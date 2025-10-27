Francisco Hervás anticipa un torneo exigente para Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “No habrá equipo fácil”

Francisco Hervás, entrenador de Universitario en la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: Difusión

La pelota ya vuela por los aires chalacos en el inicio de la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley. En el encuentro de fondo de la jornada del sábado, Universitario de Deportes y Deportivo Géminis no especularon en ningún momento y brindaron un espectáculo deportivo de alto nivel. La victoria terminó para el equipo breñense por 3-1 sobre la escuadra de Comas.

En este escenario, Francisco Hervás, entrenador de Universitario, analizó la presentación de sus dirigidas sobre la pista del Coliseo Miguel Grau del Callao. “Esta liga va a ser muy competida”, señaló el exadiestrador de Regatas Lima y la selección peruana.

El entrenador ibérico reconoció que la exigencia del torneo será alta y era un punto que había previsto antes del inicio del certamen. “No habrá equipo fácil. Todos los partidos va haber que trabajarlos mucho. Hoy lo hemos visto, tanto en el partido con San Martín [remontada sobre Olva Latino] como el nuestro”, concedió a ‘La Cátedra Deportes’.

En esa línea, ‘Paco’ admitió que el cuadro de Comas puso en serios aprietos a su sexteto, principalmente en la primera manga del cotejo. El DT de la ‘U’ expuso cómo el conjunto de Otávio Machado doblegó a las ‘pumas’ y generó la reacción que derivó en una remontada vital.

“En el primer juego nos hizo mucho daño. Nos dificultó mucho el jugar en el cambio de saque y eso al final se notó en el marcador. Hay que recordar las cosas que son importantes y que entrenamos día a día. En los partidos no se hace nada que no se haya entrenado. Uno espera que funciona”, añadió.

El cuadro 'crema' se impuso 25-23 y se llevó el triunfo 3-1. (Video: Latina)

Puntos altos

El técnico español hizo hincapié en el colectivo de Universitario y cómo las jugadores entraron en sintonía con las disposiciones técnicas. “Encontramos el ritmo que nos permitió encontrarnos de nuevo en el partido alternando con la responsabilidad de recepción”, concedió.

En el encuentro, la norteamericana Catherin Flood se erigió como la jugadora más valiosa del encuentro. La atacante estadounidense se despachó con un total de 28 puntos: 25 de ataque, 2 de bloqueo y 1 de servicio.

Catherine Flood brilló en su estreno con Universitario en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa U vóley

“Cada una tiene una función diferente. Obviamente ‘Cat’ es una chica que tiene habilidad para puntuar. Para nosotros es muy importante, pero hemos tenido jugadoras que han jugado muy bien en defensa, en control de pelota. Han aguantado momentos de recepción difíciles”, destacó Hervás.

Más adelante, el estratega español también subrayó el desempeño de Lucía Magallanes. “Ordenó muy bien el juego del equipo”, declaró sobre la armadora de las ‘pumas’. “Al final, el vóley es una cuestión de equipo. Cada uno aporta dentro de las responsabilidades del equipo”, expresó.

En bruto

Francisco Hervás fue enfático a la hora de poner paños fríos al rendimiento de sus dirigidas. Además, trasladó esa lectura al resto de los equipos de la Liga Peruana de Vóley. Su argumento fue que en la primera jornada es muy temprano para definir las identidades de cada cuadro.

Universitario debutó con victoria en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa U

“No pulir. Tenemos muchas cosas que aprender. Luego, ya puliremos. Ahora, todos los equipos estamos un poquito en bruto. Nadie tiene nada 100% definido. Todos vamos aprendiendo. Ahora sacamos conclusiones, las veremos en la semana y volveremos a competir. El objetivo es llegar al final de la mejor forma posible”, concluyó.

El próximo reto del sexto de Hervás será ante Atlético Atenea. El compromiso está pactado para el domingo 2 de noviembre a las 17:00 horas en todo el territorio nacional. El juego tendrá lugar en el Coliseo Miguel Grau del Callao.