Se filtró el motivo por el que Guillermo Enrique no juega en Alianza Lima: ¿se complica su renovación?

Guillermo Enrique fue una de las figuras indiscutibles de Alianza Lima durante la temporada, pero su situación cambió en los últimos partidos: no ha sido considerado en la lista de convocados para los partidos con Sport Boys y Sport Huancayo.

Muchos pensaron que su ausencia se debió a una lesión, sin embargo se filtró el verdadero motivo de su alejamiento. Las especulaciones no se hicieron esperar porque el argentino volvió a quedar afuera: no integró la alineación inicial que probó Néstor Gorosito para enfrentar a Melgar este viernes 31 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025.

El popular ‘Pipo’ consideró a Josué Estrada como lateral derecho ocupando el lugar que normalmente era de Guillermo. Eso sorprendió a muchos y consideraron que hay otro tema que lo alejó del equipo.

“Pregunta la gente: ¿qué pasó con Guillermo Enrique? Bueno, Guillermo Enrique no está lesionado; el que no sea considerado desde el arranque es una decisión de Pipo. Estrada ha venido jugando como lateral, ha venido arrancando. Termina contrato este año, pero el que no juegue no es porque esté lesionado o sentido, sino que Pipo decidió que Estrada arranque y que de repente él considera que está mejor que Guillermo Enrique. La gente pregunta qué pasó con Guillermo Enrique, porque de titular ahora ya no es considerado desde el arranque. Entonces, para Pipo hoy Estrada, entiendo que está mejor", apuntó Ana Lucía Rodríguez en el programa ‘L1 Radio’.

La revelación de Guillermo Enrique sobre su continuidad en Alianza Lima para el 2026

¿Se complicó la renovación de Guillermo Enrique en Alianza Lima?

Tras conocerse que la ausencia de Guillermo Enrique es por decisión de Néstor Gorosito, muchos especularon que ya no seguirá en Alianza Lima. La drástica decisión del técnico apuntó que la salida del argentino sería inminente.

El defensa confesó su deseo de quedarse en el club victoriano, pero todo haría indicar que eso no será posible porque Gimnasia y Esgrima La Plata, dueño de su pase, no recibió oferta por parte de los ‘íntimos’. Es decir, tendrá que regresar al cuadro ‘albiceleste’ porque terminó su préstamo.

“Guillermo Enrique se quiere quedar en Alianza, quiere continuar en Alianza. Está muy cómodo en la ciudad, está muy cómodo con el club también, lo han tratado superbien, pero ya no depende de él, depende de Alianza. Por ahora, no hay ninguna intención de Alianza por retenerlo. De repente, cuando pasen los partidos o el torneo, por ahí se puede hablar de algo”, añadió Ana Lucía Rodríguez.

La firme postura de Alianza Lima sobre la renovación de Néstor Gorosito como técnico.

“No me quiero ir de Alianza Lima ”

Guillermo Enrique dio detalles de su futuro en Alianza Lima, confesó su deseo de seguir defendiendo la camiseta ‘blanquiazul’. Sin embargo, dependerá de las intenciones del club victoriano y Gimnasia y Esgrima La Plata, dueño de su pase.

“Ojalá me pueda quedar en Alianza Lima. Tengo ganas de quedarme, pero son semanas complicadas porque no me quiero ir. Siempre voy a estar agradecido al ‘profe’ y a su comando técnico; ellos me han salvado de cosas importantes”, declaró el jugador argentino el pasado miércoles 29 de octubre.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (viernes 31 de octubre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 18: Alianza Lima decansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)