Alex Valera se marca un propósito personal: “Mi sueño sería retirarme en Universitario y pasar a ‘Lolo’ Fernández”

Alex Valera se puso al hombro a la 'U' a lo largo del 2025. - Crédito: Liga 1

Alex Valera fue el claro protagonista del histórico tricampeonato de Universitario de Deportes. El delantero peruano, asentado en el ascenso nacional hace cerca de un lustro, aportó con 17 goles en la Liga 1 2025 toda vez que ingresó al Top-10 de anotadores históricos del club superando a Eduardo Esidio.

Producto de su notable buen hacer en Ate, el ‘Cholo’ ha despertado el interés de varios clubes tanto de la región como del exterior. De esos asuntos se encarga su entorno empresarial. No es menos cierto que un traslado a otro horizonte lo motiva, pero no ve con malos ojos establecerse permanentemente con la ‘U’.

Alex Valera suma 17 goles con Universitario en la temporada 2025. - Crédito: Liga 1

“Mi sueño sería retirarme en Universitario por todo lo que el club hizo por mí y por las oportunidades que he tenido para ir creciendo como profesional. Me encantaría entrar a la historia del club y que los hinchas me recuerden como el jugador que dejaba todo en la cancha”, admitió en una entrevista concedida al espacio En La Barra.

Llamó la atención, por otro lado, que en esa conversación Alex Valera compartiera un anhelo que lo encumbraría en la historia de Universitario: “Me gustaría que me recuerden como buena persona. Mi sueño sería pasar a ‘Lolo’ en goles. Uno como delantero quiere vivir todo eso”.

Resiliencia

Aunque a Alex Valera intentaron hallarle un competidor por el puesto de delantero con la llegada del argentino Diego Churín, de enorme pasado goleador en Cerro Porteño, el ‘Cholo’ mantuvo impecable su rol como ‘killer’ en cualquier escenario.

Respondió con una cantidad importante de anotaciones tanto en el Apertura 2025 como en el Clausura 2025. También hizo lo propio en la Copa Libertadores, donde fue pieza sustancial para el acceso a los octavos de final. Por todo ello, el ‘9′ se ha ganado un respeto único entre los aficionados.

Alex Valera el goleador del año en Ate. - Crédito: Universitario

Álex Valera, nacido en Chiclayo, comenzó su camino futbolístico en una modalidad muy poco convencional: el fútbol de playa. Durante cerca de siete meses militó con la selección peruana de esa disciplina, donde confesó recibir apenas el mínimo monto de 25 soles diarios y vivir en la VIDENA sin una casa propia en Lima.

Luego dio el salto al fútbol de tierra y césped, participando en la Copa Perú, ascendiendo con Deportivo Llacuabamba y firmando por Universitario de Deportes, donde ha deslumbrado por su voracidad goleadora en distintos campos. Aquella fugaz etapa en arena marcó su carácter, temple y fuerza.