pesar de esa cantidad residual de apariciones, la deportista norteamericana, recién llegada al país procedente del campeonato estadounidense, se ha posicionado como un puntual clave en el sexteto de Francisco Hervás.

Acción en la que interviene ‘Cat’, acción que favorece en el luminoso para las ‘pumas’. Con ese ritmo frenético, no solo deslumbra a las simpatizantes del club, también a las autoridades oficiales del certamen peruano, donde se encumbra —de momento— como la máxima anotadora, lo que habla a claras de su nivel e importancia en el medio.

Catherine Flood a lo suyo,
Catherine Flood a lo suyo, mate y punto. - Crédito: Universitario

Enterada de su espléndido arranque en la nueva temporada a la LPV, Flood expresó sorpresa con un “oh, Dios mío” añadiendo que “El vóley es mi vida. Yo solo quiero ganar para Universitario. Yo quiero ganar siempre. Que sea una de los mejores jugadoras en Liga Peruana de Vóley es loco, porque en Estados Unidos era un sueño”.

Durante el tiempo que estuvo en su país, ‘Cat’ reconoció que “era muy difícil para ganar en la Liga de Estados Unidos y aquí también lo es, pero las chicas de acá son más pequeñas. Necesito aprender más. Es diferente”.

El puntazo de Daniela Muñoz que sentenció la victoria de las 'pumas'. (Video: Latina)

Por otro lado, la ‘4′ de las ‘pumas’ ha quedado más que satisfecha con la reciente victoria contra Atlético Atenea y la manera en cómo el entrenador Francisco Hervás, con amplia experiencia en Perú, ha abordado la preparación del envite empleando variedad de sistemas tecnológicos.

“Sabía que iba a ser un buen partido porque tienen a Thaisa Mc Leod. Yo quiero ser de las mejores. El profesor nos ayuda a nosotras con los videos para mirar a las otras jugadoras en cancha. A veces es difícil cuando no sabes a quién te enfrentas. En Universitario tenemos que hacer más en la LPV. Será un año largo”, sentenció Catherine Flood.

Catherine Flood, de 23 años,
Catherine Flood, de 23 años, llegó procedente del Pittsburgh University. - Crédito: Universitario

Formación

Antes de incorporarse a Universitario de Deportes, que apuesta a la corona en el ciclo 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley, la estadounidense Catherine Flood construyó una destacada trayectoria formativa en la University of Pittsburgh (Pitt Panthers).

Con 1,88 m de estatura, Flood fue titular en 34 de los 35 partidos de su última campaña universitaria, destacándose por su potencia ofensiva, alcance en la red y eficacia en los saques. Además, fue reconocida en el All-ACC Academic Team, lo que confirma su rendimiento tanto deportivo como académico.

De 23 años, la norteamericana se posiciona como una deportista diferencial en las 'pumas'. | VIDEO: Latina Deportes

Pensando en una temporada demoledora, el área deportiva de Universitario reformó cada uno de los espacios del plantel. En principio, dio entrada a Francisco Hervás en la zona técnica sucediendo a César Arrese. Con su experiencia, esperan que el bloque ‘crema’ dé un salto de calidad.

Ahora bien, en materia de conformación de la escuadra, se hizo una renovación integral. La cara visible del nuevo proyecto lo lidera Cat Flood, quien ha comenzado a dar que hablar por su ritmo descollante. Otras jugadoras que se unieron a la institución fueron Angélica Malinverno, Maluh Oliveira, Mara Ferreira Leão y Fátima Villafuerte.

Temas Relacionados

Catherine FloodUniversitario vóleyLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola pasaron tremendo susto en pleno programa: hincha hizo explotar una bombarda

Durante la última edición de ‘Enfocados’ desde el barrio La Boca en Buenos Aires, los peruanos vivieron momento de terror y sus reacciones quedaron registradas. Para no creerlo

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y

Alex Valera se marca un propósito personal: “Mi sueño sería retirarme en Universitario y pasar a ‘Lolo’ Fernández”

El goleador del tricampeón del fútbol peruano no se ve en otro club que no sea la ‘U’. Además, anhela sobrepasar el récord de goles del ídolo por excelencia del club ‘crema’

Alex Valera se marca un

Programación de la fecha 3 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Este fin de semana, continúa la acción en el Coliseo Miguel Grau del Callao con seis duelos de alto voltaje. Descubre todos los detalles de la tercera jornada del campeonato

Programación de la fecha 3

“Con Juan Reynoso clasificábamos al Mundial 2026″, la tajante opinión de Miguel Trauco sobre el desenlace de la selección peruana en las Eliminatorias

El lateral izquierdo de Alianza Lima llenó de elogios al ‘Cabezón’ e hizo un balance sobre el rendimiento de la ‘bicolor’. También habló si seguirá en el elenco nacional

“Con Juan Reynoso clasificábamos al

Jefe de Sporting Cristal Femenino pidió disculpas por la humillante goleada sufrida ante Universitario: “No hay excusas”

Alonso Galdos, director deportivo del cuadro ‘celeste’ en la Liga Femenina FPF, , reconoció el golpe que significó la abultada derrota por 6-0 a manos de la ‘U’ en las semifinales del Torneo Clausura 2025

Jefe de Sporting Cristal Femenino
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez asilada por México:

Betssy Chávez asilada por México: Canciller Hugo de Zela confirmó que Gobierno otorgó refugio a la expremier

Premier pedirá explicaciones a José Jerí por tener en su staff presidencial a Gina Gálvez, condenada a prisión por corrupción

Fernando Rospigliosi confirmó vigencia de investigación pese a renuncia de trabajador, pero ¿cuál es el vínculo del camarógrafo con Fuerza Popular?

José Jerí prepara medidas extra al estado de emergencia y advierte a criminales: “Sabemos dónde están, viene el contraataque”

Elecciones primarias 2025 en Perú: reglas, fechas y procedimiento clave de esta elección que definirá a los candidatos a la presidencia

ENTRETENIMIENTO

Crhiss Vanger habría registrado una

Crhiss Vanger habría registrado una dirección falsa en Reniec: sigue sin responder por denuncias de estafa

Quién es Crhiss Vanger: el tiktoker peruano acusado de estafar a más de 160 personas por más de un millón de soles

Leslie Moscoso revela fuerte episodio de violencia que vivió con Pedro Loli: “Vivía enferma de los nervios”

Leslie Moscoso revela que sufrió bullying en TV y como Mariella Zanetti y Tula Rodríguez le hicieron pagar ‘derecho de piso’

Farruko se presentó de sorpresa en el Callao: “Por aquí no camina cualquiera”

DEPORTES

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola pasaron tremendo susto en pleno programa: hincha hizo explotar una bombarda

Alex Valera se marca un propósito personal: “Mi sueño sería retirarme en Universitario y pasar a ‘Lolo’ Fernández”

Programación de la fecha 3 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

“Con Juan Reynoso clasificábamos al Mundial 2026″, la tajante opinión de Miguel Trauco sobre el desenlace de la selección peruana en las Eliminatorias

Jefe de Sporting Cristal Femenino pidió disculpas por la humillante goleada sufrida ante Universitario: “No hay excusas”